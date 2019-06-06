走進木棉樹出版社，像走入一個兒童天地，各式各樣的童書、繪本，中間還有一隻大大的木造長頸鹿，再過一點，有一個鋪上地墊、放着幾張凳子的小小閱讀區，可以想像小朋友在這裏翻開喜歡的繪本，纏着媽媽讀故事的快樂時光。 黃雅文也在這裏度過很快樂的出版時光。她是木棉樹出版社的創辦人之一， 二十年前與大學師姐一腔熱血辦兒童文學月刊，幾年後開始以小學生為對象出版童書，十年前出版繪本，至今已累積出版二百多種繪本，九成以上是翻譯作品，近年亦嘗試挑戰原創作品。出版社規模小，很長時間只有她一個全職編輯，雜誌的欄目、文字都經她手，揭開童書的版權頁，責任編輯也只見她的名字。 （此為兒童讀物系列之四）

承接上文：【兒童讀物．三】化解父女心結 溫柏萱：繪本的力量很大

木棉樹出版社曾經歷數次搬遷，如今窩居於火炭的工廈中。（高仲明攝）

三年前，黃雅文患上癌症，曾試過一邊化療一邊寫稿，後來雜誌停刊一年。康復後她繼續奔波，但考慮到病情反覆，為免再度停刊，讓讀者無所適從，她決定在今年6月出版最後一期，正式與讀者告別。她說，不捨有之，但自己是個喜歡嘗試新事物的人，而繪本又是一個充滿未知數的領域，要花很多心力經營，未來希望可以專心出版繪本。

那年她創了一本兒童文學月刊

木棉樹，又稱英雄樹，樹幹筆直堅挺，春天開得火紅，一如黃雅文，乍看低調，骨子裏卻有種溫柔的堅持，譬如為了推廣閱讀，寧願將書價定低一點，減少低收入家庭的購書壓力；為了一個結尾，可以將一本排好的書擱下，兩年後想通了，才再出版。她說她不懂得商業社會的運作，其他人做出版，會想到發行，想打開更大的市場，但她的心很小，只關心眼前這兩頁的內容，繪本如何做到信達雅。

黃雅文是個文字人，在中大哲學系畢業後，做過好幾份工，電視台編劇、漫畫雜誌編輯、編寫小學教科書，每份工都做不長，直到創辦木棉樹，一做便是二十年。她自言性格怕悶，喜歡新事物，恰巧雜誌是個變化很多的載體，加上後期出版小學讀物，挑戰比想像中大，「那時一腳踩入來，期期都有新東西學，期期都交學費，早期我甚至糊塗到會問，『出菲林先還是藍紙先』這些荒謬的問題。」她有着傳統出版人的思維，認為文字高於一切，曾輕視製作，也沒考慮過市場，即使做到第十年，她依舊認為文字是一本書的靈魂。「早期的童書，即使沒有圖片，也可以用文字講好一個故事，圖片始終處於一個裝飾的位置，是用來氹小朋友睇書的工具。」

翻開木棉樹出版的高小讀物，幾乎全是文字，插畫少，單色印刷，較少在視覺上花心思，大概也覺得沒有必要，以至當她開始將出版領域延伸至初小時，亦只做了些許調整，略微提升圖像的比例，嘗試作彩色印刷，但她的心神始終放在文字上，想着篇幅、遣詞造句、故事趣味是否適合小學生看。但繪本的世界並非如此，圖片從配角升做主角，與文字一同合唱，而這種合唱不僅是各分一半工作，最好的文本是一唱一和，彼此配合。她如此比喻：「這不只是從單人劇變成雙主角劇，更是一個需要兩個主角不斷交流的劇，無論是身體上，還是眼神上。」本身沒有學過美術、設計的她，覺得繪本帶來的一切都很新奇。

《木棉樹兒童文學月刊》陪伴很多小讀者度過童年。（FB專頁）

與台灣搶中文版權

十年前，繪本還未盛行，坊間出版相關書籍的機構不多，偶爾新雅或三中商會引入少量外國作品，但大眾對於繪本的了解始終不深。一天，一個外國版權商偶然找上她，「我看到那些書，嘩，太美了，當時我並不了解這些繪本有何涵意，只是覺得竟然有這麼美的兒童畫，不出版很浪費。」木棉樹過去亦有邀請設計師幫忙畫兒童畫，但資金所限，插畫的質素飄忽，難與外國作品相比。「最早期簽下的繪本，我們做得並不好，有些故事，我們甚至不太知道想表達什麼，但人對美的東西很難抗拒。」美麗的圖像，無厘頭的故事，魔鬼藏在細節裏，繪本的世界很迷人，而黃雅文更相信這不僅是一個個床頭故事，而是一次次的美學教育。

