【截拳道】硬漢柔情似水　吳永森：武術不是好勇鬥狠

說着說着，又說回李小龍的電影。在《龍爭虎鬥》裏，李小龍因抱打不平，與一位洋人吵了起來，洋漢一臉囂張地挑釁李小龍，然而，李卻不為所動，後來終於受不住挑釁，以船裏太小不易比武作藉口，邀對方坐小船上小島比武，對方興沖沖上了船，李小龍卻未有跟隨，反而把繫在船上的繩子解開，使載着洋人的小船失去了大船的繫引，獨自在海上飄泊，船上的洋人方知自己輸了。 學武大半生，從前到處撩交打的黃毛小子，載浮載沉了幾十年，終於明白要成為一個有修養的武夫。武術，怎一個武字了得？ 撰文：黃雅婷

承接上文：【截拳道】見證武打電影興衰 特技人吳永森：以前真跌真打真傷

「一個人在思想上能贏了人，就毋須動用拳腳。不要以為識功夫，就凡事用拳頭解決，你不學好修養，打得再好，永遠都只是一個莽夫，給人利用的人。別人一句『哇，你很打得，你出去打啦！哇，你很劈得，出去劈啦！』你就出去了。如果你同時是一個有修養的人，你會知道把鋒芒收起來，不需要在額頭刺上『我很好打』四個字，你一個眼神，一句語言也可以贏人。」

「現在我教學生，也想導他們走條正路。沒有武德，談什麼武術呢？武術是動的藝術，英文叫martial arts，是藝術來的─就好像做大戲，手指一勾，腳輕輕一踢，都是藝術來的。」他說。

森師傅認為，沒有武德，談何武術？因此他教學生，也想導他們走正路。（鄧倩螢攝）

反觀現時時興柔術和泰拳，許多人都把學武當成減磅練肌的工具，拳館變得商業化，導師經驗少，學徒只想上課多動，汗多流，並不重視動作是否準確。「很正常的，他們打開門做生意，太辛苦會嚇走客人。因此，我這邊很少女仔，因為我會執動作，做得不好，我會發惡鬧人。你去外面學，亂打一輪。有一些人說學了幾年泰拳，但我睇他一打，連揸拳都錯，站姿都錯，用的力都錯，運的氣都錯，說什麼學功夫呢？」說着，旁邊的小狗伸了懶腰，大概是自午睡醒來，急急要站起來看看館裏來了什麼稀客，但兩隻瘦小無力的小腿撥着，吃力想要翻身，吳永森走過去抱起牠，牠才顛顛地站直了身，身體卻抖過不停，一泡微熱的淡黃的尿落到尿墊上。

「阿Lo屬芝娃娃品種，很老了，十幾歲，以前是拳館大佬，牠是我老細。」他輕摸愛犬，拳館至今開了七、八年，一人一狗就這樣守着一間鬧市裏的武館，把這裏當成家，又是工作的地方，天光了就開館，眼睏了就關門睡覺，真正武館為家。

森師傅感嘆武館市場化，像他這種拳館，已經開始被淘汰。（鄧倩螢攝）

「現在武館市場化了，大家都愛去那些裝潢華麗，又靚又新，要有冷氣，不要辛苦，但要流汗，動作不要執得很啱的拳館打拳。武術變成潮流的一種，許多人得閒就跟一班朋友上去，玩完就走，還沒有學到什麼基本功，流了一點汗就覺得識了，可以走了。」他說，現在許多地方都沒有了追求，像他這種拳館，已經開始被淘汰了，「大家都去那些健身院，一些連鎖的，大型的，去報什麼拳擊呀，跳舞呀，瑜伽呀，一個套餐全包的。裏面要有格調，要有音樂，又要有東西可吃，有水可斟。男仔上去要有靚女望，女仔上去又要有大隻佬望，變了許多老師教練都靠樣吸引學生……但我這裏不能只有那些，學功夫準是要吃苦的，我掛住他個名（他指指李小龍的相片），我也有壓力的。」吳永森說道。

