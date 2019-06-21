政治素人，理論上都是陌生人，惟「政治素人」這個詞，香港人絕不陌生，尤其經過雨傘運動之後，不單政治素人，就連政治素黨也如雨後春筍般湧現。事實上，素人素黨崛起的現象，絕非香港獨有，由傳統民主大國到東歐、拉美等地，均見許多新興政治臉孔、政治組織，甚而出現「老手扮新丁」的情況，為的是要趕上這股素人素黨的潮流，吸引選民投自己一票。可以說，一股政治素風正在席捲全球。

先談近鄰的台灣總統選舉，國民黨黨內初選便迎來至少兩位素人：一個是由商轉政的鴻海集團老闆郭台銘，一個是自稱「賣菜郎」和「庶民」的高雄市長韓國瑜。

郭台銘無疑是商界老手，身為台灣首富的他，曾跟中美等國元首會面，算是稍稍與政治沾邊，但要說參與民主選舉，今次肯定是頭一回。另一方面，韓國瑜雖有一定政治經驗，早年曾任台北縣議員及立法委員，但他一度退出政壇，去年才捲土重來，經「洗白」後當選高雄市長，靠的主要是打好政治素人這張牌，建立「接地氣」形象，掀起「韓流」。

追本溯源，自從「柯P」柯文哲勝出台北市長選舉，台灣的政治素人風暴便愈演愈烈，柯文哲聲稱自己是「超越藍綠」的「白色力量」，正好為傳統兩黨政治格局的台灣迸發新的素人光譜。

台灣的政治素人風潮，由柯文哲當選台北市長開始。（資料圖片）

台灣的政治素人能否登上總統大位尚未可知，然而，東歐不少政治素人已成功登頂，獲選民投票推舉為領導人。

諧星走入東歐政壇

最新最炙手可熱的例子，當數上月就任烏克蘭總統的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。令人嘖嘖稱奇的是他不但是政治素人，更是諧星演員，在當地政治諷刺電視劇《人民公僕》（Servant of the People）中，他飾演的歷史教師搖身一變成為總統，劇集播出時相信無人料到會「假戲真做」。自澤倫斯基去年底宣布競選，到在兩輪總統選舉中先後擊敗有「美女總理」之稱的季莫申科（Yulia Tymoshenko）和時任總統波羅申科（Petro Poroshenko），這位政治素人僅花了四個月時間，便登上總統寶座。

烏克蘭總統澤倫斯基是政治素人，更是諧星演員，在當地政治諷刺電視劇《人民公僕》中，他飾演的歷史教師搖身一變成為總統，最後竟「假戲真做」。（網上圖片）

「諧星總統」並非什麼新鮮事物，同樣位處東歐的斯洛文尼亞，去年也出了一位「諧星總理」沙雷茨（Marjan Šarec）。沙雷茨自2010年起兩度當選阿爾卑斯山脈城鎮Kamnik的市長，從政時間雖然不短，但畢業自當地戲劇、電台、電影和電視學院的他，從政前一直是傳媒人，並以喜劇和政治諷刺藝人的身份面向觀眾，包括曾於電視滑稽地模仿該國前總理，把他歸屬為政治素人亦不為過。他一手建立的政治素黨同樣充滿個人色彩，名為「沙雷茨的名單」（List of Marjan Šarec）。

冰島首都雷克雅維克（Reykjavík）也曾出現「諧星市長」格納爾（Jón Gnarr）。這位政治素人小時候被診斷患有閱讀障礙、學習困難、過度活躍症等，高中畢業後一度跑去揸的士，至近30歲才在電台電視當諧星。在任市長期間，他在一次同性戀遊行中大膽地男扮女裝示人，其創立的政治素黨亦玩味十足，叫作「Best Party」。2010年至2014年間當了一屆市長後，他放棄連任，重返電視台，惟2016年初擔任冰島總統二十年的格里姆松（Ólafur Ragnar Grímsson）宣布放棄競逐連任後，格納爾在表明不參選之餘，卻謂不排除將來再議。

斯洛文尼亞去年也出了一位「諧星總理」沙雷茨。沙雷茨自2010年起兩度當選阿爾卑斯山脈城鎮Kamnik的市長，從政前是傳媒人。（資料圖片／路透社）

2016年接任冰島總統的約翰尼森（Guðni Jóhannesson），此前也是一位政治素人。以48歲之齡成為該國最年輕總統的他，本身是一位歷史學者，在冰島大學任教時已常常在電視直播評論時政，特別是針對當年爆發的「巴拿馬文件」醜聞批評時任總理甘勞格森（Sigmundur Gunnlaugsson）。即使以不足四成得票當選，約翰尼森上任後卻一直維持極高民望，支持度長期處於九成以上，最新4月份民調亦有93.5%，這既是冰島史無前例的，也毫無疑問令其他許多政治首腦汗顏。

2016年接任冰島總統的約翰尼森（Guðni Jóhannesson），此前也是一位政治素人。以48歲之齡成為該國最年輕總統的他，本身是一位歷史學者。（資料圖片／路透社）

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上文節錄自第167期《香港01》周報（2019年6月17日）《諧星局外人紛登權力高峰 政治素人席捲全球》。

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