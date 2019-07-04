教育局制定的《學校行政手冊》內，列出欺凌行為包括的三個元素：重複發生、具惡意和權力不平衡的狀態。欺凌的類別，不限於任何形式及原因：不只是肢體暴力和言語欺凌，造謠、 蓄意不友善或排擠，亦屬欺凌。 根據教育局提供的數字，校園欺凌案件由2013/14年度的254宗下降至2017/18年度的202宗。這組數字便是真相嗎？我們不妨再看另一組調查─經濟合作暨發展組織發表的《2015學生能力國際評估計劃》，當中提到2015年在香港學校進行的研究結果顯示，香港有高達32.3%的學生在一個月內曾遭受最少一次的校園欺凌，即每三個學生中便有一個曾有被欺凌的經驗。教育局所提供的同期數字只有204宗。 解構校園欺凌，我們要看的不只是數字，還要看每一個欺凌者何以成為欺凌者。

欺善怕惡的角鬥場

我們沒法覆核調查的準確性，但兩組數字均顯示，香港的校園欺凌問題不容忽視─為何一個本應是讓孩子學習成長的場所，最後成為欺善怕惡的角鬥場？難道承受欺凌是成長必經的磨練？那麼，承受不了的孩子呢？注定頭上被刻上「失敗」嗎？那麼，欺凌者呢？傷害別人後，難道可以拍拍屁股離開嗎？

很少欺凌者會覺得自己在欺凌別人：我只是玩玩吓而已。 基督教信義會圓融綜合服務中心主任梁雲龍

「很少欺凌者會覺得自己在欺凌別人。」梁雲龍在基督教信義會圓融綜合服務中心做了十年，現為中心主任的他聽過許許多多欺凌者的自白，聽得最多的便是這一句：「我只是玩玩吓而已。」一方面源於欺凌者的成長背景，另一方面也源於受害者的反應。

他說，許多帶頭欺凌的人，都有被欺凌的經驗。有的是遭遇過家庭暴力，看過大人如何以暴力對付身邊人，以暴力令對方低頭，向自己屈服。部份孩子從此以為，要佔上風，要做掌權的人，才可避免成為被攻擊的一分子─儘管那是歪念。

有些試過在被欺凌後尋求幫助，但身邊沒人幫得了自己。於是，他們不再期盼誰成為自己的救世主，而是自己成為最大的防衛者。

「如何讓別人不再欺凌自己？只有惡過別人，或者另找一群新的同伴，並且壯大自己的權勢。」他說。

梁雲龍表示，受害者變成欺凌者是因為他們自覺不夠強大，希望以強權壓倒別人。（龔嘉盛攝）

如何讓別人不再欺凌自己？只有惡過別人，或者另找一群新的同伴，並且壯大自己的權勢。

受害者的笑容 竟成欺凌理由

我們聽過許多道理，包括「己所不欲，勿施於人」，欺凌者的過去經驗不足以成為欺凌別人的理由。只是，他們目睹一個人以權力壓制另一個人，而且曾被言語或肢體暴力傷害，他們的傷口甚至迄今仍未痊癒，以為人與人之間的關係便是如此，故把這種「壓制」視為生存之道─要不受傷，要不成為傷害人的人。若他們不理解這叫欺凌，又怎會意識到這樣的想法有問題呢？

受害者對欺凌行為的回應也令欺凌者不覺得自己的行為有問題。不是每個受害者都懂得說不，有些會以笑遮醜。梁雲龍解釋，只要欺凌者看到對方以笑回應，便會合理化自己的行為，以為對方樂意接受。

其實，笑是否代表沒問題呢？他們（受害者）會認為自己力量小，不能反抗，寧願以笑帶過。所以笑不等於willing（願意），而是他們生存的方法。

他說：「其實，笑是否代表沒問題呢？我們做個案工作，便會知道（受害者）笑是生存伎倆，是為了遮掩尷尬，因為他們會認為自己力量小，不能反抗，寧願以笑帶過。所以笑不等於willing（願意），而是生存的方法。」 梁雲龍理解受害者的想法，他任職的圓融綜合服務中心曾提供專為受害者而設的支援服務「天藍計劃」。他觀察到，目前的司法制度嚴重忽略了受害者的創傷，以致他們在往後的日子有可能再次遭遇欺凌，又或者轉換角色，成為欺凌者。

梁雲龍解釋，在一般的程序中，需要受害人給予口供，證明對方的欺凌行為，但對於受害人的感受，似乎沒有人會在乎，「我們希望填補這個空隙，去關心受害者在事件中受了什麼傷害。」

特別是很多受害者疑惑自己何以成為「被選中的人」，他們會反覆思考，究竟當天為何對方會傷害自己？究竟是對方的問題還是自己的問題？日後對方會否再傷害自己？「這些疑問，受害人都沒有機會在整個程序中問對方的，那麼，他只會繼續擔心下去。」

老師以及駐校社工如何處理校園欺凌？在他們眼中，欺凌是否平常事？請閱讀相關文章：

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【校園欺凌．二】十二年過去傷疤未癒 過來人：大人幫不到我

上文節錄自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）《香港學生：學業第二，欺凌第一 — 孩子的庇護所緣何成為欺凌溫床？》系列報道中的《我們說「欺凌」 真有其事嗎》。

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