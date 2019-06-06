繪本有種溫柔的力量，能夠直擊人心，也可以化解心結。新手繪本作家溫柏萱去年眾籌出版人生第一本繪本，一幅幅童趣無比的粉彩畫，大大隻字寫着「我爸爸是一棵樹」，不僅消弭她與父親的隔閡，更讓她意識到繪本的力量原來很大。 （此為兒童讀物系列之三）

承接上文：【兒童讀物．二】原創繪本難推 本地欠有經驗的編輯

去年溫柏萱在網友的支持下出版了《我爸爸是一棵樹》。（歐嘉樂攝）

柏萱自小喜歡畫畫，讀書時最愛在課本上畫公仔，但中學選科時卻陰差陽錯選了理科，後來按家人的期望，讀了心理學，畢業後在一家教育機構工作，有機會接觸到小朋友，但偶爾又覺迷失，不知道自己最想做的是什麼。

有次，她在帶活動時遇上綠腳丫親子讀書會，他們讓平時活潑好動的小朋友坐定定聽故事，又帶小朋友在石屎地上畫畫，「我很記得這些畫面，有時見到小朋友畫畫，自己也想畫埋一份。」她想了想，覺得繪本很不錯，便在網上搜尋相關資料，發現一個繪本創作課程在兩天後有招生講座，她聽完簡介後立刻報名了。

這個課程由香港生產力促進局設立，專門為有志於繪本創作的人而設，課堂上會介紹不同類型的繪本，教授基本的兒童文學，也會探索不同的顏料、如何排版等。老師很有心，常常在課堂完結後留下來解答同學的疑問，但實際做一本繪本，往往不能只靠課堂學習，更多的是自行摸索。「雖然不是時時刻刻都有人帶住，但我覺得這種模式也挺適合我。」柏萱笑嘻嘻地說。

溫柏萱自小喜歡畫畫，讀書時最愛在課本上畫公仔，近年投入創作更意識到繪本的力量原來很大。（歐嘉樂攝）

童趣粉彩畫消弭隔閡

其中一堂，老師請來熊仔叔叔幫忙，讓大家以四句說話來講一個故事，柏萱第一時間想起爸爸，想起爸爸因為失業而講晦氣說話，與家人鬧翻了。她將這個故事發展成一本繪本，做了一本樣書，一頁頁揭開，都是她對爸爸的想法。「那時與爸爸的關係很差，這本書真的救了我們。」回憶中的爸爸像大樹般挺拔，遮風擋雨，溫柔守候，她寫道：我爸爸是一棵很高很高的樹，我喜歡爬到最頂最頂。爸爸偶然看到女兒的畫，心裏頓時柔軟下來，不知不覺這些時日的針鋒相對便化解了。

繪本創作意外撫平她與爸爸之間的隔閡。（歐嘉樂攝）

後來，柏萱與同學在油麻地Kubrick辦了一場繪本展，想着既然都做了一本樣書，不如趁心中的火未熄滅前眾籌出版吧。結果在網友的支持下，她成功籌得一筆錢，印了800本書，自畫自編自銷。有朋友知道她出書後，遊說她全力畫畫，更邀請她到蕉徑的白院子茶室帶樹木導賞，「那裏是一個世外桃源，好靚，有好大的花園，我忍不住問他，能不能讓我在這裏寫生。」茶室主人正好想找人畫繪本，反倒問她能否幫忙，她順理成章一邊寫生，一邊創作繪本。

這本以蕉徑為背景的新作叫《悟空移山》，是一個類似愚公移山的故事，講述在快樂老實村裏，人們日出而作日入而息，在大山前過着樸實的生活。大山橫跨東西，從東到西要走八個月，從山腳到山頂要行十日。這座大山擋住陽光與雨水，因為收成不好，村民想將大山搬到天涯海角，這時吸引了悟空來，他被村民的堅強意志打動，為他們搬走大山。書中有白院子、有蕉徑的美麗風景，還有戴着帽的農夫，鄉村風光融入神話元素，是地道的香港故事。

《悟空移山》有白院子、有蕉徑的美麗風景，是一個很可愛的故事。（歐嘉樂攝）

她最近亦與Mother Duck親職及親子輔導中心合作，計劃出版一系列親職繪本，第一本是《四十周成長記》，講述母親懷孕的過程，對象以零至六歲的小讀者為主。「做繪本最花時間是構思大綱，文字怎麼放、顏色運用都很花心思。」

去年完成課程後，同學早已提出一起出繪本，但拖着拖着，說要等出版社回覆，最後只有柏萱付諸實行，「我心急，不如自己出了先，不想求人了，一直等的話，只會磨蝕意志。」最終作品為她帶來意料之外的工作機會。她說，想用兩年時間好好做繪本，成功了，繼續做，失敗了，便再找一份全職工作。

為大人小孩帶來力量

當年有朋友意外離世，柏萱偶然看了一本日本繪本《熊與山貓》，故事講到熊的好朋友小鳥離開了，牠不能自拔地沉溺在悲傷中；但身邊一直有山貓陪伴，熊開始接受好朋友的離開，並將傷痛化成回憶。「那繪本好像明白我的心情，當好多人都叫你節哀順變，但只有山貓理解你，並一齊走下去，好像有人拍我的膊頭，那種力量真的很大。」

繪本不只是孩子的讀物，也能療癒大人的心，而她也希望筆下的創作能為大人及小朋友帶來力量。

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關於繪本的故事，還有以下這些：

【兒童讀物．四】黃雅文：好書未必銷量好，出版也不一定要賺大錢

上文節錄自第165期《香港01》周報（2019年6月3日）《一同看繪本》。

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