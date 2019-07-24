造成青年人成為窮忙族，阻礙青年人向上流動的原因是多樣的。香港過高的生活成本和沉重學債問題，也是他們向上流的嚴重阻礙之一。過高的開支讓眾多香港青年辛苦賺到手的薪水被迅速消耗，很難有資產累積，也更難擺脫「窮忙族」的標籤。青年扶貧委員會的調查顯示，29.8% 受訪者認為淪為窮忙族的原因是「住屋開支太大」；有 21.1%的受訪者則認為是「住屋以外的日常開支太大」；亦有 8.5%的受訪者歸因於需要「償還學生貸款」。根據《2019年全球物價報告》，香港是全球兩房單位平均月租最貴的城市。香港的房價也高企不下。英國經濟學人智庫公布2019年全球生活成本調查報告也指出香港與巴黎、新加坡共同成為全球生活費最貴城市。 此文章為「青年困境」系列報道之四

承接上文：【青年困境】產業單一致學歷貶值 大學生不再吃香

而以學債來說，香港受資助的大學學位為15,000 個，對於為數更多的沒有受資助的專上學生青年，尤其是自資副學士等，往往一畢業就面臨高達二十餘萬元的學債壓力。香港青年協會2013年調查發現，三分之二的受訪大專青年表示在調查前一年內從事兼職，當中超過七成曾獲批免入息審查貸款。學生資助辦事處的資料顯示，大專畢業生拖欠還款的貸款個案，在2003/04至2013/14學年期間大增3.5倍，達1.6萬宗。另智經曾作粗略估算，副學位畢業生的還款額佔每月薪金約一成。這些數據都反映出學債對香港青年來說十分沈重。

各項龐大的開支剝奪了年輕人承擔風險的能力，讓他們不敢冒險向上闖，也沒有時間、金錢進行額外的進修提升，或者進行投資、理財等。而學歷和工作性質的錯配、產業的單一，讓大部份這類年輕人最終只能流向耗時、卻難以積累經驗的低技術崗位。

沒有受資助的專上學生青年，尤其是自資副學士等，往往一畢業就面臨高達二十餘萬元的學債壓力。（資料圖片）

正如前文所述，貧窮固然可怕，然而更加可怕的是擺脫不了貧窮的絕望。從中小學校園時期開始，不同階層的青少年就因為家庭背景的差異，在資源不平等下，共同競爭一席專上教育的學額。階層的差距和固化趨勢在起跑階段就已經存在。即使步入專上校園，辛苦畢業後，旋又墮入未準備好接納大量增長的專上畢業生的勞工市場，和因為產業結構單一導致的狹小發展空間。專上教育失去了其作為社會流動叩門磚的作用，老一輩的「鯉魚跳龍門」之地似乎只是雞肋。這些先天不足的青年，因為學債和高昂生活開支的「加乘」影響下，更難以擺脫「窮忙」標籤，讓他們與其他中上階層的差距進一步加闊，累世循環。

這一切正如美國智庫Brookings Institution的研究所證實一般，階層固化在不斷拉大不公。研究人員以追蹤比較的形式，分析當地過去數十年貧富學生的就業收入，得出令人沮喪無比的結果。研究發現來自低收入家庭的大學生收入，遠低於同期畢業的富裕同學，收入差距甚至會隨職業生涯而擴大。同樣學士學位，低收入家庭學生最初的收入是富裕學生的三分之二；但到職涯中期，其收入被拉遠至只及富學生的一半。青年的苦不僅在貧，而在於看不到希望；青年的怨不只於窮，而在於政府無視階層固化。

促進社會流動，給予青年人更多向上流動的機會，是政府不可推卸的責任。從政策方針的制定到具體細緻的措施，政府應更主動、更積極地促進社會流動。

從中小學校園時期開始，不同階層的青少年就因為家庭背景的差異，在資源不平等下，共同競爭一席專上教育的學額。（資料圖片／梁鵬威攝）

比如在實現教育公平、消除原生家庭帶來的階級差距上，政府可以為基層青年提供更多課外活動，興趣班，包括為貧困青年提供更多學習需要的電子書、電腦等等，盡力彌補不同階層青年之間學習資源的差異。又比如，針對目前已然成為中產特權的直資學校制度，政府應該思考如何打破這種特定教育資源的壟斷，真正做到教育公平。

又比如，如何讓專上教育重新發揮其促進社會流動作用的議題上，政府不應只考慮增加專上學額，而坐視勞工市場與學歷市場脫鈎，造成學歷通脹，使得大部份青年學無用武之地。政府應引導勞工市場做出相應的調整和改變，在盡可能的情況下接納更多青年入職。同時政府也應大力發展多元產業，盡力讓不同類別人群都能夠發揮所長，在這個過程中既解決青年工作問題，又可以逐步消除香港產業結構單一化的箇疾。當然，發展、完善專上教育以外的職業培訓，也能夠提供給不同的年輕人向上的機會。

政府必須知難而進，加強社會流動是讓社會重新充滿活力的，讓青年人重新有希望。（資料圖片）

當青年人被財務壓力遏止了種種可能性時，政府應構思更多援助計劃。比如改善現時學貸的還款標準，可以與收入掛鈎，待青年收入達某一水平才開始還款，或者以最多五年為限，容許貸款人延遲還款等。又比如當青年人敢於創業拼搏的勇氣被高額房價壓倒時，政府也應思考相應的房屋政策。比如2017年的公屋政策，令超過24萬人脫貧，對貧窮率的減幅達3.5個百分點，扶貧成效立竿見影。青年人正處於應闖、敢拼，積極提升自我，有着無限可能的階段，若在此時被各種財務壓力束縛了手腳變得只求穩定、喪失了其他可能性，不僅是他們生命的損失，亦是社會的損失。

打破社會階層的固化實屬不易，它牽扯到盤根錯節的社會結構改變，牽涉甚廣，也必然遭到重重阻力。然而政府卻必須知難而進，加強社會流動是讓社會重新充滿活力的，讓青年人重新有希望的。古人云：「授人以魚，不如授人以漁。」在實施短期目標緩解青年人壓力的同時，重新構建社會流動，才是解決問題的終極辦法。讓年輕人重拾老一輩香港人拼搏奮鬥終有回報的香港夢，這樣的香港，才是真正有活力。

上文節錄自第172期《香港01》周報（2019年7月22日）《階級固化 青年難以逃脫窮忙怪圈》。

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