我們常常在舊書堆裏尋寶，揀一些名氣沒有那麼大或舊作品，但即便這樣，我們還是簽不到，我們連最低的入場費也達不到。 木棉樹創辦人黃雅文

黃雅文笑言，自己沒有好眼光，反而充滿「蝕的氣質」；但她認為，做喜歡的事，不一定要賺大錢。（高仲明攝）

她有心出版繪本，但礙於出版社規模小，不容易買到版權，而且香港出版商過去在版權引進方面被動，許多熱門書的版權都被台灣包攬了。一般而言，中文書分為香港版權與台灣版權，台灣書拿到香港賣，出版社有權控訴其違反版權法，因為合約有寫，該書只限於台灣地區發售，雖然大部分出版社都不會執正來做。繪本的版權正正相反，海外代理人傾向將香港及台灣版權一併售予出版社，香港出版人要比台灣更早買入，才有機會出版。像Stephanie Blake的《臭便便》系列，講一隻整天都說「臭便便」的兔子遇上了一隻狼，木棉樹想簽下版權，甚至準備要付錢了，但對方拖了近一年，「因為我們的印刷量不夠多，定價不夠高，他們很怕簽給我們後台灣會不要。我們等了很久，等到台灣那邊說沒有相關的出版計劃，才簽得到。」

香港書展主力銷售圖書，不太看重版權交易，黃雅文早期常厚着臉皮跑到台北書展、北京書展物色版權，過程並不順利。出版商一聽到每本書的定價是38元，會自行兌換成美金，印3,000本，再乘版稅，看到只賺那一點點錢，大多耍手擰頭。唯獨韓國代理人較為友善，她有機會向對方解釋，指香港人口少，難以跟內地市場相比。「那時韓國繪本剛剛起步，比較願意賣出去，畢竟可以輸出也是好事。」她指，最難簽的是日本作品，銷量好、市場發展成熟，出版商更是不願意低價輸出版權。

本地繪本出版量不多。（資籵圖片／朱潤富攝）

慶幸的是，一路以來，木棉樹遇上不少貴人，有願意體諒其難處的印刷商，有出錢又出力的合夥人，也有海外出版人幫忙牽線。「我們最近簽了兩本日本繪本。」黃雅文笑逐顏開。過去一直簽不下的版權，因為一個有心的日本編輯促成了合作。去年暑假，這位老先生來香港做講座，剛巧來到木棉樹出版社參觀，他看了一會，問這些繪本是哪個國家的。法國、瑞士、意大利、比利時、韓國，就是沒有日本，他忍不住問為什麼不簽日本繪本，「不是我不簽，是我簽不到啊。我們常常在舊書堆裏尋寶，揀一些名氣沒有那麼大或舊作品，但即便這樣，我們還是簽不到，我們連最低的入場費也達不到。」老先生一臉憂愁地走了。回到日本，他念念不忘，嘗試聯絡相熟的出版社及作者，遊說他們賣出一些已經絕版的版權，但對方拒絕了。

老先生曾問黃雅文想簽什麼書，她怕為難人家，不敢提最紅的書，只說看過一本很舊的繪本，她很喜歡，也知道版權不在台灣出版社手上，那位作者也退休了，不知有沒有可能簽下中文版權。老先生為她寫了推薦信，叫‵她聯絡相關的版權代理人，對方計完數後反問，價錢起碼差兩倍，有沒有可能提高印刷量。「不可能的，我們也做不到。」老先生最後找來作者，由作者出面跟出版社談條件，幾經波折才簽下第一本日本繪本《我討厭長谷川同學》。

《我討厭長谷川同學》日文版（網上圖片）

好書不一定銷量好

出版無可避免與市場掛鈎，出版人在選書、策劃新書時要有好眼光，才能在沉寂的書市中突圍而出，而木棉樹的出版口味，相對比較小眾。黃雅文亦坦言，她偏愛的作品都是家長不喜歡的類型。「我心愛的書，未必是一個幼兒容易睇得明的書。」譬如瑞典作家Eva Lindstrom的《逃家小羊》、《帽子失蹤事件》，前者講一隻逃家小羊時刻警覺、耳聽八方，明明已經逃走了，卻沒有人在乎牠；後者講帽子被變走，變不回來了。兩本書的畫風都很清新，但看完會想不透要傳達什麼訊息。「這不是家長想要的結局，外國作者可能不太在乎家長的意見，而我們作為出版人，也可以不在乎……還是不要這樣說，以免得罪顧客。我覺得我們可以試，說不定可以呢。」

