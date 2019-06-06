亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）曾說，創立太空公司藍色起源（Blue Origin）才是他最重要的工作。 貝佐斯在上月初不但發布了月球登陸器「藍月」（Blue Moon），以配合美國太空總署（NASA）在2024年載人重返月球，更再次闡述殖民太空願景。 而他的太空殖民地的意念，卻來自1970年代一位物理學家。

貝佐斯口中那1萬億人口，未來會住在太空什麼地方？已故美國物理學家奧尼爾（Gerard K. O'Neill）在1974年提出了「奧尼爾殖民地」（O'Neill Colony）的構想。

奧尼爾是高能量粒子專家，在物理界享負盛名，他在1956年發明粒子束碰撞的儲存環（storage-ring）技術，至今仍是大部分高能量粒子加速器的基礎。上世紀七十年代，他獲資助研究太空定居的可能性。1985年，時任美國總統列根任命他為美國國家太空委員會成員，其論文至今仍藏於國家航空及太空博物館檔案館內。

貝佐斯在上月中的Blue Moon發布會上說，在太空建造殖民地將可保持地球宜居，促進人類文明發展。（Getty Images）

定居太空的美好想像

就如貝佐斯，奧尼爾也擔心地球上的增長限制，只是着眼點略有差異。1979年，他接受科普雜誌《OMNI》訪問時解釋：「隨着人口擴張，我們有必要拋棄更大的個人自由發展，接受更受管制、更少選擇的生活。」而太空殖民地則是更光明的未來：「將有更少人住在地球，更多人住在空間大到難以想像的太空。住在太空殖民地的人會覺得更開放自由。」

奧尼爾殖民地概念始於1969年。雖然那年阿波羅計劃登月成功，但時值越戰、種族不平等問題持續引發社會動盪。當時他在普林斯頓大學的物理系學生困惑，科技能否令世界變得更好。奧尼爾於是忽發奇想，決定與班上較優秀的學生一起解決一條問題：行星表面是否科技文明擴張的最佳目標？到1974年，《今日物理》（Physics Today）刊登了一篇標誌性論文，奧尼爾在當中闡述建造「遠比地球舒適、多產、吸引」的居所而涉及的科學和估算。最初，奧尼爾形容自己的嘗試「幾乎是笑話」，但是隨着具體數字陸續出現，「需要認真看待」。

畫家筆下的奧尼爾殖民地內部，可以控制為宜人的天氣。（畫家Rick Guidice描繪；National Space Society；NASA圖片）

在奧尼爾的理論中，這些殖民地直徑約4英里、長約16英里，用鋼纜、鋁、鈦建造，資源都可在月球挖取。結構上將是兩個圓柱向相反方向轉動，每次歷時兩分鐘，提供向心力，以製造類似「正常地球」的引力。殖民地可藉由開合鏡子模仿日夜，由太陽能板供電。隨着太空人口增多，只要建造新圓柱即可。三年後，他再把概念擴充成著作《The High Frontier：Human Colonies in Space》，書中說，即使用上世紀七十年代的科技，都可在十年內開始建造殖民地，預計十五至二十五年完成。

雖然奧尼爾的想法在四十年後的今天仍未實現，卻由其學生貝佐斯重提。貝佐斯於八十年代在普林斯頓大學跟隨奧尼爾學習，去年5月，他獲美國國家太空學會頒發推動太空定居的「奧尼爾紀念獎」，並在領獎時說高中時多次閱讀《The High Frontier》，深受啟發。

貝佐斯在發布會上解釋奧尼爾殖民地如何宜居：每個殖民地可住100萬人，內部有高速交通、農業區域；且不一定每個都有相同引力，例如有些可保持零重力，讓人在裏面自由自在「飛翔」，有些可打造成國家公園；殖民地上的城市又可模仿地球上的歷史古城來建設，甚至連天氣都可控制：「這裏氣候理想，適合穿短袖。全年都猶如夏威夷茂宜島（Maui）最好天的日子，無雨、無雷暴、無地震。人們會想在這裏生活，且跟地球很近，可隨時回去，因為大家不想永遠離開（地球）。」

貝佐斯強調，地球永遠都是「最好的星球」，奧尼爾殖民地也因而有其必要：「建造這些奧尼爾殖民地，對地球有什麼意義？地球將會變成只有住宅區和輕工業。它是很美麗的地方，讓我們生活、探訪、讀大學及做點輕工業，重工業、所有污染行業和破壞地球的行為都會在地球外進行。我們兩樣都要。既要保存這獨一無二、無可取代的瑰麗星球，沒有Plan B，也不應該放棄為後代的未來發展着想。我們可以兩者都有。」

貝佐斯預期殖民太空夢想未必能在他那一代人可實現，所以說自己現時更重要在於啟發未來一代，為他們建立前往太空的基建。（路透社）

前NASA合約員工、美國國家太空學會共同總監Al Globus認同奧尼爾和貝佐斯的想法，甚至共同撰著《The High Frontier: An Easier Way》填補一些想法空缺。他預期，太空殖民地將會從私人太空站出現開始，就如今天國際太空站的規模，部分將是太空酒店。隨後，更大的居所會在地球低軌道出現，且愈建愈遠。「這將會提供一個月球和小行星物料資源的市場，並發展出太空挖礦工業。」

但馬斯克不看好奧尼爾殖民地實現的可能性。他在Twitter上批評：「不合理。你需從行星/月亮/小行星運送大量物質，這就像在大西洋中心建造美國。」貝佐斯自己也坦承，這不是他甚至這一代人能解決的：「如何建造這些奧尼爾殖民地？無人知道，我不知道，現場任何觀眾都不知道，要留給未來世代想出當中細節。我今日展示的明顯是多個世代的願景，不是靠一個世代就可以完成。我們其中一樣要做的事，是啟發未來世代。」

Makes no sense. In order to grow the colony, you’d have to transport vast amounts of mass from planets/moons/asteroids. Would be like trying to build the USA in the middle of the Atlantic Ocean! — Elon Musk (@elonmusk) 2019年5月23日

Makes no sense. In order to grow the colony, you’d have to transport vast amounts of mass from planets/moons/asteroids. Would be like trying to build the USA in the middle of the Atlantic Ocean! — Elon Musk (@elonmusk) 2019年5月23日

他還播出1975年美國公共電視台（PBS）訪問著名科幻小說作家艾西莫夫（Isaac Asimov）和奧尼爾的片段來回應。主持問艾西莫夫，有沒有人在科幻小說中想到這種殖民地？他回答：「沒有，因為我們都是『星球沙文主義者』（planetary chauvinist）。我們都只相信人應該生活在行星的表面。」

上文節錄自第165期《香港01》周報（2019年6月3日）《貝佐斯發藍月亮美夢：殖民太空救地球》。

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