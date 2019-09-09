「我真的不敢想像接下來的人生，『未來規劃』這東西對我來說似乎是『奢想』。」大學剛畢業的明仔，已背負23萬元學債，預計至38歲才能完全償清—明仔（化名）的故事並非孤例，曾幾何時，大學生被捧為天子門生，畢業後就能出人頭地，如今，香港產業單一、結構僵化，不少畢業生都難有足夠發展空間，遑論向上流動；而且，當中有逾三成人一畢業就學債纏身，在大好年華便被生活壓得喘不過氣。看來，「教育改變命運」在香港未必人人適用，因為在香港並非每名考獲入讀高等院校資格的學生，也享有平等的免費教育權。 莘莘學子初出茅廬，有人嚮往着美好的未來，有人迎來了高築的債台。

「那些免費讀書（獲全額資助）的人，不會明白當你選擇借錢那一刻，你就成為難有夢想的人！」剛剛完成香港教育大學可持續發展教育學士課程的明仔，已走上「還債之路」。早在入學前，父母為支付他的補習開支，已欠下數十萬元的信用卡數；而升讀教大後，他四年來又向特區政府貸款23萬元以支付學費。作為家中獨子，目前月入1.4萬元的明仔，除了應付個人開銷、供養父母之外，餘額全數用於償還家庭及個人債務。

大學剛畢業的明仔，已背負23萬元的學債，預計要還款至38歲。（龔嘉盛攝）

官方助學機構「在職家庭及學生資助事務處（學資處）」，主要透過「資助專上課程學生資助計劃（Grant Loan）」及「全日制大專學生免入息審查貸款計劃（Non-mean）」兩項計劃，為八間公立大專院校修讀資助學士學位課程的學生提供援助（表一）。前者分為「學費助學金（不用償還）」及「生活費貸款（由還款日起計算，年息1%）」，須經嚴格的資產審查，包括申請人在內的家庭成員收入和資產淨值，並要遞交收支證明、銀行賬戶記錄及財產市值等文件核實；而後者雖可豁免繁複的審查程序，但要收取數百元行政費及稍多貸款利息（由發放日起計算，年息1.231厘）。至於有關利率是怎樣釐定的？根據學資處指引，「貸款計劃」以收回全部成本為運作基礎，並以「無所損益」為原則，將利率訂在比發鈔銀行低約四厘的水平，讓學生於最長十五年內繳清。

以22歲的明仔為例，每月須繳還1,300多元學債，預計至38歲才能完全還清。按理說，以明仔的家庭經濟狀況，絕對能夠申請不用償還的助學金，「但申請過程需繳交大量證明文件，而且手續頗為繁複，父母難以提供充足的文件來滿足核實程序，只能申請學費貸款。」而明仔絕非孤例，截至今年7月，學資處透過「資助專上課程學生資助計劃」及「全日制大專生免入息審查貸款計劃」，合共發放逾14億元援助4.2萬名學生，其中助學金佔9.26億元，貸款則佔4.8億元。

「資助專上課程學生資助計劃（Grant Loan）」及「全日制大專學生免入息審查貸款計劃（Non-mean）」兩項計劃，為八間公立大專院校修讀資助學士學位課程的學生提供援助。（香港01製圖）

同學穿上相同的學士袍迎接新學年，但各人的未來發展卻大相逕庭。（資料圖片／羅君豪攝）

「學債對我造成很大壓力，現時畢業生只有一萬多元的薪金，還未踏進社會，便欠下二十多萬元貸款，壓力源是來自對生活的未知感。」明仔坦言，面對高築的債台，早已放下「人生規劃」四隻字，既未有選擇自己感興趣的行業，亦未能對職業規劃作出任何詳細部署，「我真的不敢想像接下來的人生，未來規劃這東西似乎對我來說是奢想。」明仔未正式畢業就投入目前的工作崗位，想盡快擔起養家還債的責任，惟月薪東減西扣後已經所剩無幾，根本無法像同齡人般儲蓄進修、自我增值，遑論置業的可能。

