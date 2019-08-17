《上流寄生族》熱映，奉俊昊早期作品《殺人回憶》也再重回戲院，讓觀眾更有機會探尋導演的創作脈絡。縱觀奉俊昊的作品履歷，《殺人回憶》依然是最獨特的一部。這是他的第二部電影長片，改編自韓國上世紀八十年代末期的真實殺人事件，在1986年到1991年之間，京畿道先後有十名女性遇害，兇手手段殘忍，案件卻始終未能偵破。2006年4月，這樁案件已超過法律追溯期，停止調查。 撰文︰寇斯珮

《殺人回憶》在2003年於韓國上映，當時懸案仍在調查中，電影精心安排的懸疑氣氛和緊張節奏令整個韓國社會極為震撼，在電影結尾，小女孩思考了半天也無法形容疑犯那張普通的臉，彷彿精闢的總結：兇手根本就可能是任何人。

《殺人回憶》改編自韓國上世紀八十年代末期的真實殺人事件。（《殺人回憶》劇照）

精巧的敘事和案件強大的社會效益使電影獲得了巨大的成功，也使奉俊昊走上賣座導演之路。他其後拍攝多部電影都有亮眼的商業成績，比如後來的《韓流怪嚇》、《末世列車》表現不俗，為Netflix拍攝的《玉子》也帶來了更多影響力。今年《上流寄生族》在康城影展大獲肯定，奉俊昊也踏上事業的高峰期。

相比那些後來的作品，《殺人回憶》更為單純和利落，至今對照也毫不遜色。電影主角朴探員（宋康昊）和蘇探員（金相慶）一起嘗試解決這一單奇案，朴探員是沒有耐性的行動派，想盡各種辦法製造證據，屈打成招，蘇探員則相信推理和分析，主張正義，希望在偵破過程中善待疑犯。隨着案情的深入，兩位探員的遭遇各不相同，蘇探員變得愈來愈暴力，朴探員則開始反省自己，變得更加理智和冷靜。在撲朔迷離的案情推進時，如此的兩條性格發展線索撐得扎實又自然。

主角宋康昊飾演朴探員（右一）和金相慶飾演蘇探員（中）一起嘗試解決這一單奇案。（《殺人回憶》劇照）

從早期開始，善惡與暴力一直是奉俊昊瞄準的主題。《殺人回憶》選擇跟現實生活一致，讓兇手最終也沒能伏法。導演最想討論的並非誰是兇手，他更想將那個年代的社會氛圍與兇案帶給民眾的影響搬上銀幕，用電影本身的故事性和視覺呈現出一幅立體的社會畫卷。

在1997年亞洲金融風暴之後，韓國的經濟受到重創，政府很快換黨，民眾的生活也有了徹底的改變。大量的民主運動與慘烈的經濟劇變，徹底改變了韓國人的世界觀以及生活方式。新世紀初誕生了相當數量的韓國電影，都在全力呈現這段動盪時期帶來的衝擊。

名導演李滄東的《薄荷糖》同樣也講警察經過不同的社會事件之後，內心起了變化的故事。這些電影在主線故事外，用大量的細節填滿了社會的各種時光碎片。《殺人回憶》中探員努力破案的同時，便向觀眾展示了當時學生運動和新聞第四權興起的過程。由此可見，這部電影除了說出流暢的故事，也是要製造出時光隧道，把過去的日子原原本本展示出來。

李滄東《薄荷糖》。（網上圖片）

也許因為案件的劇情實在撲朔迷離，奉俊昊因此有了鮮明的節奏來補充細節。在那樣高速推進的故事和跌宕起伏的追捕中，奉俊昊本身的導演手法無可挑剔。一開始觀眾也會懷疑，當年鄉鎮的警探行為真的如此愚昧好笑嗎？朴探員和自己的手下完全不使用任何專業的推理和思考，純粹靠蠻力破案的過程充斥着黑色幽默，其中的對立面也顯得不是那麼突兀。我們在奉俊昊之後的作品中，也反覆見到故事中的對立。比如《韓流怪嚇》有愚蠢到不可思議的美國科學家，《玉子》中有貪得無厭的大財團，《末世列車》有壞到不行的上層階級，《上流寄生族》則有遲鈍麻木離地的富人一族。

+ 4 + 3 + 2

奉俊昊從那個年代走來，應是想在電影裏用誇張的手法呈現出社會的不公義之處，卻往往流於刻板印象，觀眾往往看到兩個非黑即白的陣營對立，其中大家互相對立互相反感的理由，在商業類型電影裏面還可以說得過去，但在金棕櫚獎的盛名之下，觀眾確實也在期待更多東西。

《殺人回憶》有充實的事件原型做基礎，每一個角色都發展得極為充分，他們的性格導致了他們的行為，而他們的行為又促成了每個人心理的不斷轉變。奉俊昊唯有在這部電影裏，才最恰如其分地展示了社會的殘酷和不公義。通常刻意強調的殘酷和善惡，都只會創造出卡通化的角色，也就讓殘酷和善惡變得虛假了。近作《上流寄生族》為了達到戲劇效果，不得不強調富人的各種荒謬，那也算是電影的敗筆吧。

回看《殺人回憶》，若奉俊昊一直保持當時自己的創作切入點，想必已經成為頂尖的電影創作者了吧。

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上文節錄自第174期《香港01》周報（2019年8月5日）原標題為《《殺人回憶》細膩鋪陳善惡分界線》，網上標題為編輯重擬。

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