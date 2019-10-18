幾年前見到趙式慶，是在香港文化節上，一米九的身高讓他鶴立於人群，不苟言笑，臉上冷硬嚴肅，與人交談是有禮而疏離的。八歲習武，哲學出身，畢業後流浪到內蒙，很長時間心繫少數民族文化，十年前在港投身文化保育工作，他大概曾讓家族中人頭痛不已。如果不是生於大家族，他會過得更快意，不用在文化事業與家族企業之間掙扎，也不會用「不孝」來形容自己未盡責任。 留着半長不短的頭髮，骨子裏帶有文人浪漫的情懷，如今他的眼角多了幾分溫柔，偶爾會自嘲會大笑，從過去拒人千里的緊繃中走出來。他接手家族的航運生意之餘，也不忘推動傳統文化，他還說起當年在內蒙流浪的經歷如何影響他的生命。

趙家是香港的望族，趙式慶的爺爺趙從衍是一代船王，他的爸爸趙世光繼承家業，他是獨子，許多年前已有叔伯長輩不斷跟他說，他是繼承人，將來要接管企業。年輕時，他不以為意，堅持讀自己喜愛的人文學科，做最想做的文化工作，每年花好幾個月到內蒙做保育，他心中有夢，但這個夢無關家業。他並不完全抗拒從商，只是好幾次回公司幫忙，卻覺力不從心，久而久之又想逃走。弟弟叛逆，但上頭有姐姐，她在很長時間居中斡旋，幫忙公司發展。

弟弟有空間做自己喜愛的事，他最初以武術為起點，推廣洪拳。2013年，他認識了時任民政事務局副局長許曉暉，對方知道他除了醉心功夫，還喜愛少數民族文化。許曉暉當時有意推動非物質文化遺產，問他有沒有興趣創造一個平台，讓「非遺」得以見得到、觸得及，讓更多人認識。當年兩人的一番話，啟發了趙式慶後來創辦香港文化節，實在地將武術、客家麒麟、水墨、粵劇等文化，以節目形式搬到大眾眼前。

麒麟是古老中原文化的標誌，但不少香港人只知舞龍舞獅，不太認識舞麒麟。（資料圖片／鍾偉德攝）

他做着自己認為對的事，但心中惴惴不安，對家人始終愧疚。2016年，父親因病離去，他回想：「爸爸去世前，中風臥床很多年，一直是姐姐看着家業，我沒有參與，站在中國人的立場，我很不孝，站在自己的立場，我有嘗試過回來，但我做不到什麼，因為我不懂得做。」這一年，他過得很不好。他說，自大學畢業的十多年裏，個人發展都不在商界，一直與家人自小灌輸的價值觀拉扯，「很容易與他們抗爭，會覺得他們不理解你，所有年輕人都會這樣。」

爸爸的離開某程度逼着他作出抉擇，一是回到企業，一是繼續自己的興趣，天人交戰後，他選擇了回去。他形容以前的自己不成熟，做得不好，如今心態上ready了，加上姐姐像老師般帶着他，教他如何經營公司、如何在發展的同時維護公司的利益，這次他受教了。「有時，我們出身於一個地方，可能要圍着世界走一大圈，才會回到出生地。」

他不否認自身帶有浪漫的想法，更直言商業社會需要這種浪漫，「尤其創業時，沒有眼光，沒有vision，你不會有發展，這種浪漫的思維是需要存在的。香港是過分商業的社會，我們有時想不到未來，只看到當下，尤其我做航運，一條船的周期是二十至二十五年，你看不到二十年後的市場，你的投資會有很大的風險。」這刻的他看來從容，是真的有了覺悟，從過去的搖擺中走了出來。

那一年到蒙古浪遊

70後，家族從商，接受西方教育，會鍾情傳統文化實在稀奇。趙式慶解釋，他自小便受中國文化薰陶，一點都不奇怪。他想起從前爺爺在薄扶林的大屋，外表是西式建築，裏面是中式庭園，每個星期，他總有一天來找爺爺，爺孫兩人會從庭園走到海邊。他記得屋內古色古香，擺放着爺爺的藏品。「爺爺是一個很傳統的中國人，風格上類似儒商，一方面是商人，喜歡傳統文化及藝術，一方面是收藏家，會唱戲曲。」媽媽是演員，姐姐自小學鋼琴，他拉大提琴，藝術的種子早在他童年時埋下。

