九七回歸後，兩岸交流頻繁，來香港之前，很多港漂對這座城市的印象不俗，認為香港是國際金融中心，法律制度完善。當他們在這裏開創自己的事業時，發現這些曾經在想像中的優勢，也成為吸引他們留港的重要因素。

承接上文：

【港漂創業．一】留守異鄉 你不知道的港漂創業心路

金融法律 香港較佔優勢

高博現在是一家投資公司的聯合創辦人兼董事，他的公司總部在香港，團隊成員來自內地和香港。他說，自己公司的定位和香港的定位有點類似。他的投資公司主營跨境金融服務，主要負責三塊業務，第一大板塊是做資產管理，「我們的公司取得香港證監會的牌照，有自己的私人銀行服務。然後通過香港的金融中心，去投資全球的資產。」其次是保險經紀的業務和家族辦公室的業務。這些金融服務，恰恰是香港一貫領先行業。

高博說自己公司的定位和香港的定位有點類似。（龔嘉盛攝）

高博介紹說：「香港回歸二十年的時候，（港交所行政總裁）李小加就提到一個概念，其實也就是香港政府對自己的定位，改革開放首二十年來，香港是中國內地資金的一個引流通道，引導全世界去中國投資。中國發展到現階段，國內實現了財富創造和積累，反而海外有很多優質的投資機遇，值得我們反過來投資。」

高博分析，香港的金融法律較內地佔優勢。（龔嘉盛攝）

Kerry擁有自己的海外留學服務公司，她說香港的利得稅稅率也是吸引很多創業者的一大原因。香港擁有低稅率和簡單而具競爭力的稅制。

Kerry表示：「香港的稅率是分段式的，對每一個行業都有優勢。」即法團首200萬元的利得稅稅率為8.25%，其後的利潤則按16.5%徵稅。至於獨資或合夥業務的非法團業務，兩級的利得稅稅率相應為7.5%及15%。納稅法團或非法團業務每年分別最多可節省165,000元和150,000元稅款。「這個樣子，對每一個開門做生意的人來說是有盈利的。」

此外，香港沒有外匯管制，資金可以自由進出香港，更是私募基金中心之一，可隨時為本地和區內的創業公司提供融資服務，無疑是成立新公司的理想地點。

「香港講究契約精神和公平競爭。」 Kerry的夥伴李夢亮認為。（龔嘉盛攝）

「香港講究契約精神和公平競爭。」 Kerry的夥伴李夢亮如是說。採訪過程中，幾位創業者都對此表示贊同。香港獨立的司法精神和完善的財金制度，讓許多創業者感到踏實。香港，在這些年輕人的眼中是一個開放自由的市場，而且，香港註冊公司的程序簡單快捷，但是，更重要的是其完整嚴謹的法治體系，審核機制明晰。

李夢亮舉一個簡單的例子，「在內地，如果你在某一個地方創業投資，沒有一點背景和社會關係就很難做。比如要去某地開分公司，因為社會環境，若我的利益受損失，也許我沒有辦法去追回。但是，香港是一個法治社會，法律嚴謹。當然，這也會導致條條框框約束太多，對創業有所影響，但凡事有利有弊。」

此外，香港資訊發達、地理位置優越、人口結構多元，這也是許多港漂創業者提到的優點。許許多多看得見、看不見的優勢，讓香港成為這些逐夢者選擇生根落腳的地方。即便面對慘烈的競爭和高昂的成本，但是，正是這樣一個優勝劣汰的社會，更激發港漂們逆流而上。

像Kerry的留學公司，在香港一共有六位員工，其中三位是創辦人兼核心成員。（龔嘉盛攝）

人工成本 什麼在阻礙創業

「我幾乎把所有創業會遇到的難題都遇到了一遍，但是，我覺得這是很正常的事。」Jack輕鬆地說出這句話。

Jack的公司HEYCOINS在2017年成立，現時公司的財政收支剛剛持平。他們公司的主要產品是研發一款硬幣回收機器，完成貨幣電子化的過程。這種科技創新類的項目，最開始需要製造硬件。「我們在兩三年間，在香港各地投放了差不多二十多台機器，而這些硬件設備，都要算在前期投資金額中。」

除了製造產品本身的成本，高昂的人工曾讓這些創業者們有所顧慮。HEYCOINS現在的團隊數目約有15人，因為人力成本高，小公司一開始已需要精簡隊伍。

Jack說，他們期望承擔一些社會責任，例如慈善，「我更想公司成為一家社會企業。」（黃舒慧攝）

團隊成員大部份是本土年輕人，Jack說：「為什麼會吸引到這些年輕人，首先你還是得給錢。香港年輕人的生活壓力很大，你不能像內地或者美國企業那樣，賣夢想，這是賣不動的。你需要給合理的工資讓他們生活。」

