6月，走在澳門的街頭，被一陣熱風包圍，烏雲滿布，醞釀着一場大雨。小城變化不多，外港碼頭往南行，沿途賭場金碧輝煌，那個仿羅馬建築的漁人碼頭，依舊沒什麼人，路上只見汽車的呼嘯聲。時間尚早，遊客還在噴射飛航上，食肆尚未營業，但我們今天不做遊客，反想看一齣澳門劇場。 香港人對澳門的想像是，地方小得過分，太陽底下只有賭場酒店，政府總是派錢，澳門人很親中。不完全錯，但有點狹隘，至少澳門地方小，但有些人很努力，賭業以外，人們也追求生活，政府派錢之餘，也有發展文化藝術，有人很親中，但也有人用演出直抒己見。 澳門有劇團嗎？有，而且有幾十個。有三四十年歷史的，也有新成立的，他們都戲稱自己業餘，但澳門劇場就是由一群業餘的人撐起。他們有人做劇團義務總監做了二十多年，有人為了理想而放棄做公務員，亦有喜愛現代劇場卻陰差陽錯讀了京劇的年輕人，還有不斷求變的中生代演員，當中交織着熱血和激情。 今期專題，我們聽聽他們怎麼說。 此為「澳門劇場」系列之一。

《鏡花轉》綵排照。（受訪者提供）

這天，澳門文化中心的小劇院有一場排練，導演Shasha（Shaghayegh Beheshti）在調整燈光與音樂，演員圍在台上討論，沒有劇本，也不似做戲，與平時的排練有點不一樣。這個名為《鏡花轉》的演出，已經第二次在澳門上演，演員班底由澳門、台灣、馬來西亞人組成，至於導演，她是伊朗人，是法國陽光劇團資深演員，這是她首次在亞洲執導舞台劇。

法國陽光劇團對於劇場界的朋友而言，是一個天團。這個成立超過五十年的劇團以集體創作聞名於世。上世紀七十年代，他們佔據巴黎近郊的廢棄彈藥庫，在斷水斷電的情況下蓋了劇場，團員領政府補貼，一同創作，一同生活，輪流排練同一個角色，拿相同的薪金，實踐共產生活。從醞釀、排練到演出，劇團用上超過一年時間籌備，有時更因準備不足而將演出日期押後。近年這種共居共創作的模式隨着前輩淡出、新血加入而有所變化，但對嚮往戲劇的人來說，他們的創作狀態依然讓人欣羡。

法國與澳門甚少交接，直至幾年前Shasha來澳門做工作坊，有演員跟她聊開了，提到聯合製作的可能，又將這個想法告訴曉角話劇研進社，促成了這個燒錢燒精神的計劃。「澳門劇場的狀態是愈來愈急，很多演員都是全職或即將踏入全職工作，生活總是趕來趕去，用很短的時間排一齣戲。我總是想，有沒有一齣戲可以容許大家長時間磨合，找出自己的想法、特色及形式。」曉角總監許國權說。

許國權是澳門劇場的重要推手之一，常常鼓勵年輕人投入劇場。 （歐嘉樂攝）

人稱「大鳥」的許國權，是澳門劇場的重要推手。他中學時接觸戲劇，大學畢業後修讀香港藝術中心的藝術行政課程，後來加入曉角，自編自導多齣作品，包括《七十三家半房客》、《媽媽離家了》、《萬大事有UFO》等。二十多年前他擔任劇團義務藝術總監，處理行政、策劃演出、提攜後輩，另一邊廂，他在澳門文化局亦有正職，熟悉官方政策及民間戲劇，對劇圈的速食生態感憂慮。當他知道Shasha有興趣與亞洲演員排一齣戲，想都沒想便答應。

這是一個三年計劃，2016年公開招募演員，挑選了40人到台灣做工作坊、排戲。導演曾給演員一份功課，讓他們尋找自己的根，找出每個人的願景（vision）。大鳥至今仍記得這次排練充斥着「災難」，他說曉角沒辦法達到陽光劇團的要求。這個建基在共產形式的劇團，所有人在同一個地方生活、排練、演出，這也意味着所有東西都在相同的溫度、味道、空間中發生。「我們平時綵排是找地方對稿，但人家的綵排會有燈光、聲音，很齊全。所以他們排戲時會執動作，譬如燈光反射下的手部動作，非常仔細。這對我們而言很困難，我們需要找綵排與演出感覺相同的地方。」

