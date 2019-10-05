今年發生在日本的兩起惡性事件，再次將「家裏蹲」群體推到了媒體的聚光燈下。首先是5月發生在川崎市的隨機殺人事件：兇手岩崎隆一在校車站無差別襲擊等車的小學生和家長，造成2人死亡、17人受傷。調查發現，他是一名長期失業、寄住叔叔家的「家裏蹲」；緊接着的6月，76歲的原農林水產省事務次官熊澤英昭殺死了自己44歲的「家裏蹲」兒子，隨後自首，稱自己害怕兒子會仿傚川崎事件襲擊他人，只好大義滅親。 撰文︰劉冉

日本內閣府今年公布的《生活狀況相關調查》顯示，全國40至64歲的人口中，約有61.3萬人處於「家裏蹲」狀態；2017年度的《兒童．年輕人白皮書》則披露，15至39歲的「家裏蹲」人數約有71萬。雖然兩次調查的方法有些不同，但由此可大致估算，日本「家裏蹲」的總人數已經超過百萬人。早在1998年就著書關注「家裏蹲」問題的筑波大學醫學系教授斎藤環甚至警告稱，若無恰當對策，十三年後，全日本的「家裏蹲」人數會超過1,000萬人！

「家裏蹲」的日文原文是「引き籠もり」，由「引き」和「籠もる」兩部份組成，字面意思分別是「抽離」和「隱居、閉門不出」。二者結合，指的是從社會抽離、足不出戶，不上學也不工作，除家人外，不與他人交流的人。這個詞有時也被翻譯為「蟄居族」或「隱蔽青年」，亦有人參照英文cocooning，將其引伸翻譯為「繭居族」。值得注意的是，「家裏蹲」與「宅」是完全不同的概念—在日文裏，「宅」指對某種事物狂熱癡迷，並沒有閉門不出的意思。

「家裏蹲」指的是從社會抽離、足不出戶，不上學也不工作，除家人外，不與他人交流的人。（《不求上進的玉子》劇照）

按日本厚生勞動省的定義，閉門不出的狀態至少要持續六個月，才會在調查中被定義為「家裏蹲」。這個定義還可繼續細分：「狹義家裏蹲」指的是平時完全不出家門，甚至不出自己房門的人；「廣義家裏蹲」則納入了平時雖待在家裏，但也會偶爾去趟便利店，或因自己感興趣的事偶爾出門的人。至於因生病或懷孕而在家休養，或是在家工作的自由職業者，則並不包括在內。另一個相關的概念則是「尼特族」（ニート），指的是不上學、不上班、終日無所事事的「啃老族」。雖然媒體時常將二者混為一談，但「尼特族」並不一定會把自己關在家裏，最多可視為是「家裏蹲」的預備軍。

2015年播出的動畫《阿松》，將赤塚不二夫原作中的六胞胎設定為長大後變成了「尼特族」，他們雖是無業遊民，但經常出門閒逛，也有社交生活，算不上「家裏蹲」。2015年古澤良太編劇的日劇《約會大作戰》中，長谷川博己飾演的男主角谷口巧則介於「尼特族」與「廣義家裏蹲」之間。35歲的谷口巧每日沉迷文學書籍，依靠開美術教室的母親過活，卻自詡為「高等遊民」；由於害怕母親過世後無法過活，他決定上約會網站釣富婆，由此揭開與女主角之間的故事。谷口巧雖有古怪之處，但仍可正常與人交往，且頗具魅力，與現實中亟需幫助的「家裏蹲」群體相比，未免過於浪漫化。至於瀧本龍彥所著的小說《歡迎加入NHK》（亦有漫畫和動畫版本）中的主角佐藤達廣，從大學退學後在家蟄居四年，房間裏堆滿垃圾，可說是不折不扣的「家裏蹲」了。

根據內務省的調查，「家裏蹲」中超過四分之三為男性，「無法適應職場」、「人際關係處理不好」和「找工作碰壁」是最常見的原因；在學生中，則有在校遭受欺凌、考學失敗和無法融入校園等原因，與「不登校」人群有所重合。知名動畫編劇岡田麿里就曾因校園欺凌而拒絕上學、長期在家，她的自傳題目就叫做《不能去學校的我在寫出「未聞花名」「心在吶喊」之前》，還被NHK拍成了電視劇。

岡田麿里能夠重返社會並且成為知名編劇，無疑是幸運的。日本政府也嘗試了許多方式幫助「家裏蹲」青少年，例如設立網絡學校，鼓勵「家裏蹲」學生按照自己的節奏在家學習；建立支援中心，由社工上門探訪，鼓勵「家裏蹲」走出家門。不過，隨着年齡增長，「家裏蹲」回歸社會的信心與可能性逐漸降低。內務省的調查顯示，年輕「家裏蹲」中有四分之三已蟄居三年以上，高齡「家裏蹲」中則有一半已蟄居超過五年。如今，80歲的父母養着50歲的「家裏蹲」子女，已經成為一種值得關注的現象，被稱為「80-50問題」。

NHK在近期專題節目中訪問了一名56歲男子伸一，他在父母過世後靠他們的存款過活，蟄居家中三十年。孰料節目播出後數日，伸一被發現餓死家中。他的弟弟後來回憶，哥哥是因為考大學多年失敗，找工作也不順利，歷經多次挫敗後失去信心，最終成為「家裏蹲」。2018年，札幌市也曾出現82歲的母親與52歲的「家裏蹲」女兒雙雙因營養失調而身體衰弱、死於家中的事件。父母將長期「家裏蹲」的子女殺死的事件，之前也時有發生。雖然「家裏蹲」群體的整體犯罪率低於普通人群，但每當發生惡性事件，「家裏蹲」身份總會成為焦點，反過來又加重了這個群體的污名。

山下敦弘於2013年執導的影片《不求上進的玉子》中，前田敦子飾演的坂井玉子大學畢業後回到故鄉，成為終日無所事事的「家裏蹲」。她春夏秋冬日復一日地睡懶覺、看漫畫、吃飯、發呆，靠父親照顧過活，父女二人倒也樂在其中。父親任勞任怨地陪伴女兒度過了一年四季，最後對她說：「等夏天結束，請你從家裏搬走，工作也好，遊手好閒也罷，總之先從家裏出去。」影片中的玉子似乎就這樣輕鬆自然地脫離了「家裏蹲」狀態。但在現實中，在極其在乎他人看法的日本社會，蟄居一族若想回歸正常生活，恐怕沒有那麼簡單。

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上文節錄自第182期《香港01》周報（2019年9月30日）《逃離社會的百萬「家裏蹲」》，網上標題為編輯重擬。

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