以前，學國術的人都行師徒制，需要拜師，倒痰罐，「師傅前師傅後」地服侍着，由低層一步一步捱上去，然而世事萬變，現在的武館在時移世易之下，禮數少了許多，上門求學的弟子也愈來愈少。

森師傅的師公伊魯山度與李小龍合影。（網上圖片）

「我的師傅叫John Ladalski，他是李小龍的徒孫，師承伊魯山度（Daniel Inosanto）。當時學截拳道感覺好新鮮，覺得可以接近李小龍，截拳道的打法很多元化，它是一門需要不斷求新的功夫，需要你去思考，你不去思考，不去抽絲剝繭，就只會像機械人一樣。你要時常去想這招好不好，有沒有新的東西加進來，就好像讀書一樣，到了大學就要多自學，截拳道也一樣。到了今日，我仍在研究，有時過美國找伊魯山度學些新的東西。」他說，不止學問要做到老學到老，連功夫也一樣，學無止境，才會明白武術並不是好勇鬥狠，而是認識自己。

正如李小龍說，截拳道不是武功，而是一套哲學，「以無法為有法，以無限為有限」（Using no way as way, having no limitation as limitation.）。

吳永森的手瓜比許多年輕小伙子粗，一拳打到沙包上，換來一聲巨響。（鄧倩螢攝）

截拳道若水 轉化不同力量

「李小龍曾經以水的原理作為比喻，說上善若水，武功要做到千變萬化，轉化成不同力量，於是截拳道包括最少25種的功夫，以適應於不同的世界，世界進步，我們要迎接改變，又不可以隨波逐流。你用空手道跟我打，我可以用回你的方式去和你打，你學什麼門派來到我面前，我都可以用回你那套去和你比賽。」截拳道有幾種攻擊方法，其中一種為直接攻擊，只要對方一出手，就回報一拳，那一記力度，足以叫對手昏厥過去。

「截拳道也是尋找死亡的藝術，如果今天你能面對死亡，你就已經贏了。如果我和你打架，你不驚痛又不驚死，你就會贏。」他指着鏡牆上高掛的兩個截拳道會徽章，解釋這兩個八卦說的是循環不息，學武之人自起點前進，但他日一定會重新回到起點，「當你回來再看一次，你會知道有一些東西你漏了，那些東西你未曾享受。有一些人問我，師傅你為什麼可以堅持那麼多年，我說我要回頭享受一些過程。以前總會因為朝着目標大步走，而錯過了一些東西。現在好了，我要走回頭，再享受一次當中的東西。走回頭的路要慢慢去咀嚼，其實是一種享受。」

吳永森強調，識武術不一定是壞人，那視乎一個人的本質。如果你善良，學過功夫，更懂得修心。（鄧倩螢攝）

真的，56歲的人了，人生的步伐總在不知不覺間走了那麼遠。他說自己其實叫「吳三歲」，永遠的三歲，只要心態年輕，就能永遠活得像個孩子，一樣充滿好奇心，在因循的環境下發現新意和趣味。

他搔了搔一頭黑髮，突然懊惱：「我其實好想留一頭白髮，成頭白髮多型啊，好似華英雄。」說罷忍不住大笑。這時，小狗終於離開了尿墊，顛顛地走了過來，十幾歲的芝娃娃像不會老，小小的一隻，毛色已經黃了，胃口不好，看着羸弱，但還是一臉娃娃臉，一雙眼睛大得晶瑩，卻已經看不見了。吳永森一手將牠抱起，像嬰兒一樣捧在自己心頭。

這個看來無堅不摧的硬漢，其實是最柔軟的水。

上文節錄自第165期《香港01》周報（2019年6月3日）《截拳道師傅柔情似水 吳永森：學懂武術 更懂收放自如》。

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