最初Shasha希望排半年，但大鳥覺得不可行。他們租下台北的舊戲院，在附近搭建佈景室，最終排了三個月。過程中發生過許多哭笑不得的事，譬如為免影響居民作息，往往排到晚上11、12點便要停，但導演堅持繼續排，說「這是為鄰居做義演」，最後鄰居投訴，引來警察。另一次是戲院旁邊的錄音室接了工作，希望他們調低音量，導演不肯，雙方爭持不下，突然間爆滅火筒，氣氛瞬間從緊繃變得荒誕。

Shasha是法國陽光劇團的資深演員，她對每次排練都異常執着。（受訪者提供）

歷史悠久而活躍的劇團

今年重演，臨演出前亦發生意外，演員全體食物中毒，最後硬着頭皮上台。這麼辛苦是為了什麼？「因為我們是一個不斷求變、不斷希望找到新時代和新聲音的團體。」話語背後是一份使命感。曉角是發展悠久而長期活躍的劇團，1975年由著名戲劇家李宇樑成立，最大的特色是堅持原創，近年專注製作長壽劇目（long run劇場系列），嘗試放慢步伐，找出另類生存方法。這些年，大鳥亦以大哥哥的身份提攜後輩，鼓勵年輕人籌組劇團。從校園走出來的夢劇社，便在他推波助瀾下成立。

澳門的文化土壤貧瘠，戲劇歷史卻比想像中長，早於上世紀初便有戲劇演出。初時內地戲劇人南下辦戲劇講座、培訓演藝人才、出版刊物、組織演出，澳門的戲劇愛好者前往參加完活動後，將經驗帶回澳門，很多早期的澳門戲劇人由此走出來。及至四十年代，劇作家洪深到廣州中山大學教戲劇，當時在該校讀書的羅燦坤、甘恆受教後回澳門開展校園戲劇活動，排了《不到黃河》、《亡羊》、《路》、《風雨歸舟》等劇。在兩人的帶動下，澳門的校園戲劇活動蓬勃起來，培道中學、培正中學等劇社在這段時期亦產出不少作品。

六十年代中文革爆發，此後十多年戲劇活動幾乎停頓，僅出現了《智取威虎山》、《紅色娘子軍》等樣板戲。七十年代中，海燕、曉角開始活躍，海燕比曉角成立得更早，在八十年代至千禧年間產出多齣作品，兩者都是澳門戲劇匯演、香港戲劇匯演的常客。這段時期，劇場除了由老牌劇社撐着，許多當年的校園戲骨亦從內地、台灣、英國學成歸來，他們成立新劇社、參與戲劇教育，演出量大大提升。資料顯示，至2013年，澳門約有40個劇團，演出的劇目近90種。

曉角是澳門歷史悠久的劇團，擁有自家物業。（歐嘉樂攝）

劇團愈多，意味演出空間的需求愈大。如今屹立於澳門半島新填海區孫逸仙大馬路上的澳門文化中心，於1999年投入使用，此前澳門的演出場地只有學校禮堂、戲院、工人康樂館、綜藝館及崗頂劇院，大多是不標準的表演空間。大鳥說：「我的第一齣戲便在崗頂劇院做，那裏很漂亮，是遠東第一個歐洲式劇院，但後來因為業權問題，不太常用，現在歸文化局管理。」

他印象中，最常用的綜藝館是一個形狀不規則的地方，裏面什麼都沒有，每次做戲都要重新掛燈、接線、搬器材，「也因為如此畸形，我們發展出很多很奇怪的戲，例如觀眾與演員掉轉坐、觀眾圍住演員做音樂劇等，實驗性很強。」如今綜藝館已改建成電視直播室。

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曉角如何堅持下去，並在後來愈做愈專業，詳情請看：

【澳門劇場．二】曉角尋道求變 推手用汗水撐起劇場（下）​

上文節錄自第171期《香港01》周報（2019年7月15日）《澳門劇場：伺機蛻變》專題報道中的《推手尋道求變 用汗水撐起劇場》。

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