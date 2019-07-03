經濟合作暨發展組織（OECD）發表的《2015學生能力國際評估計劃》（PISA）指出，香港的15歲學生學業能力表現名列前茅，閱讀及數學能力更在72個國家與地區之中排名第二。 在亮麗的成績背後，不妨看看同一項計劃的另一個調查結果：香港學生遇到校園欺凌的比例位列首位，比亞洲其他地區如台灣、韓國、日本等地高。聽來諷刺，香港的孩子在成長階段既要念書，還要避免成為校園欺凌的目標。 而關於校園欺凌，我們到底了解多少？

剛接到升中派位的結果，Jacques（化名）隨即鬆了一口氣，那間學校是band 1（第一派位組別）英中，還是區內數一數二校風純樸的學校─他想起姐姐說過，萬一他入讀band 3（第三派位組別）學校，那就必定會被欺凌，而且一定會被「恰」得很慘。

「原來（入讀band 1學校）同樣會被欺凌。」他憶起中一時，本來只是一班同學在課室嬉戲，後來不知怎的演變為「你打我，我打你」，Jacques一還手，便被眾人拉進廁所裏打。回家洗澡時，才發現胸口位置腫得一塊紅一塊紫。

有國際調查指出，香港校園欺凌問題嚴重。（梁鵬威攝）

為何被打的那個是我，而不是其他人呢？為什麼呢？為什麼是我呢？我都想知道。 Jacques

其後，他成為班上遭同學排擠的人─同學辦聖誕派對時，明言不想邀請他，還有許許多多被言語欺凌的經歷。於他而言，說話比動手更傷人，雖然沒有在身體上留下什麼傷痕，卻有如在他的心口插了無數把刀。每句話他都記得清楚，而且在心頭懸着，他不時思考：「為何被打的那個是我，而不是其他人呢？」

「對啊，為什麼呢？為什麼是我呢？我都想知道。」他以為是自己性格有缺陷而討人厭，他也曾經以為是說話得罪人。最後，他反覆思考，才得出一個可能性較大的答案：「性別氣質」。

由於不同 因而遭到排擠

社會教育男生要有男生的模樣，性格要剛烈，擅長一兩項運動；女生則要注重外表，說話柔聲柔氣。男女生都會依着這框框活出自以為理想的模樣，他們不知道這叫「性別定型」，也不知道每個人原來是不一樣的。於是，不多不少抗拒那些外表「不一樣」、性格「不一樣」的人。

Jacques就是其中一個被排擠的人。他自覺沒有男生的模樣：不愛運動，喜歡寫字，說話溫柔小聲，皮膚白白滑滑，笑起來還有兩個小梨渦。

相比一般的男生，他說話柔聲細氣，他愛文字勝於運動。他說他的不一樣，是欺凌的因由。（龔嘉盛攝）

對比起當年男生都喜歡打籃球，甚至連15分鐘小休時間也不放過，要衝去籃球場打球，可說與他形成反差。他不喜歡流汗，比起運動，更愛文字寫作，他喜歡寫人與人之間的關係和情感。

校園青澀的戀愛故事，是青春且讓人心動難忘的回憶。他在中一時喜歡上一個男生，本來只有身邊幾位朋友知情，不知是誰說出去，最後一傳十、十傳百，最後竟成為將近半所中學同學都知道的事情。

《聖經》上說：「男人和男人彼此貪戀，慾火焚身，做出猥褻的事，結果在自己身上受盡這種敗行所當得的報應。」這段經文被不少信徒用作反對同性戀的依據，在有宗教背景的學校，同性戀注定是不被認同的愛情。

因此，Jacques成為被訕笑的「風頭人物」。他憶述，只要看見有人對着他笑便會主觀地認為他們是在笑自己，笑自己的「不一樣」，笑自己的同性愛。

但Jacques會恨他們嗎？「不，與其說是與對方鬥，不如說是自己與自己（內心）的搏鬥。」

上文節錄自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）的《香港學生：學業第二，欺凌第一 — 孩子的庇護所緣何成為欺凌溫床？》。

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