香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心總監冼權鋒認為，理論上，SEN學生一入學便需要生涯規劃，而不是在高中才開展，很多先進地區如英國、美國、台灣等，均有法例規定要為每個SEN學生開設「個別學習計劃」（Individual Education Program，IEP）。

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IEP一般會記錄SEN學生的學習進度和需要加強哪些技能，讓老師可以適時調整教學方法及審視學生的改善進度等，除了學業上的需要，亦會記錄社交、溝通技巧等學習進程。冼權鋒說：「一個詳盡的IEP可能包括小朋友的生涯規劃，比如在初中，看到他溝通能力較弱，但在畫畫方面較強，可不可以在選科時幫他規劃下一條路？這種strength-based（優勢為本）的發展在很多特殊教育老師的領域經常談及。小朋友在某方面有才能，我們就讓他們在那方面有較多發展。」

冼權鋒提到，有些國家已開始採用業界廣泛提倡的「個別支援計劃（Individual Support Program，ISP），目的是在學科以外協助SEN學生發展技能，並把這種協助延續至他們投身社會之後。「IEP可能只是集中在學科和教育方面，當同學上到高中，固然可以繼續想如何在教育上協助他，但他將來要投身社會，在社會上仍需要支援，要有連貫性，讓SEN學生在學校和社會之間能夠接軌。」

冼權鋒認為，主流學校的生涯規劃一般要照顧全校學生的需要，較難個別化地幫到SEN學生。（龔嘉盛攝）

香港現時沒有法例要求為每個SEN學生設立IEP，冼權鋒坦言，只有少數學校會如此做，十個SEN學生當中可能九個也沒有IEP。「是否一定要立法才能達到效果呢？現在沒有相關法例，只能透過其他方法，比如由學校安排負責生涯規劃的老師，或由專責老師負責推廣，但要幫到SEN學生，還有很多難關需要克服。」他指出，現時中學的生涯規劃老師面對的不只是SEN學生，還有所有中四或以上的學生，重點是要按校政去做，辦一些能讓全校高中生參與的講座及活動。

「如果學校是名校，會介紹什麼是工程師，什麼是醫生，會計師要考多少個試，想做工程師要讀哪科，入哪間大學較好……如果banding較低，會介紹去台灣升學、當地有什麼學科，又或介紹如何去澳洲/內地升學及回港後的出路。在普通學校中，生涯規劃老師講求的是照顧全體學生的需要。」冼權鋒指，如果要針對個別SEN學生進行生涯規劃，便要和SENCO協調，或由SENCO負責整件事，但SENCO未必具備這方面的知識，現時高中教育面對的挑戰，是大家都不知怎去做，只是在摸索而已。

不少SEN學生的家長會在坊間尋求資源，幫助子女。（鄧倩螢攝）

高中應推個別化規劃

除協助能力較高的SEN學生入讀他們想讀的大專院校外，冼權鋒認為，在高中階段應該按學生的個人興趣進行個別化的生涯規劃，例如觀察能力一般的學生有沒有表現出其他方面的才能，進而激發他們在那方面的潛能，讓他們將來能夠投身相關行業。至於不太了解自己職業志向、入大學也有困難的學生，可以讓他們探索不同領域，從中加強對社會的認識。

「香港跟台灣有很大分別，台灣學生讀完初中後，會升去另一所學校讀高中。能力較高的會升建中（即高級中學）、國中，能力較差的可能去像以前香港的職業先修學校，在高中已分流了，生涯規劃已定了，完成學業時已有一些工種在等他們。香港的教育看不到有多元化，要幫這群SEN學生，仍有很多路要走。」冼權鋒說。

當香港融合教育推行多年仍未發揮應有功效，而學校在現有制度下無法有效協助SEN學生規劃出路，SEN學生是否只能一屆又一屆地成為犧牲品？

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上文節錄自第174期《香港01》周報（2019年8月5日）《「統籌」教育無力 「融合」成效不彰 SEN學生出路仍存障礙》。

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