13歲那年，他被送到英國讀書。說起來奇怪，他在香港讀書時，對文學、歷史都沒有興趣，但去到外國，最差的科目變成最叻的科目。大學時，他有兩個想法，一是跟隨自己的興趣讀哲學，一是選擇合乎家人期望的法律。那個夏天，爸爸讓他到相熟的律師樓實習，他發現返工好悶，完全無法接受，爸爸退一步，讓兒子讀他最想讀的學科。直到爸爸離開後，他與叔伯朋友聊天，才知道爸爸很信任他，有信心他會找到回家的路。

大學畢業後趙式慶到內蒙流浪，當地人的熱情與毫無保留的招待，令他愛上這個地方，甚至想為他們做更多。（黃寶瑩攝）

大學四年，他像脫韁的野馬，每天與古希臘古羅馬的哲學、藝術、悲劇為伴，腦海只有蘇格拉底、柏拉圖、亞里士多德，文人的浪漫大概便是在這段時間成形。畢業後，他到內蒙流浪，沒想到這一個月的浪遊，改變了他對生命的看法。回想這段經歷，他忍不住笑說：「你不能相信我有多落泊。」

2001年去內蒙，不是為了追求什麼，純粹想體驗生活。「我對內蒙對草原有種嚮往，可能以前看電視劇、看書、看《成吉思汗》埋下的種子，我想去看看。」那是網絡不發達的年代，他剛抵步住上一家三星級賓館。對內蒙稍有認知便知道，那裏資源並不充裕，三星級算得上是很好的旅館了，大多數旅館的水電供應不充足，停水停電是時有之事。他住了幾天較舒適的旅館，錢用得快，到他發現沒有錢的時候，才知道那裏的銀行無法提取現金。他由三星級跌到住30元一晚的床位，最後用到分文不剩時，只能投靠當地人。

我的人生是從內蒙開始的，去那裏前，我談不上有什麼抱負，講不上有什麼方向及目標，因為我從小在香港長大，從來不特別重視錢，物質生活對我來說意義不大。 趙式慶

「孭住一個背囊，你什麼都沒有，當你需要倚賴別人時，你會發現人的富裕是來自於你願意為其他人付出多少。在最貧窮的村落裏，他們夜不鎖門。他們不害怕，也不認為村中有人會偷東西，這種心態在香港很難體會。我們在村中，不要說網絡，連廁所都沒有。在那個環境裏，當你需要互相依賴時，人可以變得很美麗，變得很富有，因為他們願意付出。」

他愛上這個地方的人，每年都會回去住三四個月，初時是探朋友，後來想為他們做更多。他說一切源於巧合，當時拍了一些照片，朋友覺得不錯，都是香港人沒有看過的景象，提議他做展覽。多得家人朋友來買相，他籌了幾萬元，成立了一個小基金，開始了內蒙的文化保育工作。「這段經歷對我影響好大，我的人生是從內蒙開始的，去那裏前，我談不上有什麼抱負，講不上有什麼方向及目標，因為我從小在香港長大，從來不特別重視錢，物質生活對我來說意義不大。」

他在內蒙感受到人與人的距離可以很親密，彼此沒有身份之分。（資料圖片／張浩維攝）

十多年來頻繁來往內蒙，結交了許多鄂倫春人，比當地人更熟悉那個地方，他說，他很愛這個少數民族，希望有更多人關注他們。鄂倫春族，位於內蒙自治區與黑龍江大小興安嶺之中，現居於呼倫貝爾鄂倫春自治旗，人口不足一萬。他們又稱為馬背上的民族，以狩獵與馴鹿為生，居無定所。在趙式慶看來很獨特的遊獵文化，對鄂倫春年輕人而言，卻不覺特別。年輕一代都到城市工作，留下中老年人，他們守着土地，卻無法留住褪色的文化。

趙式慶每年回去，做田野調查，做口述歷史，出書拍紀錄片，一心想留下這些美麗的片段。「我住在他們家裏，夏天跟他們在森林中生活，我就像他們的家人。我與後生仔講故仔，講我與老一輩、已經走了的獵人，如何在山裏打獵，當時的山林如何受破壞。我們講有趣的事，講悲哀的事，年輕人見到我，就像聽到爺爺那輩在說一些他們不知道的事一樣。」

位處中國之北的一個貧瘠地區，冬天可以低到零下三四十度，他們同吃同住，一起取暖，他不再是富家子弟，而是一個平凡人。也因為環境太過艱苦，每次回去他都必然面對不同形式的生老病死。看着同齡的好友，結婚、生子、升官、患病、去世；老太太受他感染，喜歡上傳統文化，最後卻在森林中失蹤。他說，每次離別都百味雜陳，「下次回去不知能否見到他們，這些生命體會你在香港很難感受到。」

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上文節錄自第184期《香港01》周報（2019年10月14日）《愛傳統愛武術 趙式慶：掙扎中追求自我》。

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