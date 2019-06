睽違七年,《黑超特警組:反轉世界》(Men in Black: International)本應令人期待,可惜仍逃不過新不如舊的續集宿命。上一集「黑超特警組」(MIB)系列電影已是2012年的事,今集新作台前幕後班底全換,但「雷神」、「女武神」的全新拍檔組合卻毫無火花,劇情套路且熟口熟面,所謂扭橋也因低手處理而提早「洩氣」。總的來說,今集堪稱是系列最拖沓之作。 撰文:李美

睽違七年,《黑超特警組:反轉世界》(Men in Black: International)本應令人期待,可惜仍逃不過新不如舊的續集宿命。(資料圖片)

首集《黑超特警組》於1997年上映,2002年及2012年推出續集,黑人演員Will Smith和白人演員Tommy Lee Jones飾演的J及K媲美「最佳拍檔」,抗擊外星人的動作特技固然出色,更大亮點乃他倆插科打諢的喜劇效果。

今次依然保留「黑白配」傳統,換成《雷神奇俠》第三集的「舊拍檔」—曾演雷神的白人演員Chris Hemsworth是探員H,演過女武神的黑人演員Tessa Thompson則為新人探員M;即使二人在漫威(Marvel)作品甚有默契,雙方「攻守兼備」,但不知何解,來到本片則缺乏化學作用,正是電影的褪色主因。

縱然有帥哥美女加持,本片還是難逃俗套命運。(資料圖片)

節奏拖拉亦為本片另一致命傷。本系列已拍四集,以今集近兩小時篇幅最長。由Barry Sonnenfeld執導的前三齣,處理均很爽快。

今集改由商業片熟手導演F. Gary Gray接棒,理應掌握觀眾情緒;不過,本片走向貼近特務電影,好像「007」、「職業特工隊」系列等遊走多地,遍涉英國、法國,以至沙漠,導致場口過多,過於累贅,而且相關鋪排大家早已看膩,劇本平庸,注定電影難以跑出。

事實上,劇本不濟乃浪漫演員卡士的元兇。畢竟,兩位主角本來年紀相若,由男方作為「資深探員」來帶「女新人」,觀感上已欠說服力;再加上電影又要鋪排「大佈局」,因而沒花太多筆墨在喜劇成分上。拿掉了系列原本「食糊位」,竟然想轉型至劇情片,這到底有點本末倒置。

本片唯一優點乃遙遙呼應當今政治正確環境。所謂「MIB」即是「Men in Black」,其高舉種族平權在上世紀九十年代無疑頗為前衛;現在將「男男配」改為「男女配」,片中還打趣說,部門今後應統稱「Men and Women in Black」,也算在性別平權上幽了一默,服膺了近來荷里活的風潮。然而,說到底,電影的笑位及賣點,不應僅此而已。

電影懸念源於開首T與H共同在巴黎對抗外星怪物—究竟二人有否成功。(資料圖片)

本片的扭橋震撼彈一點不「爆」,觀眾太容易一早估到,以致一路看來,使人氣悶,實是電影捨本逐末的最大敗筆。今集所玩的元素是玩到爛的「最大敵人就是自己人」,由實力派男演員Liam Neeson所演的極高層上司T,原來是最大反派。

相關安排其實可以拍得可觀,何況「內鬼」居然是自己上司;只要將線索慢慢滲到全片,待壓軸部份才一併爆發,結果肯定會拍案叫絕。遺憾的是,這個人徹頭徹尾都「相當有嫌疑」,所謂伏筆過於外露。

電影懸念源於開首T與H共同在巴黎對抗外星怪物—究竟二人有否成功?後來在主戲中,女主角M先是提出「黑超特警組」有內鬼,此後上司T的舉動實在太「可疑」,先是不斷「保護」H所犯過失,之後還「追蹤」到主角二人。凡此種種,都形同「明示」上司T有問題。

本片的扭橋震撼彈一點不「爆」,觀眾太容易一早估到。(資料圖片)

前段提過的《職業特工隊》,首集亦有類似橋段,但處理就較為高手。編導在全片安排各種伏筆,觀眾一般未必為意,待真相揭穿才恍然大悟;而到壓軸部份,尚且安排已「死」角色歸來,「自己人」作反因此形成龐大反差。相對地,本片由始至終都「明示」反派身份,但又「故作神秘」,似乎太低估觀眾的推理能力與智慧。

荷里活拍攝續集,但求穩陣無可厚非,從而長踞票房的高位。惟事實是否如此?本片無疑既不叫好,也不叫座。在美國開畫的首周票房僅得2,800萬美元,較上集少近一半,成績無疑十分尷尬。結果反映了,觀眾眼睛是雪亮的,長期翻炒、公式化劇本,不一定穩賺不賠,大家都知道什麼是「無料到」。

這是「娛樂至死」的時代,觀眾實在有太多選擇。MIB的「革新」,原來是回歸老土,算是令人吃驚吧。

上文刊登自第168期《香港01》周報(2019年6月24日)《<黑超特警組:反轉世界>劇本平庸老套 喜劇元素大減》,網上標題為編輯重擬。

