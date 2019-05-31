上文提及，棕地業者的反對聲浪並非棕地難以處理的真正主因，最大的阻礙仍來源與地主、黑社會與區議員，政府雖已表態會繼續開發有發展潛力的棕地，但最後可能仍要調高收地價碼才能順利進行，畢竟這些反對勢力的影響不容小覷，如果收地價錢談不攏，政府很難說做就做，而目前政府的收地價碼，顯然難令地主滿意。 反對勢力的阻礙，加上政府以財政考量優先的作法，棕地的處置問題往往缺乏長遠、全面的規劃，儘管發展局聲稱將繼續推動發展現有棕地，但要將問題徹底根除，前景恐怕不容樂觀。 （此文章為下集）

【棕地】短視近利與三大阻礙 棕地政策解救不了棕地（上）

「你現在用每平方呎1,300多元去收地主當然嫌不夠，（他們）才會跟黑社會、區議員去搞反對。做生意的人很簡單，我做棕地生意賺多少、你賠給我又是多少？很明顯做生意賺得更多，況且土地放得愈久、賣得愈貴，地主沒有必要急着處理它。」

房產發展研究中心創辦人、因宣誓風波被禠奪議員資格的前立法會建測規園界議員姚松炎指出，政府確實有《收回土地條例》這把「尚方寶劍」可使用，但近年政府對使用該條例的立場變得愈來愈保守，一方面害怕地主提起訴訟，另一方面又說這方法曠日廢時、不適合大規模使用、要對私有產權有所保護等等。但從1997年至2017年之間，政府曾在154個公共工程及市區重建項目中引用《收回土地條例》，其中只有8宗案件有業權人提出司法覆核，且無一覆核成功，當中歷時最長的案件也僅需12個月，可見當局擔憂地主訴訟、耗時過長等理由，顯然不具足夠的說服力。

姚松炎認為，港府不願使用《土地收回條例》的原因顯然不夠充分。（鄭子峰攝）

土地問題不能作生意考量

不只對棕地的處置不夠魄力，姚松炎對政府的整體規劃也頗有疑慮。他認為政府目前的開發方式，是哪區棕地看起來有發展潛力，他才會去做調查、收地，明顯欠缺對土地使用的整體規劃。相反，如果先將所有棕地收回儲備，業權馬上就能回到政府手上，再慢慢有系統地去規劃，針對各區如何開發有完整的發展構想，顯然是較佳的土地使用方式。

「但這也很難，因為香港政府是以經濟考慮為先，把棕地買回來儲備要花很多錢，而且還沒辦法馬上看到成效。況且政府在沒有阻止棕地擴張的情況下，想把棕地全部收回來儲備，可能會賠到破產。但現在的方法就很簡單，有一個新開發區未來賣地每平方呎1.5萬元，我現在賠你3,000元都還划算，兩年後拍賣政府就賺大錢了。但土地儲備不只要先花上幾百億、幾千億， 十幾年都還不一定會開發到，做生意的人就不會想這樣，香港政府確實是個大生意人。」不過，財政數字的亮麗與否及賣地牟利的多寡，是否應為政府解決土地問題的首要考量？答案應也不辯自明。

經過「土地大辯論」後民意清晰，迫使政府必須正視棕地問題。（資料圖片／余俊亮攝）

經各方長期的研究與辯證、破除「地少人多」的迷思後，港人已漸漸跳脫了「土地不足」的偽命題，普遍認同「香港不是沒有地，而是沒有良好的土地政策」，而目前仍在鄉郊地方被無序濫墾的棕地，無疑成為其中一項鐵證。

香港大學民調研究中心在去年11月所做的「大嶼山人工島民意調查」 顯示，有70%受訪者贊成政府優先處理使用現有的棕地，再考慮興建發展人工島，可見在棕地問題的處理上，政府已取得多數民意支持。

如何收地安置產業隻字未提

發展局的回應雖看似「從善如流」，「全盤接納」土供組提出的八項覓地建議，但細看其對棕土的發展計劃，除了再次重申將繼續發展已發展的部分、並持續研究有發展潛力的棕地外，對於如何阻止棕地蔓延、如何進行收地、產業如何安置等執行面上的障礙，發展局仍隻字未提，難免讓人擔憂再多的動作，最終只會淪為「說易行難」的口號性政策。

如何對棕地進行有效的控管與全面規劃，發展局並未提出具體的細節作法。（梁鵬威攝）

再者，政府對土地發展的想法仍停留在局部、片面的開發思維，欠缺整全的土地使用政策，且現實之處在於，香港仍由各大地產商掌控逾千公頃的農地「備而不用」，新界也有760公頃棕地尚未開發，由私人不當掌控的土地面積，遠比政府手上可運用的住屋土地多。政府在完全喪失土地主導權的情況下，每每有開發需求時，總需仰人鼻息與地主重新談判，地主也看準政府有開發需要而重重掣肘，導致政府對香港的樓市地價始終無從管控。

港府要擺脫被動的棕地政策，除了先就棕地進行完整普查、研究現行產業應如何安置，並對違規的棕地作業嚴厲執法之外，最重要的，還需制訂完善的法令制度防堵棕地擴張，減少審批棕地作業的許可申請，在全面掌握棕地現狀及處理方案過後，勇於使用《收回土地條例》以建立土地儲備，才能重新奪回政府對土地使用的主導權。

重溫上集：【棕地】短視近利與三大阻礙 棕地政策解救不了棕地（上）

上文節錄自第164期《香港01》周報（2019年5月27日）《短視近利 棕地政策解救不了棕地​》。

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