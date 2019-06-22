兩名身穿旗袍的女子婀娜多姿地走在街上，前面穿着白背心、短褲的叔叔雙手叉起，不知在看什麼，這是1961年告士打道的光景。同一年同一街道上，老爺車與電單車擦身而過，背景是一排四層高的樓房。取光細膩，構圖有致，不約而同記錄了香港上世紀六十年代的草根面貌。這是已故本地攝影師邱良其中兩張最為人熟知的照片。 「當年有人買了長衫女子的相，問可否在前面的角度影返那兩個女子。」藏有邱良一批舊照片的香港攝影師李家昇笑說。這批照片被封存超過二十年，最近在蘇富比的藝術空間展出。 斯人雖遠去，但李家昇不曾忘記過這位好友。

《儷人行》，告士打道，1961（蘇富比提供）

邱良是六、七十年代香港重要的攝影師，有「香港布列松」之名，以寫實風格聞名攝影圈，拍下街頭巷尾、市井平民的人生百態。六十年代，是沙龍畫意攝影盛行的年代，大眾深受唯美主義思潮影響，追求形式與技巧，邱良的寫實攝影在初期不受青睞，但他不減創作熱情，從日常與攝影工作中累積經驗，用菲林底片記錄了我城的變遷，有舊日子的熱鬧風情，也有畫意十足的一刻。

寫實派攝影大師布列松曾提出「決定性時機」，指的是攝影的時間性，拍攝得太早或太遲，都有機會錯過人物事態最具表現力的瞬間，減低影像的渲染力，而邱良的作品正好演繹了何謂「決定性時機」。

邱良曾說：「紀實攝影的社會歷史意義是不容置疑的。」（蘇富比提供） 留住決定性瞬間 看似很深奧的攝影理論，在好友李家昇眼中卻可濃縮為一句話：「邱良的攝影風格承接西方五、六十年代的風格，不只是畫面構圖，是整體上都受西方影響，一個年代不只一個人這樣影，而邱良屬於同代人中影得很好的一個。」他指邱良有很好的觀察力、美學觀，對光的敏感度高、構圖好，這些因素都叫他比其他人突出。 李家昇與邱良相識於八十年代中期，年紀相差十三年。邱良先後做過電影製作商國泰機構（香港）電影有限公司的攝影師、邵氏製片廠旗下《南國電影》的攝影師，於七十年代創辦《攝影生活》月刊，八十年代轉任《攝影藝術》雜誌總編輯，閒時喜歡看展覽。兩人在一個展覽中認識。後來邱良請李家昇幫忙為雜誌寫專欄，他答應了。「我在1984年開始幫《攝影畫報》寫專欄，1986年寫《攝影藝術》，兩份刊物都在同一座建築物，屬同一間出版社。」

《搏命撲水》，深水埗街頭，1963（蘇富比提供）

紀實攝影的社會歷史意義是不容置疑的。 邱良

有一段日子，他們常常碰面，有時李家昇上午忙完工作便去交稿，兩人到灣仔吃飯，聊工作、聊攝影，「就在那段時間，邱良開始編《爐峯故事─邱良攝影集》及《飛越童真─邱良攝影珍藏集》。」李家昇說，上一代有很多很好的攝影師，但照片沒有被好好保存，以至現在很多人都不知道他們的存在。「何藩為人熟悉是因為很早去了美國，有一間紐約畫廊代理他的作品，他回來出書，蘇富比之前又做過相關的展覽，很多人知道他。」

邱良沒有被遺忘，很大程度也因為出版了以上兩本攝影集及持續在雜誌發表作品，後來三聯將兩本書結集重編，再出版了《香港故事（1960's-1970's）—邱良攝影選》，作品流通度遠高於同年代的攝影師。也因為這兩本書，李家昇與邱良在飯桌上會討論拍攝，討論哪一張相拍得更好。有一次，邱良在藝術中心籌備展覽，李家昇指着兩張照片打趣道：「邱叔，我最喜歡這兩張，《儷人行》及《告士打道》。」長衫女子風姿綽約，像王家衛鏡頭裏的人。另一張李家昇大讚採光經典，下一代很少再用如此誇張的採光方式。「邱良那一代人，像酒一樣，很醇，不是很刺激，但很有味道。」

《攞景》，灣仔駱克道，1966（蘇富比提供）

而在邱良心目中，他最心儀的一張是1966年在灣仔駱克道，水手坐上人力車，另一個水手幫忙拍照，他則在對面記錄了這一幕。李家昇笑言：「大家的美學觀不一樣。」邱良後來將這張相用作《爐峯故事》的封面，李家昇則在做另一個攝影項目，用上他喜歡的那兩張照片作宣傳。

事實上，邱良的精彩作品還有許多，尤其是那些具標誌性及時代性的畫面，譬如六十年代的制水潮，市民飽受制水之苦，每四天只供水四小時，他恰恰便在深水埗街頭拍下市民肩擔兩桶水的狀況。1976年，邱良在維園網球場捕捉了一名男子正在翻越網球場的鐵絲網，落腳處卻是一堆建築廢料。那些年，內地政局不穩，難民湧港，港府一邊收留，一邊大規模遣返。政府於1974年實施抵壘政策，意味着此後由內地偷渡來港的難民都可得到居民身份。照片恰恰映照難民跨境後的不明朗狀態。

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關於李家昇的故事，詳情請看：

【紀實攝影】梳理照片推動攝影買賣 李家昇那些年的熱血與悲傷

上文節錄自第167期《香港01》周報（2019年6月17日）《銘刻靈光消逝的舊香港 憶故人—本土紀實攝影師邱良》。

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