年輕的港漂創業者也在想盡辦法突破這些難關。像Kerry的留學公司，在香港一共有六位員工，其中三位是創辦人兼核心成員。他們把文書工作和後台業務部門搬到深圳，內地員工大概有18人，大大縮減了人力和租金成本。如此一來，就可以計劃下一步在內地開設實體店。

一直以來，香港被詬病缺乏科研創新能力。香港城市大學早前發表《2018年大灣區科研創新綜合分析及展望報告》亦顯示，香港的科技及創新能力落後於廣州和深圳。其實，香港的大專院校一直擁有頂尖的學術團隊和科研能力。

城大資訊系統學系教授馬建認為，數字證明香港在基礎科研上仍有優勢，可惜大部份都流於學術層面。「雖然香港的科研學術表現不錯，可惜側重基礎研究，欠缺企業技術創新。」年輕人願意從事這方面的研發少之又少，反而是擁有內地視野的港漂，選擇在香港的大專院校學習這些專業。

數碼港旗下的一個共享辦公室。（黃舒慧攝）

例如大疆無人機乃至商湯科技等，都是從香港的大專院校走出去的，但是因為租金、生產基地和人力成本等問題，最後都沒有在香港完全落地。這是政府需要反思和重視的問題。

政府應把重心放在如何使科研創新落地，高博在接受採訪時建議，「香港每年在創科上的資金投入不足，並且不夠針對性。例如專門撥款支持高科技創業，就會有效率得多。」

港漂在香港的創業之路，有利用香港優勢也好，有克服環境劣勢也罷，他們的兩地視野，最終幫助他們完成夢想。

從零到一 自我創造高度

Kerry一頭利落的及肩短髮，身為遼寧人的她語調明快，說話條理清晰。坐在一旁的金暉是山東人，因為是80後，顯得沉穩一些。被他們稱為「亮亮」的李夢亮是一個斯斯文文的北京男孩，90後，言行舉止有異於同齡人的淡定，若用現在流行的話來說就是「佛系」。

這三個性格迥異的港漂，機緣巧合之下湊在一起，在香港創辦了一家留學服務機構，公司坐落在佐敦的商業大樓上。他們在介紹起自己的創業過程時，都提到了「從0到1」這說法。

這源自一本被內地創業者視為寶典的書—矽谷創投教父彼得．提爾和布雷克．馬斯特寫的《從0到1：打開世界運作的未知秘密，在意想不到之處發現價值》。書中提到要在大部份人無意識扎進紅海中，開闢藍海。若運用在港漂身上，或許可以概括成他們的一大特點，兩地背景、多元視野可以讓他們看到獨特的藍海。

Kerry的公司一開始服務內地的學生來香港留學，念頭來自於自己來港求學的經歷，例如申請學校時需要準備大量文書材料，這些服務是內地許多留學中介機構不熟悉的。同時，出身於保險行業的李夢亮和金暉又可以接觸到大量內地客人，他們看到了市場的需求，這是香港中介公司缺乏的。他們把這些巧妙融合起來，正如Kerry指出：「對比香港人，我們有內地社會關係，對於應試教育的套路，我們也有更多的經驗。」現在，他們試圖避免業務同質化，目標是走向精準化和差異化，在市場中找到自己的準確定位。

（左起）張惠曉和她的夥伴金暉、李夢亮看到了香港各方面的優勢，決意留守這片土地。（龔嘉盛攝）

Jack公司的產品HEYCOINS硬幣回收機，就是在香港市場中創造的新嘗試。內地很多成熟的科技在香港還有很大缺口，若對科技創新有敏感的觸覺，可開拓新市場。Jack表示，硬幣電子化的靈感，就是從內地的電子支付而來。他們發現內地電子支付系統很完善，但是香港仍舊會用到很多硬幣，其中有一個很大弊病，就是硬幣流通導致耗損。於是，他們把內地成熟的電子化貨幣科技帶到香港。

香港市民習慣現金支付，這卻造成了社會資源浪費。政府每年都花錢鑄造硬幣，但是成本遠遠大於硬幣的面值，浪費了納稅人的錢。Jack團隊的發明正正改善了香港一直以來的硬幣損耗問題。Jack稱，他們可以說是香港第一家回收硬幣電子化的公司，這就是創造了《從0到1》提及的一個「1」。

Jack覺得，市場永遠不會飽和，「一個東西成熟之後，就會有另外一個東西出現，就像很多人詬病人工智能，憂心會導致大家失業。其實並不然，或許將來會出現更多新的崗位呢？」

很多港漂的創業項目在香港誕生及發展，完成了轉型，進一步回饋這座城市。Jack說，他們期望承擔一些社會責任，例如慈善，「我更想公司成為一家社會企業。」

這也是很多創業者的創業信仰，尤其是這群從內地來的「吃螃蟹的人」。

上文節錄自第183期《香港01》周報（2019年10月8日）《港漂創業記》，標題為編輯重擬。

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