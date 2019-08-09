生涯規劃中，讓學生認識自我、明白有多元出路是不可或缺的一環。現時大部分的學校也仍以成績為主，學生難以按自己的長處或是興趣發展，SEN生因應自身的障礙，情況可能更甚。香港傷健協會希望針對SEN學生的特性，在藝術、音樂、歷奇等方面多給他們不同的涉獵和體驗機會。 負責其中一個SEN生涯規劃項目的社工鄒卓霛認為，學業成績會影響SEN學生的自信心，減低他們結交朋友的意欲，阻礙溝通技能的發展等。「有個會員說自己因為成績差，常被人笑、被欺負，因而不願意把自己的事和其他人說，久而久之，習慣了自己一個人，甚至把自己弄得很髒，令到其他人更不願意和他聊天。無論是情緒上或人際關係上，他都需要別人幫助，不管是出來工作還是繼續讀書，都需要和別人相處。現時我們已安排他去實習，又讓他留意儀表，學習如何令其他人喜歡他。」

承接上文︰

【SEN．四】NGO補足學校缺口 助認清自我涉獵其他範疇

鄒卓霛相信SEN學生在學業以外的範疇可以很出色，生涯規劃可以幫助他們發揮相關才能。（高仲明攝）

家長是否願意放手，也會影響SEN學生的前路。負責相關計劃的青年發展部隊長註冊社工譚子康說，家長需要調節自己的期望，「有時家長可能很疼惜自己的子女，若升不到大學，可能會安排另外一些高級文憑或文憑課程讓他們讀。」

他舉例說，有位自閉症學生記憶力較強，媽媽不想他日曬雨淋，想給他找一份文職，在一個安全的環境下工作，縱使兒子說不行、不想做，媽媽還是幫他鋪排好。「阿仔其實很抗拒，試了半天就走了，不想做下去。他想做運輸、送貨的工作，因為可以運用自己的才能，可以看地圖、坐車。有段時間，他只是打機，不想外出，到後來想找份運輸的工作，其實是很大的進步，但母親可能仍未看到。」

譚子康補充，該名母親到現在仍未能完全接受兒子的選擇。「他們可能會覺得自己的小朋友有特殊需要，不想那麼快放手。大部份較為傳統的家長可能仍傾向希望兒女能繼續升學讀書，即使他們知道子女未必可以讀到大學，但仍怕他們那麼快出來工作，保護膜就沒有了，會想先幫他們報讀課程或是職業訓練。」也有一些比較開明的家長，看到SEN子女讀得那麼辛苦，讀到想哭，會讓他們嘗試不同的事情，但這只是佔少數。

Brian的母親仍擔心兒子的人際關係，但他自己也希望改善。（高仲明攝）

社區支援 足可突破困局

回到Brian的個案（見前文），媽媽Eva雖然一直對兒子沒有太高的要求，但很擔心兒子的人際關係。Brian也自認較為孤僻，表達能力較弱，說話不連貫。他在畢業後沒再聯繫職專的同學，自言不太懂如何和他們打開話題，只有數個中學的朋友仍有聯繫。幸運的是，他明白到自己在這方面較弱，於是畢業後在便利店做兼職員工，希望改善這方面的技能。

香港教育大學特殊學習需要與融合教育中心總監冼權鋒提到，要為SEN學生做生涯規劃，不能只把目光放在學校，否則永遠有局限。若社區方面有很多支援，學校也會受到影響而改變，繼而突破學校生涯規劃不足的困局。「老師若知道資訊，就能適當地指導SEN學生可以走哪條路，所以我們說要裏應外合，例如有NGO提供人際關係的訓練。老師也要適當運用社區資源，協助SEN學生發展。」

除了學校以外，足夠的社區資源對於SEN生的發展亦很重要。（資料圖片）

此外，相比普通學生，SEN學生入大專院校就讀職訓課程較為困難。冼權鋒認為政府可提供資源，讓NGO舉辦更多適合SEN學生的多元化和獲認證的職業導向課程，例如媒體製作、酒店款待等，「本來IVE（香港專業教育學院）也有這種角色，但有太多學生爭讀，SEN學生爭不到，除非更改入學要求。會不會有機構可以提供不用高學費也有認證的課程？比如是髮型設計，他們有津貼，能學到一技之長，方便在市場公開就業。」

在現行學制下，SEN學生相對站在較後的起跑線，融合教育本來希望幫他們與普通學生站在同一線上，惟二十多年後，距離這個願景仍有漫漫長路。生涯規劃能幫助SEN學生調整在人生道路上的步調，讓他們可以按自己的步伐繼續前進，若然NGO可以在這一範疇填補空白，社會好應該思考如何擴展及加強它們在這方面的角色。

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上文節錄自第174期《香港01》周報（2019年8月5日）《借助NGO 與學校互補 社區實習助融入社會》。

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