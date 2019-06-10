內地電子錢包向港人開放、深港通股票市場交易互聯、香港保險公司售後中心落戶大灣區、香港證券商進入內地市場等金融措施，在粵港澳大灣區各個政府合作下不斷實現。大灣區的發展勢會為香港的經濟帶來新增長點，更大的機遇還數「人民幣國際化」進程隨着大灣區的發展而推進，可使香港這個全球最大的人民幣離岸結算市場進一步擴展規模。 史無前例的「兩種社會制度、三個關稅區、三種貨幣」成為大灣區的特色，同時亦產生諸多摩擦。當障礙減少之時，香港這個國際金融中心，如何才能保持優勢，乘着大灣區金融建設這股「東風」，在攻與守之間找準前進的方向？ 此文章為《大灣區金融互聯互通》報道之一

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》字裏行間彰顯着港深合作、大珠三角合作的韻味。（資料圖片／李澤彤攝）

儘管洋洋灑灑兩萬多字的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（下稱《綱要》）只有不足十處提及「融合」二字，但字裏行間無不彰顯着港深合作、大珠三角合作的韻味。縱觀香港、澳門及大灣區內其餘九個城市的經濟實力，香港是世界公認的頂級國際金融中心，擁有穩健的金融體系、發展成熟的資本市場，及與國際接軌的金融監管制度，吸引海內外公司和金融機構來港營商。港股市值超過34萬億港元、銀行資產總值近24萬億港元，規模屬全球頂尖。香港顯然擔當着帶領大灣區金融發展的「龍頭」角色。身處人口總數將近本港十倍、本地生產總值（GDP）逾十萬億元人民幣的粵港澳大灣區，香港的金融產業可謂機遇處處。

香港是世界公認的頂級國際金融中心。（資料圖片／盧翊銘攝）

人民幣國際化 香港有先機

陸港經濟交流日益密切，人民幣在港流通隨之增加。立法會金融服務界議員張華峰表示，香港金融中心建設的首要任務之一是構建重要的人民幣離岸中心，推動人民幣國際化，例如增加人民幣金融產品、相關衍生品，供境外人民幣持有者投資增值；鞏固進出口企業、境外清算行、境外代理行、中資金融機構的相關分公司，增加國際金融機構參與者。

根據環球銀行金融電訊協會（SWIFT）今年1月的人民幣追蹤報告顯示，香港是全球最大的人民幣結算中心，英國和新加坡緊隨其後（下圖）。全世界有大約七成人民幣支付交易經香港處理，現時日均成交額接近一萬億元人民幣。

（香港01製圖）

過去十年，香港推出愈來愈多的人民幣產品，2010年，首隻人民幣債券在聯交所上市；2011年，港交所首隻人民幣計價的產品上市；2012年，首隻人民幣計價的交易所買賣基金（ETF）於港交所上市。時至今天，還包括人民幣債券、人民幣債券ETF、人民幣REIT、人民幣基金、人民幣計價紙黃金計劃、內地互認基金、RQFII A股ETF、RQFII 基金等……證明香港作為人民幣離岸交易中心的角色正不斷加強。

香港銀行的人民幣業務始於2001年，由金融管理局向內地官員提出，當時是為了讓境外的人民幣回流到內地銀行體系。2004年2月，香港銀行正式開辦人民幣業務，同年5月底，香港的人民幣存款總額約為63億元人民幣。截至今年3月底，香港的人民幣存款已經達到6,022億元，較2004年增長將近百倍。隨着愈來愈多國家及投資者採用人民幣作計價結算、投資及保值之用，香港可望形成萬億元級的離岸人民幣市場，若能進一步發展活躍的人民幣計價股票市場、債券市場、大宗商品期貨市場等，對香港金融產業將帶來巨大推動作用。這項龐大資源若用得其所，不僅可成為香港實體經濟轉型升級供應充足資本，亦可使政府有更多財政收入來改革種種民生問題。

張華峰預測，未來人民幣或成為香港主要流通貨幣。（鄧倩螢攝）

中國經濟和國際貿易規模巨大，國際上的人民幣離岸中心經濟效益巨大，惟現時因人民幣的流動性受到內地嚴密管控，令人民幣在國際上的影響力未完全發揮。根據SWIFT今年1月公布的數據顯示，儘管人民幣在國際支付佔比從去年12月的2.07%升至2.15%，為近三年最高，但仍然大幅落後於美元（40.08%）與歐元（34.17%）的佔比。而從外匯儲備總量來看，人民幣只佔全球央行持有外匯儲備總量的1.5%，而美元和歐元分別佔了62.5%和20.4%。美元顯然仍是最重要的國際支付貨幣，排名第五的人民幣在國際間普及程度，與中國作為全球第二大經濟體的重要性，存在明顯落差。

去年5月，國家主席習近平在博鰲亞洲論壇上發表演講，提出大幅度放寬市場准入、創造更有吸引力的投資環境、加強知識產權保護、主動擴大進口等四項舉措，反映中國擴大改革開放的決心。若要打造「與中國經濟規模與影響力匹配的金融體系」，推動人民幣國際化正是當中重要的一個環節。

現時人民幣的流動性受到內地嚴密管控。（資料圖片／GettyImages）

在內地實行外匯管制的前提下，通過離岸人民幣市場建設提升人民幣國際化水平，是行之有效的方法。上海受限於內地的法律環境和監管制度，不能完全開放資本項目。而香港毗鄰內地，擁有堅實的國際經貿往來基礎，是最有潛力的人民幣離岸中心。

港人如今可在本地開內地戶口，為使用電子支付帶來便利。（資料圖片／鄭子峰攝）

上文節錄自第166期《香港01》周報（2019年6月10日）中的《金融互聯互通 「龍頭」香港攻與守》。

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