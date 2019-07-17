現時本港殘疾人士的服務需要規劃，會統一在《香港康復計劃方案》（下稱方案）中制定未來服務方向。除了規劃精神病需要以外，方案還會涵蓋過度活躍症、智障、肢體傷殘、器官殘障等共十個殘疾類別，範圍廣闊。繼上一次於2007年檢討及更新方案後，政府在2017年委託康復諮詢委員會規劃新方案，現時則在方案的「制定建議」階段，預計今年年底遞交報告，為未來十年的康復服務發展定下方向。 撰文：陳琬蓉

探討精神病康復者老齡化的問題核心，牽涉到精神健康中心的角色、人手及服務。適逢在是次方案的「精神健康」主題中，提及需要檢視中心的定位、對象，以及其他界別單位的互相合作。趁方案檢討之機，精神健康中心除了需要增加專職醫療人手外，長遠還需要怎樣的規劃，才能應付未來日漸龐大的精神復康服務需求？

現時精神健康中心的服務範圍不僅涵蓋當區精神病康復者，還需要跟進懷疑有健康問題的人士，服務量龐大。加上中心團隊處理個案的人手是按需求彈性分配，人手緊拙下，便只能首先跟進社區有潛在風險的懷疑個案，以及經醫管局個案經理轉介、重症離院的精神病康復者。如此一來，另一批相對穩定及隱蔽的中老年康復者便因為耗時長而成為漏網之魚，例如像前文開首所談及的張先生一樣。

香港社會服務聯會總主任（復康服務）郭俊泉表示，復康服務處理穩定個案與離院個案的手法是相當不同，其實需要專門人手針對不同類型的個案。但是現在卻因為人手不足，在事有緩急輕重之下，難免顧此失彼：「現在就像『全能足球』一般，要不就是全部人衝去當前鋒，要不就是全部當後衛。」

復康服務處理穩定個案與離院個案的手法是相當不同，其實需要專門人手針對不同類型的個案。但是現時人手不足，難免顧此失彼。（資料圖片／陳嘉元攝）

他指出即使政府在中心團隊上「年年加人手」，但當區需求永遠求過於供。未來在檢討中心團隊編制時，除了檢視人手數目外，他建議將日後團隊的社工大致分為三個小隊，分別專責懷疑個案、離院康復者及中老年穩定個案，長遠才能聚焦應付各自的服務需求。

應建立統一轉介橋樑

現為政府精神健康諮詢委員會成員的香港社區組織協會社區幹事阮淑茵，也從接觸個案中發現精神健康中心與其他地區服務單位的轉介並無清晰界定，標準不一：「現在會出現幾種情況，例如個案去到特定年齡有個別需求，ICCMW（精神健康中心）覺得應該要由地區的長者中心負責；但有些長者中心只要個案有精神問題、不理程度也轉介往ICCMW。」

銜接紊亂的不只是長者服務：「試過一些綜合家庭服務中心發現正在處理的個案有家庭成員是精神病康復者，便會把整個家庭個案轉介到ICCMW。」阮淑茵指出，這樣個案便如人球般被「踢來踢去」，降低他們的求助意欲：「他們第一次求助失敗後，便很少會再主動出來，日後便需要花費更多的人力物力（跟進）。」

阮淑茵指出，若果求助者如人球般被「踢來踢去」，會降低他們的求助意欲，日後便需要花費更多的人力物力跟進）。（黃寶瑩攝）

現時業界有先導計劃，嘗試讓部份長者中心與精神健康中心使用同一個轉介評估工具，讓兩類中心按統一準則轉介個案。阮淑茵認同先導計劃理念，但她認為，設立一個跨單位的統一評估機制，才是長遠之計。「還記得幾年前醫管局和社會福利署有一個建議，設立統一機制，為康復者劃分程度，按程度分別將他們分流到社康護士、醫務社工、ICCMW、長者中心，甚至家庭中心。」阮淑茵認為，這樣才能真正讓康復者融入社區，「但文件面世後，因為操作問題而沒有具體落實，頗為可惜。」

所以退而求其次，她以長者中心的訓練為例，建議除了提供常見的認知障礙培訓以外，還可以進一步向長者社工提供處理長者抑鬱的初步培訓，以應付症狀相對輕微的長者康復者的情緒需求。「有時候康復者的需要其實是比較淺層，其實長者社工是可以應付。但他們很多時是『有心做但唔識做』，這些問題在現行培訓資源下，只要On-top增加多點便可以，相對不是難事。」

地區人口不時有變化，如果只是按最初ICCMW成立時的人口評估需求，其實一定吃不消。就如深水埗有不少重建屋邨，需求一定會大增，必須彈性處理。（資料圖片）

跳出「1比33萬」規劃魔咒

不過，郭俊泉和阮淑茵均分別表示，當局應趁方案檢討之機，在長遠規劃精神健康中心的服務發展時，必須改為以每區公立醫院精神科就診及覆診的人口分布及地區人口特徵，才能最準確地調整服務隊伍的規模，而非硬性以一間中心處理33萬人口為調整資源、人手編制的準則。「因為方案是確立未來十年復康服務的方向，在規劃時其實必須根據精神病患者數字的趨勢，再推後十年，才能減少推算服務需求的落差。」郭俊泉道。阮淑茵則指出每區居民需要精神健康中心的程度，或會因為地區特徵而有所不同，難以一概而論：「例如深水埗的新屋邨重建落成，中心需求一定會更為明顯。地區人口不時有變化，如果只是按最初ICCMW成立時的人口評估需求，其實一定吃不消。」

上文節錄自第171期《香港01》周報（2019年7月15日）《中心康復服務規劃如何邁步》。

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