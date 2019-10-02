下載一齣2小時的高清電影只需10秒這種高速享受，標示第五代流動通訊技術（5G）時代來臨。政府將於10月中拍賣包括5G「黃金頻譜」，計及基建時間，預料港人最快明年第二季可使用該服務。電訊商均密鑼緊鼓籌備5G網絡測試，冀率先將產品推出市場。然而，有業界人士直言，本港發展5G步伐緩慢，相關應用項目更沒有測試場地，樂觀估計最快兩年後才會普及。此外，位於大埔和赤柱的衛星站「5G限制區」問題仍未解決。儘管通訊辦發出設置基站指引以減低干擾，但電訊商及業界均認為，若衛星站未能搬離，當區居民只是徒見「5G信號」，卻使用4G速度。

政府將於10月中拍賣包括被喻為5G的「黃金頻譜」，計及基建時間，預料港人最快明年第二季可使用該服務。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

通訊事務管理局辦公室今年3月宣布指配26/28吉赫頻帶內、合共1,200兆頻頻譜予三間電訊商，包括中國移動香港、香港電訊及數碼通，每間電訊營運商各有400兆赫頻譜，作「大規模公共流動服務」，並於明年4月起可提供5G服務。和記電訊當時沒有申請此頻譜，但表示會競投「黃金頻譜」。

26/28吉赫頻帶屬高頻段，覆蓋範圍大，但穿透力差難以入屋，因此只能以熱點形式提供服務，亦令當中穿透力更強、射程更遠的中頻段3.5吉赫被喻為「黃金頻譜」，成為兵家必爭之地。

商務及經濟發展局將於10月起，分三階段拍賣「黃金頻譜」。先會在10月14日拍賣3.5吉赫頻帶，10月23日、11月4日將分別拍賣4.9吉赫及3.3吉赫頻帶，涉及共380兆赫頻譜，預料在今年底和明年4月開始提供頻譜。通訊辦月中公布，已收到本港四間電訊營運商包括數碼通、香港電訊、和記電訊及中國移動香港申請競投頻譜。

數碼通科技總裁鄒金根表示，競投頻譜後，仍需時間安裝新發射基站、升級5G核心網等工程要做。（李澤彤攝）

各大電訊商虎視眈眈

以技術而言，5G擁有三大優勢：高速度、低延時及大容量。其目標下載傳輸速度最高為20Gbps，相當於下載一齣長約2小時的高清電影只需10秒；亦能支援空中傳輸過程中低至1毫秒的時延；以及在每平方公里範圍可連接多達100萬個裝置，支持大規模的物聯網（IoT）應用。

數碼通於今年3月底率先展示首個同步使用3.5吉赫及28吉赫頻段的5G實時測試，其科技總裁鄒金根表示，約三年前已籌備相關技術研究工作，發現28吉赫的室內滲透率差，特別是本港建築物多用玻璃幕牆會反射信號，難單靠天線發射信號入屋，「若在室內使用28吉赫頻帶，就要額外安裝很多基站，並不可取」。他指出，高頻段多用於戶外巴士站、大球場等以熱點式覆蓋指定範圍，中頻段廣泛覆蓋，低頻段則用於室內。

政府早前公布提供逾千個物業及場地予電訊商鋪設5G網絡，並將逐步擴展至公共設施，如收費電話亭、巴士站上蓋等。鄒金根直言，「提供逾千個地點，並非全部都能用，可能只有幾百個適合，希望（政府）多提供場地做配套。」

香港電訊指，早前在28吉赫頻段成功作應用測試，演示在端對端（end-to-end）傳輸中，延遲值低於10毫秒，及下載速度率達2.6Gbps。和記電訊則指，透過採用Massive MIMO技術，3.5吉赫頻段的覆蓋可媲美LTE 1800頻段，即現時4G網絡的重要頻段，期望政府開放安裝基站場所，加快及簡化電訊商的申請和審批程序。至於中國移動香港則未有補充。

香港完成拍賣「黃金頻譜」後，5G網絡的建設仍有不少技術問題要克服。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

營運商關注技術問題，消費者則最關心5G月費。以韓國為例，當地最大電訊營運商SK的4G最平月費為3.3萬韓圜（約216港元），而各大電訊商的5G月費均是5.5萬韓圜（約360元）起。

鄒金根表示，因5G服務會提供更多數據量，速度更快，整體而言月費會比4G高，但要視乎市場需求決定。他又指明年將有更多5G手機推出市場，包括中階手機，「4G推行近七年，仍有人用3G，每代都需要時間轉移升級，包括手機、市民需求，但今次轉移應該會快些。」

