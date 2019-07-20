街舞與現當代舞，是兩種截然不同的舞蹈，但在洪振宇看來，卻非完全不可相提並論。2009年，街舞潮流興起，坊間出現第一間街舞工作室。修讀現當代舞出身的他靈機一動，在皇朝建興龍廣場租下一個空間，開辦街舞學堂TDSM，幾年間將顧客群從成人延伸至小朋友，辦比賽、搞創作、做街舞音樂劇。他以現當代舞蹈的知識來解剖街舞語言，說街舞也有創作性及劇場性。他希望藉街舞打響口碑，重拾初心，做最想做的現當代舞蹈。 此為「澳門戲劇」系列之四。

為了推廣現當代舞蹈，洪振宇開設街舞工作室，並用教街舞賺到的錢作補貼。（歐嘉樂攝）

洪振宇是澳門少有接受學院訓練的舞者。他中學時加入舞蹈組，一直喜歡跳舞，畢業那年，跟老師說想考舞蹈系。那是1999年，澳門沒有舞蹈學院，大家或許接觸過傳統舞蹈，但對現當代舞蹈涉獵不多。當下他有兩個選擇，一是北京舞蹈學院，一是香港演藝學院，他選擇前者，報考內地聯招。等了又等，一直沒有消息，他不禁向老師查問，才知道藝術及體育等科目需要報考學校另外安排的專業試。第二年，他再接再厲，在北京舞蹈學院修讀預備課程，考不上民族民間舞，正想打道回府時，室友建議他報考編導，最後考上現代舞編導系。事後回想，他說這是命中注定。

跳舞是命中注定的

2005年畢業後，他回到澳門，以為可以一展所長，但現實是澳門沒有現當代舞團，沒有觀眾，也沒有市場。 有一段時間，他在澳門演藝學院教舞蹈。他曾跟學生說：「如果你好想跳舞，簡簡單單的話，不愁食飯，但生活會好辛苦。如果你想生活，便到學校教書，將跳舞當成興趣。」現當代舞蹈沒法成為養活自己的職業，他深明道理，卻無法接受自己向現實低頭，「剛畢業總是很有火，覺得不行，要改變，當你覺得不能達到理想時，只能不停飲酒。」每天帶着一身酒氣上堂，連學生都問，點解阿sir成身酒味。他自知生命需要改變，2007年取得全額獎學金到美國修讀碩士。兩年後，他放下現當代舞蹈，專心搞街舞。

那幾年，街舞一下子在澳門流行起來，街舞學校湧現，大家在各自的範疇裏拓展。「街舞發展得最輝煌的時候便是2009至2013年，之後便跌進常規的循環，沒有新血加入，大概是學生選擇多了，跳舞太辛苦，很難堅持。」他覺得要轉變，嘗試將創作融入街舞，做街舞劇場及街舞音樂劇，讓人看見街舞的另一種可能性。「可能性是很重要的，若生命沒有可能性，會很枯燥吧。」

洪振宇開設街舞教室多年，慢慢地，他覺得差不多要重拾現代舞了。（歐嘉樂攝）

澳門是一個很小的地方，這句話他說了很多次。地方小，限制了想像力，有許多事情想做，也有許多事情無法做。2013年，洪振宇覺得差不多要重拾現當代舞蹈了，他給出的解釋是年紀大了，有些事不得不做。這年，他成立了「四維空間」，參與藝術節及市民專場，每年做兩至三齣節目，保持極高的活躍度。他在建興龍廣場租下的空間一搬再搬，從兩個單位搬到如今五個單位，租金從一萬多元升到十萬元，他用教街舞賺到的錢補貼現當代舞蹈的推廣。

訪問當日踏出升降機，看到除了TDSM工作室，還有隔壁的T劇場。原來這個場地亦由洪振宇經營，「我們採取比較安全的方式，平時劇場練習需要場地，但星期六日這裏會用來教班。」澳門藝團最缺乏的便是場地，沒有場地，什麼都做不成。他曾以為會蝕、會捱不下去，「當時咬實牙關，好好彩沒有執，一直唔死得。」

