近兩個月來，反修訂《逃犯條例》運動愈演愈烈，民間團體更於7月底在社交媒體及telegram群組上發起「8．5全港三大罷、遍地開花七區集會」活動，呼籲民眾於上周一（8月5日）罷工、罷課、罷市，並於各區集會，以表達對政府的不滿。然而，與建基於勞資糾紛下所發起的罷工不同，「8．5罷工」所提出的訴求及口號，可謂盡數與政治問題相關，而非為了改善勞動者工作環境或生活條件而發起。在向來重視繁榮、安定的香港，示威者為何選擇參加與經濟問題脫鈎的「政治性罷工」？抑或在看似單純的「政治因素」背後，仍隱含着其他「不單純」的社會矛盾？藉由「8．5罷工」，我們又能得到什麼省思？

「8．5罷工」究竟成不成功？人們常戲謔，香港人最熱衷的活動就是上班，即使颱風來襲，亦有不少人留守工作崗位，遇到樹木被吹倒阻礙交通的情況，甚至會抱怨因此無法準時上班。這樣的說法自然存有幾分自嘲，但從近期即使抗爭、示威活動不斷延續，大多仍僅發生在假日及放工後，亦不難窺見香港人在職場及維持經濟秩序上的盡忠職守。然而，依職工盟主席吳敏兒的估計，8月5日當天卻有接近35萬人參與罷工行動，人數着實不可小覷，也能看出社會上確實有一股不小的民意，對政府的怨氣已超越香港長期以「追求經濟安定」為主的默契氛圍。

不過，「8．5罷工」是不是一場成功的罷工，不是參與人數的多寡能輕易斷言，尤其在原本被定調為讓前線「勇武派」暫且休兵，由「和理非」接力上場的和平罷工集會，到了下午又演變為激烈的警民衝突，加上部份抗爭者阻礙港鐵運行、堵塞交通等「不合作運動」引起的輿論紛擾，再度轉移了罷工原有的初衷與焦點。

有民眾在8月5日罷工當日發起不合作運動，與其他乘客口角。（資料圖片／盧君朗攝）

眾多訴求與口號中

罷工民眾在乎什麼？

若回到運動的起點，首先要探究的問題或許應該是「為何要罷工」？隨着運動抗爭不斷推進，示威者的訴求早已非原先的「撤回《逃犯條例》修訂」如此簡單，不論是其後所提出的「五大訴求」，甚或後來的「光復香港、時代革命」，都能看出這段期間政府的回應，以及愈發激烈的警民衝突及暴力事件，已使示威者改變了訴求與目標。而在社會形勢不斷變化，口號與訴求也不斷推陳出新之下，哪些訴求是示威者出來罷工的主因？

「就是我們常說的五大訴求吧，尤其是完全撤回《逃犯條例》修訂，還要成立獨立調查委員會調查警察濫權的問題，我覺得這兩個是最重要的。」幾乎每一次遊行都會參與的陳小姐，8月5日也沒有缺席罷工行動，選擇與朋友一齊參與在荃灣舉辦的集會。當問到為什麼要參與罷工時，她表示雖然五大訴求都有必要，但最重要的仍是撤回《逃犯條例》修訂及成立獨立調查委員會。

「雖然《逃犯條例》（修訂）應該不會再進入立法會，但可能是面子關係吧，林鄭月娥始終不願意說『撤回』。或許這個條例真的不會再出現，但她身為特首應該直面市民的訴求，態度上必須正面回應這件事。」陳小姐強調，如果能達成這兩項訴求，民眾的憤怒程度會從100下降到60、70。但是否就此不會上街？她猶豫了一陣回答，可能不會再那麼常出來。而如果政府始終不做任何回應，「那我就會一直出來，沒有回應就沒有終點。」