其實，大學四年間，明仔已有感自己的發展歷程可能不及其他同學。例如，不少同學在畢業前會申請成為交換生，到海外大學交流，體驗各國文化並拓闊視野；而隨着全球化的影響，有院校更將海外交流納入課程的畢業條件。不過，家境拮据的明仔，從未嘗過出國交流的滋味，坦言「即使學校選中我成為交流生，我亦沒有能力應付當地的交通食宿。勉強參與的話，也只能到東南亞國家交流，歐洲等地對我來說連想都不用想。」對明仔而言，海外交流也是「自我增值」的途徑之一，或有助他畢業後投身相關專業，可惜事與願違。

吳寶城指出，香港經濟結構固化，不少學科的畢業生難有發展空間 。（黃舒慧攝）

學友社學生輔導中心總幹事吳寶城接受《香港01》訪問時指出：「人才競爭早已打破城市的局限，許多企業都會招攬區域性人才，甚至上升至全球範圍。」的確，在全球化驅動下，畢業生的求職競賽早已超越地域限制，缺乏國際視野的本地生可能有所輸蝕，未必能覓得理想工作。不過，更棘手的是，香港經濟結構固化、產業發展單一，很多工種都集中在金融及地產業，其他學科的畢業生難有發展空間；另一方面，為求生活安穩，不少人傾向從事醫護、公務員、科技或工程等薪酬福利較理想的工作（表二），但相關職位有限，或出現人手過剩，未能人盡其才。

找不到好工的明仔，在債務纏身下，既無法「自我增值」，又放下「人生規劃」，難怪他看不到將來。根據扶貧委員會2016年公布的《貧窮情況報告》，擁有大專或以上學歷的在職貧窮人數由2012年的1.84萬人增至2016年的2.83萬人，當中持有大學學位的更由9,300人增加83%至1.7萬人。除此，參考政府統計處於1995年至2016年的人口普查及中期人口統計，大學畢業生月入中位數由1995年的1.6萬元減少至2016年的1.3萬元，跌幅超過18%；然而，本港綜合消費物價指數卻持續上漲，由1995年的73.3上升至2018年的110.7，升幅高達51%。換言之，畢業生月入水平每況愈下，甚至未能追趕通脹，着實令人擔憂。可想而知，明仔必定更加吃力。

畢業生月入水平每況愈下，甚至未能追趕通脹，着實令人擔憂。圖為2018年中大畢業典禮。（資料圖片／盧翊銘攝）

「畢竟，現在學歷氾濫，每個年輕人也手握一張『沙紙』，若沒有相等學歷的話，即代表連入場劵都沒有，在香港是很難生存的。」明仔認為，港府忽視了學債對畢業生的影響，亦高估了學生承擔債務的能力，他期盼有朝一日，當局可以加大教育開支，進一步減免學生債務。

同樣考獲高等院校入學資格，有人可以學費全免，有人卻要背負學債，而收費與否的標準，取決於申請者的家境夠不夠窮、提交的文件夠不夠齊。《香港01》去年初已提倡，坐擁逾萬億元財政儲備的特區政府，應該全面寬免資助學士學位課程學費，為畢業生解開生活壓力束縛，令他們盡情釋放創意和潛力，這或有助香港社會再展生機，可惜當局視若無睹。《逃犯條例》修訂風波擾攘三個月，諸如貧富差距懸殊、向上流動困難等各種深層次矛盾亟待解決，而揚言將藉新一份《施政報告》改革青年問題的特首林鄭月娥，更是時候負起責任，為考獲高等院校入學資格的本地年輕人，提供人人平等的免費教育，方能促使他們藉教育改變命運。

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上文節錄自第179期《香港01》周報（2019年9月9日）《免費教育是人權 是時候寬免大學學費了》。

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