不只死不去，他還做了很多事，譬如做獨立藝術家計劃、獨立藝術節計劃、將作品輸出等，「主要做平台性的工作比較多，帶外面的作品進來，幫澳門藝術家建立平台，連接外地藝術家或藝術節等。」在美國讀書時，他認識了一個土耳其同學，對方同樣從事舞蹈工作，這些年，他拉攏舊同學，將本地舞者送到土耳其住一個月，在那邊搞創作、演出，然後再將作品帶回澳門。

學習現當代舞，他說是命中注定。（受訪者提供）

跳舞的人都很瘦，洪振宇也如是，瘦削的臉頰沒有什麼血色，說話也是漫不經心，好像什麼都不在乎，但實際上卻比任何人都在意。譬如提到他的學生，「他們想搞創作，前提是要有資金，獨立藝術家計劃就是要支援他們，讓他們安心創作第一個作品。」學生想跳舞，他便帶頭成立舞團，「我的想法很單純，如果有多幾個舞館，便有多些機會。如果有十個現當代舞蹈團，便會有多些人做這件事，當然現實沒有想像中單純。」

念念不忘，必有迴響。四維空間、詩篇舞集、極舞館、印跡澳門等，都是近年冒起的舞團，加上歷史較長的石頭公社，算是遍地開花，但對洪振宇而言，這遠不足夠。從零到有，再到成熟，是漫長的過程，牽涉推廣、教育、輸出，其中教育是最關鍵的。「現當代舞蹈的推廣不是做創作便行，我們有些作品可以連接外面的藝術節，可以輸出，但遠不是輸出那麼簡單，澳門本地環境沒有建立好的話，輸出再多也沒有用。在澳門想學現當代舞蹈是沒有地方的，演藝有，但我不評論了，我只開星期四一班，但偏街舞一點，比較容易入口、比較商業化。」

人生中有些東西注定與你捆綁在一起，你無辦法搣走，無論多麼想離開，個心都會唔舒服。 洪振宇

已跟澳門綁在一起

洪振宇今年40歲了，早已過了最青春、最熱血的階段了，要做的事依然有很多，但好像每件事都無法做到百分百，他說有點累了。當年到美國讀書，有個老師跟他說，去考團吧，會有人要的。他猶豫過，最後考慮到薪金，一個月只有1,000至1,500美元收入，在紐約太難生存了，他不斷問自己，是不是很想跳下去呢，他可以教跳舞、搞創作、做推廣，最後他選擇放下舞者這個身份，回澳門從事教學及推廣工作。

為什麼是澳門呢？他說不出來，只覺這個地方好像不知不覺與自己的生命牽連起來。他是半個澳門人，小時候隨婆婆搭上珠海的大船，茫茫大海掩過緊張的心情，他不知道什麼叫偷渡，只知來到一個新地方，住在祐漢區的舊樓裡，用弟弟的名字讀夜校。後來澳門政府特赦，他改回洪振宇這個名字。隨着賭權開放，遊客湧入，生活翻天覆地，好幾次他都想離開，卻發現無法離去。「人生中有些東西注定與你捆綁在一起，你無辦法搣走，無論多麼想離開，個心都會唔舒服。」

他曾住在𧙗漢區的舊樓裡，以別人的名字讀書、生活。（受訪者提供）

他說：「我也有想過澳門對我有什麼意義，我是不是很喜歡這個地方呢？只能說我很幸運地在這個地方成長。你在這個地方，比任何人都優越。我們的教育比內地優越，澳門的競爭不是很大，不用像香港人那麼拼搏，澳門不愁工作，你有身份證，不怕餓死。整體來說，生活是悠閒的，如果你在精神生活上沒有什麼特別要求的話，澳門可以滿足你。這個小城悠閒得來，不會太push，會push的人就會成功。我很幸運能夠在這個環境生活，它的有與它的沒有，對於一個想拼搏的人而言，都是一種機遇。」

這個環境不夠好，那便幻想它會有好的時候。「到了這個年紀，開始有能力發聲，若你不發聲，你想要的東西便不會出現。有些東西是這個timing給你的使命。我想在這個地方做些不一樣的事，但我無法改變這個地方，所以只能將自己做到最好。」

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石頭公社是澳門少有第二代團員的劇團，他們有什麼樣的故事？詳情請看：

上文節錄自第171期《香港01》周報（2019年7月15日）《澳門劇場：伺機蛻變》專題報道中的《時勢賦予使命 教街舞補貼創作》。

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