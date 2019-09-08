【和理非對話．二】缺乏互信基礎　港府需先取信於民

「我是生意人，跟你談項目前當然要相信談完後你真的會做到，對話的基礎是互信。但我身邊很多人，大部份都不相信這個政府，那我要怎麼跟它談？它說話不算數怎麼辦？只是浪費彼此時間，這問題我不知道怎麼解決。」Kay強調，自己並非認為不需要對話，但現實中大家仍有許多情緒，不是呼籲稍作冷靜便能瞬間降溫，要如何在不違反人性的情況下促成對話，對她而言仍是難解的習題。

承接上文：【和理非對話．一】五大訴求 真的缺一不可？

Kay的憂慮確實也是多數示威者的心聲，當林鄭初提對話平台構想之際，民間人權陣線召集人岑子杰便曾質疑是敷衍市民的「公關騷」， 亦有不少政治人物批評，政府不談回應只求對話的行為形同作秀，並無實益。簡言之，在《逃犯條例》正式宣布撤回之前，民間聲浪大多認為林鄭拒絕答應五大訴求、缺乏實質誠意，沒有對話的空間與必要；然而，在正式撤回條例之後，又有聲音將此視為分化示威者的策略，以及為動用《緊急法》的合理性鋪路，如何讓示威者間與政府拋開成見展開對話，在現實中確實困難重重。

特首林鄭月娥9月4日透過視像講話，宣布正式撤回修例並承諾建立對話平台，但很多示威者都擔心對話只是流於「做騷」。（資料圖片）

「所以我給政府的建議就是，一定要小心處理第一次對話，如果第一次給群眾的感覺是跟你對話沒用，那就很難再走下去了。而且政府不能什麼方案都沒有就去對話，因為來對話的人一定期望你給出實在的回應。」黃梓謙重申，若港府想藉由對話解決問題，就不能「為了對話而對話」，如果有哪些訴求難以達成、或是短時間內無法實行，也必須坦白告訴民眾困難點在哪裏，而不是一句「恕難從命」後，便再度關閉溝通大門。

黃梓謙解釋，自己之所以如此堅持對話，是因為縱觀歷史上社會遇到重大矛盾，解決方式只有兩種，其一是武力，另一種則是透過政治方式談判、妥協，沒有第三種可能。但他同時也理解，現下的政府與市民確實缺乏對話的互信基礎，因此他反問Kay，政府要做到哪些事情才會取得她的信任？

Kay希望政府可先答應政制改革及雙普選，設立普選時間表，但她同時認為這是最難的一關。（資料圖片／盧翊銘攝）

五大訴求具體內涵 我們想的一樣嗎？

「五大訴求中港府應該先答應一些，以我個人來說就是政制改革，你答應我會有雙普選，有個普選時間表，然後我們去談裏面的細節，但我覺得這是最難的。」Kay坦言。

「為什麼這麼難？」黃梓謙反問道。

「因為感覺中央政府能給的普選，跟我想要的是不一樣的。」

「你想要的普選是怎麼樣呢？」

「我想要的普選是政府不要先挑了三個人，然後說只有這三個可以選。」

「那是怎麼去運作？」

「我覺得是必須有提名，但沒有一個higher power。」

「什麼是higher power？」

「中央政府吧，在『一國兩制』下它肯定可以剔除不喜歡的人。」

「對，因為它是主權。」

Kay認為，831框架下的普選不是香港人想要的「真普選」。圖為831港島區大遊行。（資料圖片／羅君豪攝）

「所以我說很難啊，為什麼大家會說這不是真普選？為什麼2014年大家會出來抗爭？因為中央政府有主權，它必須對香港有些控制來實現他的主權，我們的普選只能在『831框架』下去實行，但這不是大家心目中的普選。不如你說說你心目中的『831方案』應該如何改進？」在經過一連串的問答過後，Kay將「雙普選」的問題拋回給了黃梓謙。

對此， 黃梓謙回應指，首先，香港人需要在「831框架」內認真思考，是否真的無法接受循序漸進的普選？如果實在不認同「831框架」，即無法在「831框架」內與中央尋求共識，那麼代表大多數反對者的泛民主派，或需要回到共識的起點、即《基本法》第45條的框架下重新思考，有什麼是他們、香港市民和中央都可以接受的方案？例如，《基本法》第45條雖然訂明，特首候選人必須由提名委員會提名，但提委會怎樣組成、由多少人組成、提名門檻是什麼，這些問題在《基本法》中都沒有明確規定，依他所見亦非完全沒有討論空間。

「香港市民若願在《基本法》第45條的框架下討論這些細節，找出能通過的共同方案，例如提委會由1,200人增至1,600或2,400人，它的組成也可以不用四大界別，我覺得是有機會的。」黃梓謙指出，當局將正式撤回《逃犯條例》，但為什麼香港市民仍然如此不滿？真實的原因可能是很多香港人認為回歸至今，政府做的政策都不是為了改善廣泛市民的生活，而是為了一個小圈子服務，這個小圈子可能是1,200人的選委，也可能是立法會的功能組別，但無庸置疑的是，這個小圈子的利益比香港幾百萬人的利益來的更重要。

黃梓謙說，很多「和理非」不願與勇武割席，是因從佔中到今天這五年間，政府對於民意的回應、對自己施政的風格都沒有明顯改變，他們覺得如果再錯過這次（反修例的）機會，可能一切又回到原點了。（資料圖片／羅國輝攝）

黃梓謙說：「我跟一些『和理非』朋友聊過，其中不乏高學歷、高工資，有部份還有房子，為什麼這種背景的人不願意跟『勇武』分開？有一個答案是最常見的，2014年佔中他們已用較極端的方式向政府表達了訴求，但從2014年到今天這五年間，政府對於民意的回應、對自己施政的風格都沒有明顯改變，他們覺得如果再錯過這次（反修例的）機會，可能一切又回到原點了。」面對反修例市民提出的五大訴求，黃梓謙贊同Kay的看法，認同普選是最重要一環，但他同時反問Kay，大家現在所喊出的「落實雙普選」，究竟是什麼內涵？

「我覺得很多人沒有想過吧。但聽完你的建議，對我個人來說是可以討論的，確實不可能隨便誰都可以獲得提名，但究竟提名標準是什麼就是大家討論的空間，我不認為真普選就一定要公民提名，如果能讓提委會真的變得有代表性，這是我能接受的方法。」Kay坦言，很多人或許並未深究訴求的細節，而在了解黃梓謙的想法後，她也認同中央勢必會對普選設有一定門檻，但若提高提委會的廣泛代表性，似乎是一個可以接受的方法。Kay同時也提出另一問題，在無大台的情況下，究竟有誰能帶領群眾與政府討論這些？

上文節錄自第179期《香港01》周報（2019年9月9日）《從抗爭走向對話 香港人準備好了嗎？》。

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