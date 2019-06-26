睽違七年，《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black: International）本應令人期待，可惜仍逃不過新不如舊的續集宿命。上一集「黑超特警組」（MIB）系列電影已是2012年的事，今集新作台前幕後班底全換，但「雷神」、「女武神」的全新拍檔組合卻毫無火花，劇情套路且熟口熟面，所謂扭橋也因低手處理而提早「洩氣」。總的來說，今集堪稱是系列最拖沓之作。 撰文：李美

睽違七年，《黑超特警組：反轉世界》（Men in Black: International）本應令人期待，可惜仍逃不過新不如舊的續集宿命。（資料圖片）

首集《黑超特警組》於1997年上映，2002年及2012年推出續集，黑人演員Will Smith和白人演員Tommy Lee Jones飾演的J及K媲美「最佳拍檔」，抗擊外星人的動作特技固然出色，更大亮點乃他倆插科打諢的喜劇效果。

今次依然保留「黑白配」傳統，換成《雷神奇俠》第三集的「舊拍檔」—曾演雷神的白人演員Chris Hemsworth是探員H，演過女武神的黑人演員Tessa Thompson則為新人探員M；即使二人在漫威（Marvel）作品甚有默契，雙方「攻守兼備」，但不知何解，來到本片則缺乏化學作用，正是電影的褪色主因。

縱然有帥哥美女加持，本片還是難逃俗套命運。（資料圖片）

節奏拖拉亦為本片另一致命傷。本系列已拍四集，以今集近兩小時篇幅最長。由Barry Sonnenfeld執導的前三齣，處理均很爽快。

今集改由商業片熟手導演F. Gary Gray接棒，理應掌握觀眾情緒；不過，本片走向貼近特務電影，好像「007」、「職業特工隊」系列等遊走多地，遍涉英國、法國，以至沙漠，導致場口過多，過於累贅，而且相關鋪排大家早已看膩，劇本平庸，注定電影難以跑出。

事實上，劇本不濟乃浪漫演員卡士的元兇。畢竟，兩位主角本來年紀相若，由男方作為「資深探員」來帶「女新人」，觀感上已欠說服力；再加上電影又要鋪排「大佈局」，因而沒花太多筆墨在喜劇成分上。拿掉了系列原本「食糊位」，竟然想轉型至劇情片，這到底有點本末倒置。

本片唯一優點乃遙遙呼應當今政治正確環境。所謂「MIB」即是「Men in Black」，其高舉種族平權在上世紀九十年代無疑頗為前衛；現在將「男男配」改為「男女配」，片中還打趣說，部門今後應統稱「Men and Women in Black」，也算在性別平權上幽了一默，服膺了近來荷里活的風潮。然而，說到底，電影的笑位及賣點，不應僅此而已。

電影懸念源於開首T與H共同在巴黎對抗外星怪物—究竟二人有否成功。（資料圖片）

本片的扭橋震撼彈一點不「爆」，觀眾太容易一早估到，以致一路看來，使人氣悶，實是電影捨本逐末的最大敗筆。今集所玩的元素是玩到爛的「最大敵人就是自己人」，由實力派男演員Liam Neeson所演的極高層上司T，原來是最大反派。

相關安排其實可以拍得可觀，何況「內鬼」居然是自己上司；只要將線索慢慢滲到全片，待壓軸部份才一併爆發，結果肯定會拍案叫絕。遺憾的是，這個人徹頭徹尾都「相當有嫌疑」，所謂伏筆過於外露。

電影懸念源於開首T與H共同在巴黎對抗外星怪物—究竟二人有否成功？後來在主戲中，女主角M先是提出「黑超特警組」有內鬼，此後上司T的舉動實在太「可疑」，先是不斷「保護」H所犯過失，之後還「追蹤」到主角二人。凡此種種，都形同「明示」上司T有問題。

本片的扭橋震撼彈一點不「爆」，觀眾太容易一早估到。（資料圖片）

前段提過的《職業特工隊》，首集亦有類似橋段，但處理就較為高手。編導在全片安排各種伏筆，觀眾一般未必為意，待真相揭穿才恍然大悟；而到壓軸部份，尚且安排已「死」角色歸來，「自己人」作反因此形成龐大反差。相對地，本片由始至終都「明示」反派身份，但又「故作神秘」，似乎太低估觀眾的推理能力與智慧。

荷里活拍攝續集，但求穩陣無可厚非，從而長踞票房的高位。惟事實是否如此？本片無疑既不叫好，也不叫座。在美國開畫的首周票房僅得2,800萬美元，較上集少近一半，成績無疑十分尷尬。結果反映了，觀眾眼睛是雪亮的，長期翻炒、公式化劇本，不一定穩賺不賠，大家都知道什麼是「無料到」。

這是「娛樂至死」的時代，觀眾實在有太多選擇。MIB的「革新」，原來是回歸老土，算是令人吃驚吧。￼

上文刊登自第168期《香港01》周報（2019年6月24日）《＜黑超特警組：反轉世界＞劇本平庸老套 喜劇元素大減》，網上標題為編輯重擬。

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