應科院通訊科技總監苗家豪（左）和通訊科技高級經理侯曉佳（右）亦參與研發5G基站，包括遠程無線電單元（Remote Radio Unit，RRU）及基帶處理單元（Baseband Unit)，BBU）。（張浩維攝）

衛星地球站礙網絡覆蓋

即使電訊商提供5G網絡、消費者配備5G手機，也不代表5G網絡可覆蓋全港。其中大埔和赤柱兩地設有衛星公司的遙測、追蹤及控制地球站，在3.4-3.7吉赫頻帶內操作已發射的人造衛星。由於流動服務基站發出的強大無線電信號會干擾控制站的接收器，故被政府劃為「5G限制區」，範圍包括沙田、馬鞍山、粉嶺及西貢部份地區，規劃署初步估計有約74萬人受影響。

針對此問題，通訊局成立包括衛星營辦商及流動網絡營辦商的工作小組，以圖找出解決方案。當局根據小組建議在是次拍賣備忘錄中提出指引，允許電訊商在5G限制區內設基站，但條件是不會「嚴重干擾」（harmful interference）地面衛星收發站及限制基站的功率。此外，電訊商在建設基站前，須向通訊局提交申請及分析報告，符合要求才作審批。

羅國明表示，由於屬中頻段的3.5吉赫頻帶，覆蓋範圍較大，相信所需的基站數量不算太多。（龔嘉盛攝）

對於通訊局的做法，鄒金根認為只是過渡方案，長遠而言還是要搬走衛星地球站才可真正解決問題，「就算整合現有頻譜，避開3.5吉赫頻帶，都做不到5G真正速度。即使手機見到5G信號，但速度與4G相差無幾。」假設使用100兆赫以上的頻帶作5G用途，需要比現時4G多至少5倍的頻寬，才能做到高速數據傳輸，不是提升現有4G頻譜、或整合2G、3G及4G頻譜就能達到。

香港應用科技研究院通訊科技高級經理侯曉佳則表示，「5G限制區」並非本港獨有，澳洲及台灣亦有類似情況，但本港地小人多，令受影響面積及人數眾多，「澳洲最後是搬走衛星，但香港的成本大，需要持份者配合。」

韓國早於去年底推出商用5G，至今已有200萬用戶，覆蓋率居世界前列。內地亦於今年6月向三大電訊商發放5G商用牌照，並陸續在深圳、廣州、上海及北京等主要城市鋪設5G網絡。

相比之下，本港5G商用發展緩慢。香港無線科技商會主席羅國明表示，韓國約六年前着手部署5G發展，制定頻譜分配及設立基站計劃，做法相當進取，相反「港府似是看見別人做先做，但創新科技是慢了就真的是慢了，要把握時機愈快推愈好。」

應科院於2016年起研發5G網絡設備及其核心網，基站裝置包括遠程無線電單元（Remote Radio Unit，RRU）及基帶處理單元（Baseband Unit)，BBU）。（張浩維攝）

他認為，電訊商要待頻譜拍賣後，才能設置基站，加上「5G限制區」問題仍未解決，影響電訊商投資。另外，早前政府智慧燈柱部份功能被質疑侵犯私隱，或會減慢整體進度。他預料本港需待2021年才會普及5G。至於相關應用，如無人駕駛、遠程醫療等，因需要配合法制及測試，或延至2025年後才會面世。

香港應用科技研究院通訊科技總監苗家豪則認為，內地推行5G服務會比香港快約半年，惟內地網絡覆蓋範圍大，需設置較多基站，預料要明年才投入使用，故本港整體發展不算落後。

5G全面應用 顛覆製造、醫療、能源發展

苗家豪表示，5G優勢在於可靈活設置網絡，例如在科學園、機場、大學等設置專用網絡，利用感應器監測供電、漏水等，自動化收集數據後、可快速通知、分析及解決園區問題。

此外，他指出5G將是本港發展成智慧城市的關鍵技術。以發展將行人、汽車與交通燈等結合的車聯網為例，日後可利用5G技術，把智慧燈柱偵測到的路面狀況，提早傳送到汽車，讓駕駛者預知前方路況以早作準備。

相反，現時車上的傳感器或雷達技術，受限於只能偵測距離，當發現前方有異物時，汽車已十分接近，駕駛者沒有充足時間採取行動避開。

對於本港未來5G的發展定位，羅國明指，香港的優勢是善於學習國內、外的5G技術制式，加上地方細，安裝基站工程不難，可率先向世界、尤其是落後國家提供測試場地。

他續說，目前本港5G測試仍局限於電訊商及個別園區內，令不少有自主研發產品的初創公司未有地方測試，「創科要有環境才能培育到，但最好笑是現在連個地方（測試）都未確定。」

上文節錄自第182期《香港01》周報（2019年9月30日）《黃金頻譜拍賣在即 5G應市障礙重重》。

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