這是關於一個富商和一群學者共同開創一個宏觀經濟學理論的故事。如果讓這群學者開堂授課，那這堂課的名稱可能是：「你知道的所有關於宏觀經濟學的知識都是錯的！」 這個理論叫「現代貨幣理論」（Modern Monetary Thoery，下稱MMT），它認為稅收和債務並非用來應付政府支出、政府財政赤字對應着私人部門的盈餘，央行不是獨立的……這不是一場思想實驗，這群學者說，「現代貨幣」已經有了四千多年的歷史。 他們從一個網絡聊天室起家，一路路從學術象牙塔普及到博客，再從Twitter推廣到美國權力中心華盛頓，其認知度和影響力漸增，成了各方不得不關注和回應的一家之言。

MMT並非一個橫空出世的理論框架，它建基於一系列已有的經濟學思想，這些理論思想有的被埋葬在歷史洪流中，有的被世人遺忘，有的被主流宏觀經濟學拋棄，直到上世紀九十年代，才被一些後凱恩斯主義學派（Post Keynesian）的經濟學家「挖掘」出來，重現天日。

政府支出不受財政約束？

第一個嘗試將前人這些理論組裝在一起的是莫斯勒（Warren Mosler）。當時，他還是個混迹於華爾街的對沖基金經理，為了讓自己在這競爭激烈的行業中脫穎而出，他花了不少時間探究聯儲局、財政部和整體經濟如何互動。他想要知道當財政部徵稅、發債、開支和創造貨幣時，其資產負債表到底發生了什麼變化。隨着探究的深入，他發覺傳統經濟學對政府和私人部門兩者間關係的理解十分過時。

莫斯勒認為，聯邦政府的稅收不是為了增加政府收入，而是為了調節總需求。（網上圖片）

對大部份人來說，若我們要買東西的話，就先要有收入，政府也一樣，在它支出前，先要有稅收，若支出超過稅收收入，則須舉債—這不過是基本常識。然而，莫斯勒通過細緻考察後發現，這個常識並不適用於政府收支。他的觀察是：當社會保障支票到期，財政部並不會看自己有沒有足夠的錢支付這筆保障金，它只是「敲幾個鍵」（keystrokes），錢就從政府在央行的賬戶中扣除，並同時進入了你的銀行賬戶；而徵稅的過程也一樣，只是以相反的方向進行。換句話說，政府支出的錢只是一個記賬的動作，「無中生有」。

在莫斯勒看來，家庭、公司以至地方政府的理財觀不能和聯邦政府的財政相提並論，前者是貨幣使用者，後者是貨幣的唯一發行人，基於這原因，政府收支是不會受財政約束的。聯儲局前主席格林斯潘便在2005年的一場聽證會中對國會議員瑞安（Paul Ryan）「道破天機」：「沒有什麼可以阻止聯邦政府創造它想要的貨幣量，並將這些貨幣支付給某人。」

莫斯勒咬定，一個擁有主權貨幣的政府既沒有違約意願，又可通過央行「敲幾個鍵」創造貨幣，因此是不會破產的。這種洞見讓莫斯勒賺得第一桶金。在九十年代初，意大利債台高築、稅基狹窄，不少經濟學家和交易員擔憂意大利經濟崩潰；另一邊廂，為應對困局，意大利政府別無選擇地拉高了國債收益率。那還是前歐元時代，莫斯勒認定意大利政府能夠印足夠多的里拉還債，不會出現違約，於是從意大利的銀行中借出里拉，並買入投資者大量拋售的意大利國債，因為當時前者的利率低於國債收益率，這筆交易在幾年後讓他和他的客戶賺得盆滿缽滿，錄得逾一億美元進賬。

自此之後，莫斯勒寫信給哈佛、普林斯頓和耶魯等幾家名校的經濟學教授，向他們展示這個發現，卻沒有收到任何答覆。後來，他輾轉結識了供給學派（Supply-side）經濟學家、現白宮經濟顧問拉弗（Arthur Laffer），後者在七十年代提出拉弗曲線（Laffer Curve），揭示了稅率和政府財政收入的關係，與之相反，莫斯勒想證明稅收收入不影響政府財政支出。拉弗勸他不要對常春藤名校的經濟學家抱有期望，並向他推薦了另一群後凱恩斯主義學派的學者，認為他們或許會有興趣。

莫斯勒輾轉結識了一班後凱恩斯主義經濟學家，慢慢建立起現代貨幣理論的框架。（網上圖片）

政府不需要收稅？

於是，莫斯勒抱着試試看的心態，在由這群經濟學家搭建的網絡聊天室「boisterous Listserv」上註冊了一個帳號。在這裏，莫斯勒終於找到了伯樂。

現於紐約州立大學石溪分校任職的經濟學家凱爾頓（Stephanie Kelton）在九十年代中看到莫斯勒放在網上的分析，第一反應是這些關於稅收的分析違反常理。她在密蘇里大學堪薩斯分校的前同事、現任巴德學院利維經濟研究所（Levy Economics Institute of Bard College）經濟學教授的蘭達爾（L. Randall Wray）讓她開展工作，去證明莫斯勒的理論為何荒謬。凱爾頓照做了，她的研究論文最終發表在《劍橋經濟學期刊》（Cambridge Journal of Economics）上，卻得出了與莫斯勒相同的結論：稅收並不真的用來支付什麼，政府的支出先於收入。

凱恩頓在九十年代中期接觸到莫斯勒對主權貨幣的分析，自此踏上開創現代貨幣理論的征途。（資料圖片／紐約大學石溪分校）

這並非什麼前所未有的發現，其思路與「貨幣國定論」（Chartalism）並無二致，該理論認為，貨幣是國家政權所創造，只要獲國家法律和行政力量支持，例如通過徵稅創造經濟體對該貨幣的需求，任何沒有價值的東西都可以充當貨幣。澳洲紐卡素大學經濟學教授米切爾（Bill Mitchell）便清楚意識到這一點，他之所以用「Modern Monetary Theory」來命名，便意在援引英國經濟學家、現代宏觀經濟學奠基人凱恩斯（John Maynard Keynes）對「現代貨幣」的定義，後者在《貨幣論》（A Treatise on Money）中指出，當一個國家/政府具有徵稅及指定徵稅貨幣這兩項權利時，便是現代國家（modern state），而「所有現代國家都要求這種權利，而且至少從四千年以來就有這種要求」。因此，MMT又被稱為「新貨幣國定論」（Neo-Chartalism）。

如是者，莫斯勒和這群經濟學家的思想慢慢地由網絡聊天室走進了學術殿堂，並不斷開枝散葉。莫斯勒估計，在推動MMT的整個運動當中，他投入了約300萬美元，幫助設立獎學金、學術職位、舉辦學術研討會等，更一步步將巴德學院的利維經濟研究所、密蘇里大學堪薩斯分校變成MMT的思想孵化地。

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上文節錄自第182期《香港01》周報（2019年9月30日）《 美國選舉年將至 是時候來一場貨幣大辯論！》。

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