【管治思維】聽四代人之苦　解民生困局

香港回歸二十二周年，特首林鄭月娥在慶祝酒會上致辭時，針對修訂《逃犯條例》一事引發的巨大爭議，稱事情讓她明白作為從政者要不時警醒自己，「要準確掌握民情」，「我會汲取教訓，確保政府日後工作更貼近民心民情民意，積極回應社會大眾的所思所想所求」，「政府的施政風格需要改變，要變得更開放、更包容，聽取民意的工作要革新」，會加倍努力，讓香港重新出發。對最近一段日子目睹政府如何一步步陷入管治失效困局的廣大市民來說，這番反省也許來得太遲，卻是期盼已久的。可是，市民更希望見到管治團隊坐言起行。

回首2017年7月1日，國家主席習近平在林鄭治港班子的就職典禮上明言，「香港是一個多元社會，對一些具體問題存在不同意見甚至重大分歧並不奇怪，但如果陷入『泛政治化』的漩渦，人為製造對立、對抗，那就不僅於事無補，而且會嚴重阻礙經濟社會發展。」他又指出，「少年希望快樂成長，青年希望施展才能，壯年希望事業有成，長者希望安度晚年，這都需要通過發展來實現。」

香港的少年可以快樂成長嗎？青年可以施展才能嗎？壯年可以安居樂業嗎？老年可以安度晚年嗎？兩年前，林鄭攜着「與市民同行」的願景上任，許下優化施政、改善民生的承諾。兩年後，面對管治危機，民生再成林鄭與其管治團隊的「要務」。然而，什麼是民生？且讓四個世代的香港人為官員們上一課。

不同世代，不同煎熬

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上述文章出自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）《聽四代人之苦 解民生困局》專題報道及第168期《香港01》周報（2019年6月24日）《沒有大台 如水流動的示威》專題報道。

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