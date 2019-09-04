與羅永聰對話──當「不割席」成為現實　港府有何解方？（下）

「和理非也會憤怒，但他們的表達跟勇武不同，這是對暴力接受程度上的差異。但為什麼和理非會接受勇武？一方面是警方使用的武力造成他們對勇武的理解與同情，另一方面，他們也需要勇武去對政府施壓。」羅永聰說。

承接上文：與羅永聰對話──當「不割席」成為現實 港府有何解方？（上）

2014年的雨傘運動，在歷經79天的佔領行動後落幕，外界將失敗原因歸咎於勇武與和理非的分裂所致，不少人因此「汲取教訓」，在反修例抗爭中將「不割席、不篤灰」奉為圭臬，避免內部再次分裂重蹈覆轍；有些人亦真心相信，唯有勇武與和理非相互配合，才是最有可能達成目的的抗爭方式，而政府的處理方式，也使雙方找到相互連結的誘因。

「『回應五大訴求』對勇武派沒有用，但政府『不回應五大訴求』的做法，反而成為勇武派釋放情緒最冠冕堂皇的理由，他們不只有機會衝，還能得到很多和理非的支持。而支持勇武的和理非能替勇武的行為作出解釋，說他們為何要勇武、為何要衝突，因為他們的行為都是跟五大訴求有關，並藉着勇武的衝擊，讓五大訴求不停浮在枱面上，雙方都在彼此身上找到了energy。」羅永聰強調，現在不是評價抗爭策略是否有效的問題，而是現實中已然出現這個現象，且不斷為抗爭帶來動能，政府要思考的是，如何讓這股動能暫時消停？

羅永聰認為，政府『不回應五大訴求』的做法，反而成為勇武派釋放情緒最冠冕堂皇的理由，他們不只有機會衝，還能得到很多和理非的支持。（資料圖片／歐嘉樂攝）

「評價這種做法的好壞沒有意義，現在對政府而言，是怎麼讓這兩幫人不再互相保護？唯一的方法就是回應訴求，除此之外別無他法。你一天不回應和理非的訴求，他們跟勇武派就不會分開。政府也明白這點，但他們只是不停譴責，卻什麼也沒做到，那麼和理非怎麼退一步跟勇武派分開呢？」羅永聰強調，從博弈策略來看，政府回應五大訴求的對象不是勇武，而是那些沒有衝但支持勇武派的和理非。

「如果沒有了五大訴求，勇武派就算再討厭林鄭、再不喜歡警察及中央政府，他們還能做些什麼？當社會上八成以上的民眾不再認同激烈衝突的時候，勇武的能量自然慢慢消失。但是，目前政府不斷鎮壓、抓人，反而讓動能不斷持續下去。」話雖如此，羅永聰也重申，即使「和勇」結合的動能暫且消退，激進示威者並不會因此平息憤怒，只是將情緒從枱面淺藏到了地底，等到下一次的政治地震，隨時有可能再度釋放。

反修例風波中多次出現警民衝突，雙方關係嚴重撕裂。（資料圖片／李澤彤攝）

當撕裂已深埋心底

和解之路道阻且長

他嘆道，曾聽過一位女學生打電話到電台，分享她對整場反修例運動的感想。「那小女孩表達的很簡單，就是她這一生也不會原諒警察、不會原諒他們的家人，會用盡所有方法報復他們。這個小女孩才15歲，你覺得政府滿足了五大訴求，她對警察與政府的仇恨就會放下來嗎？不可能吧……」

不同於釐清示威者間的關係及政府應如何面對時的理性分析，每當提到激進示威者深不見底的憤怒時，羅永聰總流露出哀傷與不捨的神色。他理解示威者的怨氣源自何處，卻對這股情緒的深根固柢無能為力。

香港目前的創傷與對立，看在2017年曾與林鄭月娥競逐特首大位，並提出以「和解抹去社會撕裂」的曾俊華眼中，或許格外諷刺與擔憂，他也在8月20日以《我們都是香港人》為題撰文，呼籲雙方暫且放下仇恨，在釐清真相後共同邁向寬恕與和解之路。

（資料圖片／高仲明攝）

儘管該文立意良善，但這三個月所造成的裂痕，顯然已非三言兩語能輕易修復，有示威者亦撰文回應道「你媽媽會否說你no stake in this family？你哥哥會否打到你頭破血流？」無疑，對於「我們都是香港人」的說法，多數激進示威者雖能感受其對香港未來的憂慮，但大多仍然認為現在談「和解」是與現實脫節。更何況，林鄭月娥至今仍堅拒順從主流民意成立獨立調查委員會，調查反修例風波的成因與警暴問題。

「曾先生很擔心9月開學後的校園欺凌問題，身邊很多朋友也勸他利用影響力去說一些話，希望社會仇恨可以降低一點。但我覺得不可能的，講話的作用跟真的做些事情的功能差太遠了。」談起前「老闆」撰文的動機與想法，羅永聰感慨道，現在每天都有人私訊曾俊華，希望他出來說句公道話，但曾俊華也明白他對整個大環境的影響極其有限。

「但曾俊華還是覺得需要說，因為很多人都在問這個問題—我可以幫香港做什麼，讓香港可以不要死掉？所有人都在問，誰有能力解決這個問題？一群朋友走在一起也在問，我們可以做些什麼？我的答案很簡單，不要做大事情，大事情沒有用，做小事情。」羅永聰建議，如果有朋友是激進示威者，請多跟他們聊聊，告訴他們「我關心你，你現在的行動讓我很擔心，你可以不出去嗎？」—他強調，這樣的說法不應該被視為分化，因為這並非對示威者行為的否定，而是行為後的代價確實太過沉重。

羅永聰語重心長地勸道，他了解很多示威者都有高尚的目標，但仍認為這樣的衝擊換不到東西，就算真能爭取到些什麼，也不值得示威者付出坐牢的代價。（資料圖片／余俊亮攝）

「坐牢是人生最沒意義的事情，真的，浪費青春浪費時間，不要坐牢，不要給自己機會傷害自己。」羅永聰語重心長地勸道，他了解很多示威者都有高尚的目標，但仍認為這樣的衝擊換不到東西，就算真能爭取到些什麼，也不值得示威者付出坐牢的代價。

「真的不值得，對你個人來說完全不該是這樣，應該是政府做一些事情，而不是你付出代價後什麼也得不到。你可以不妨礙別人去衝，但請你不要叫別人去衝，不要鼓勵，我一定不會鼓勵。」對於深思過後仍下定決心、堅持以勇武方式衝擊警方、向政府施壓的激進示威者，羅永聰嘆息地給出建言：

跑快一點，如果你真的跑不快，早一點跑，別等到最後一秒才跑。

上文節錄自第178期《香港01》周報（2019年9月2日）《與羅永聰對話──當「不割席」成為現實 港府有何解方？》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。