好書未必有好銷量，這些年，木棉樹的銷售成績不算亮麗，偶有幾本會再版，但市場太難預測了。「這裏的書沒有一本是預測賣得好才簽回來。我們有好賣的書，但簽的時候並沒有感覺到它散發着好賣的氣息。」她甚至倒自己米，說有些人就是這樣，不僅沒有市場觸覺，反而「充滿蝕的氣質」。繪本的版權，一簽便是五年，五年內賣得好，可再印延續版權，賣得不好，便要割愛。「我們試過減價促銷。為咩？為了再印。」說完，她笑起來。

繪本的世界很迷人，黃雅文相信這不僅是一個床頭故事，而是一場美學教育。（高仲明攝）

我遇見一本很美的書，為小讀者做完我能做的事，也就是了。讀者喜不喜歡，它能不能長久留下來，都成事在天。 木棉樹創辦人黃雅文

黃雅文不計後果地做自己認為值得的事，全因心中有愛。熟悉木棉樹的讀者，都知道這裏的繪本只有平裝，長年維持定價38元。對比坊間閒閒地八、九十元一本，38元，平得沒有天理。「我相信買得起繪本的家長有很多，即使你不減價，他們也會拿着500元來買書，但如果平一點，他們可以買多幾本，書價能夠下降，某程度對閱讀有很大鼓勵。」

自小便喜歡閱讀，一放學便往圖書館跑，《巴金全集》、《魯迅全集》、《紅樓夢》、《狂人日記》、何紫的作品，全是她的精神食糧。「我的個人經驗是，不想讀書成為門檻太高的樂趣。」她嚴格控制每本書的製作費，發行商五折拿書，成本便控制在四折以內。當書本發行至書店，另一個問題便跑出來，書店計完數，發現賣出一本賺不足十元，只好將書放在不起眼的角落。「我們早年看重發行，希望擺位好一點，假日亦去書店看，提他們補書。」但租金愈來愈貴，書價沒有升，她開始理解書店為生存而不得不將某些書「投閒置散」。

即便如此，黃雅文還是樂觀，「我們真的很幸運，根本沒有市場策略可言，但我們的合作夥伴很好，當我們說無法承受價錢時，他們願意將價格降得再低一點。」各行各業都有難處，書店要捱貴租，版權難買有客觀原因，印刷費上升是因為紙價升。初入行時，曾有前輩跟她說，沒有錢也不要緊，印刷廠有三個月數期，可以先印書，賣完找數，已經可以再印第二本。「我們太細膽了，不敢沒有錢去印書，我們也跟印刷廠講，可以不要數期，但要價低。」她下定決心，沒有錢，寧願不印，結果印刷廠也樂於接受這樣的合作模式，加上她又遷就印刷旺淡季，「我們可以體諒他們在旺季先印一些較貴的書，所以，我們不趕書展，盡量在6月前趕起新書。」

然而，平有平做的信念，也惹來質疑。繪本發展至今，已有既定的樣式，精裝、有蝴蝶頁、有襯紙，平裝書做不到這些效果，那平裝繪本算不算繪本？「除了這些細微之處，平裝與精裝基本上沒有分別，我真心覺得未必有印精裝的需要，又重又貴又浪費紙。」她知道平裝書的吃虧之處，放在書架不夠顯眼，送禮不夠體面，評獎較為吃虧，「但我們背後沒有資金支持，我們只是一間小出版社，我們能力有限，卻要做最多的事，必定有所犧牲，唯有犧牲那些很靚、很威的視覺效果。」

比起精裝與否，她更關心的是繪本的內容，翻譯是否準確，語句有否從小朋友的角度出發，「我遇見一本很美的書，為小讀者做完我能做的事，也就是了。讀者喜不喜歡，它能不能長久留下來，都成事在天。」她說，繪本可以容納任何風格，而做喜歡的事不一定要賺大錢。

關於繪本的故事，還有以下這些：

【兒童讀物．五】父母離異怎麼辦？童趣繪本分享家庭價值

上文節錄自第165期《香港01》周報（2019年6月3日）《一同看繪本》。

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