有示威者指出，政府從未正面回應訴求，聲言若政府一天不回應，她就會一直上街。（資料圖片／高仲明攝）

同樣因為五大訴求而罷工的，還有24歲的Tony，他自嘲是「付不起勇武成本」的「和理非」，但只要能力允許，就會站在後面，用自己的方式表達支持。「最理想是五個（訴求）都達到啦，但我也知道這很困難，不過至少要成立獨立調查委員會，這是最低限度，其他我都覺得可以再看看，但這個一定要做。」Tony氣憤地表示，他還不滿警察，認為他們濫用暴力，「一定要讓他們受到懲罰，否則太不公義了！」他同時指出，《逃犯條例》修訂的問題，在他心中仍尚未落幕。

政府官員態度高傲

點燃民眾心中怒火

「因為她（林鄭月娥）沒有說撤回，沒有向人民表現出任何歉意。我們都知道她不會再推動了，因為她知道民眾很憤怒，但她連一個『撤回』都不願意說，這很難嗎？你看今天開的記者會，林鄭不但對訴求沒有任何回應，還用恐嚇的方式想讓社會覺得我們是問題的根源，大家都知道問題的根源來自政府，但她還是要說些話、還在用高高在上的姿態面對我們，這真的讓我很生氣。」Tony強調，林鄭月娥至今不願放低姿態、不願說出「撤回」二字，已徹底顯示政府依然不重視市民心聲的高傲態度，而這樣的態度其實就是大家踏上街頭的關鍵。當問到政府妥協至何種程度會讓他感到滿意時，他表示除了上述兩點之外，還需要做到「不再追究反《逃犯條例》修訂抗爭者」的訴求，他才會選擇不再上街。

「台灣太陽花學運的示威者都被放出來了，不應該讓他們付上那麼重的代價。」Tony進一步表示，香港的情況是「冰凍三尺，非一日之寒」，政府為何可以強推修例、警察為何做出人民無法接受的舉措、立法會為何能通過許多「大白象工程」，其實都涉及很多更核心的問題，但目前也只能先要求做到表面工夫，日後再慢慢針對核心問題解決。

24歲的示威者Tony說，希望政府不要追究逃犯條例修訂風波中的被捕人士，因為他覺得他們不應為忘負上沉重代價。（資料圖片／曾梓洋攝）

事實上，2014年太陽花學運時攻佔立法院的示威者共有22人遭檢方依煽惑他人犯罪、妨害公務等罪名起訴，事後才在一、二審分別由法院宣告無罪；而在3月24日攻佔行政院的行動中，也有93名示威者遭檢方控訴，但大部份被告在時任行政院長林全撤告後，全部諭知不受理，其餘被告則在歷經三年冗長審理過後，有11人分別依妨礙公務及毀損公務員掌管物品罪被判有罪，雖然大多是得易科罰金的輕微罪刑，但也並非於初始便不予追訴。

我們接連採訪了幾位未穿裝備、甚至連口罩都未配戴的民眾參與罷工的原因，幾乎人人都是針對五大訴求而來，但問到是否要五個訴求都必須滿足時，也幾乎每位受訪者都回答，只要正式撤回《逃犯條例》修訂，並成立獨立調查委員會，就有可能不再上街抗爭。對於其餘三個訴求，有些人認為行為過激的示威者必須負起應有的法律責任，但應與無辜被捕的民眾作出區分；也有人認為林鄭月娥下台與「真普選」等訴求幾乎難以達成，更有人直言「林鄭月娥下台又如何？也是換了下一個林鄭月娥上台而已。」

採訪的基數不多，不足以成為真正科學上的統計數據，但從中多少可看出，未在前線衝擊的「和理非」有選擇退場的空間，而政府是否展現出真摯與態度，對他們而言至關重要。

這樣其實也與香港民意研究所於7月下旬進行的民意調查結果脗合。民調顯示，在多項訴求中，不論參與反修例運動與否，整體受訪者有高達79%認為「應該設立獨立調查委員」；並有73%認為「應該全面撤回修例」，其餘如重啟政改則有63%，贊成特首林鄭月娥下台則剛好五成，而釋放被捕示威者則降至46%，是各訴求中贊成度最低的選項。

上文節錄自第175期《香港01》周報（2019年8月12日）《「8．5罷工」背後 除了政治還帶出了什麼？》。

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