【陳同佳出獄】從反修例到反送台　藍綠為何「挺香港」？

爭持近五個月的反修例風暴，隨着導火線——台灣殺人案疑犯陳同佳洗黑錢罪刑滿出獄，演變成席捲港、台兩地的「反送台」風波。事實上，連月來的抗爭行動不但引起香港震盪，也在台灣掀起陣陣波瀾，令「今日香港、明日台灣」的說法再度甚囂塵上，甚至成為藍綠兩黨的選戰攻防焦點，紛紛高呼「力挺香港追求民主自由」。然而，香港反修例運動的性質顯非單純「追求民主自由」這般簡單，那麼，藍綠兩黨到底是「挺香港」，還是「挺選情」？

如果你Facebook有些台灣朋友，打開好友列表看看，或許會發現有些人已在頭像上默默加上紫荊花的浮水印，或者「我是台灣人，我挺香港」、「香港加油」等字樣，他們甚至轉發了不少警民衝突的照片或視頻，並且熱烈地參與各大社團或論壇上的反修例討論。其實，每逢其他地方發生重大事件，不少台灣人為了表現對時事的關注，難免會「跟風」祈福、默哀；在這樣的「習慣」下，加上台、港兩地某種共有的「反中情結」，台灣對香港這位「站在同一陣線」的戰友就更加關切了——不僅支持港人追求民主自由的價值，更有「唇寒齒亡」的切身恐慌，擔心台灣會成為「下一個香港」——大選當前，這也自然成為各政黨難以迴避的議題了。

台灣殺人案疑犯陳同佳出獄，掀起新一輪風波。（資料圖片／梁鵬威攝）

表現相對積極的，是主打「亡國感」的民進黨政府。自6月12日引爆首場激烈的反修例警民衝突，翌日總統蔡英文就主動出擊，聲言「香港局面表明『一國兩制』不可接受」；及後，該黨又大動作接見訪台的香港眾志秘書長黃之鋒、參與「撐港反極權遊行」、批評港府頒布《反蒙面法》形同戒嚴，內政部更在官網直稱香港警察為「黑警」。

相較之下，國民黨顯得左支右絀，甚至被質疑搖擺不定。自總統參選人韓國瑜以「我不知道、不清楚」回應首場百萬港人反修例大遊行後，該黨就不斷被抨擊「不敢得罪對岸」。事後，韓國瑜曾以「感動與支持香港人民追求民主自由的決心」解圍，但甫轉身其國政顧問團員邱坤玄又公開批評「香港示威者應該適可而止」，大讚「香港警方相當克制」，明顯未能在「維繫兩岸關係」與「支持香港抗爭」之間找到平衡點，頻頻被質問「究竟敢不敢挺香港」。

儘管表現方式與效果有異，但不難看出，藍綠兩黨都盡其所能地表現出「力挺」香港追求民主自由的態度。問題是，香港反修例運動的性質顯非單純「追求民主自由」這般簡單，那麼藍綠兩黨所謂的「挺香港」，到底「挺」的是什麼？實際上又可以「挺」些什麼？

相對台獨立場鮮明的國民黨，國民黨在回應香港反修例風波上的立場顯得有點尷尬。國民黨總統候選人韓國瑜（中）的表現備受批評。（中央社）

是「挺香港」還是「挺選情」？

「坦白說，不管是香港的議題，還是之前的周子瑜、黃安等事件，這些事情對民進黨就是鐵定加分，他們肯定『撿到槍』。但對國民黨來說，先拋開理念，從選戰策略而論，也不可能加分。一旦遇到這種事情，就是國民黨運氣不好，要想辦法扣最少分，但國民黨總統候選人顯然在『大扣分』。」國民黨青年團體、草協聯盟發起人李正皓被問及如何看待藍綠面對香港局勢的態度時，痛批了韓國瑜的表現，也點出了兩黨正以選戰思維應對香港問題的現實。

相對於台獨立場鮮明的民進黨，國民黨的尷尬之處在於既希望與內地簽訂《和平協議》，又不能接受中國國家主席習近平提出的「一國兩制」；而兩者之間的實際選項究竟如何，當下仍然不得而知，但當作為「一國兩制」先驅的香港出現「反中」爭議時，國民黨總難免要選邊站。

「國民黨曾經有總統參選人直接嗆『一國兩制』是失敗的，在選舉策略上，我覺得這是正確的態度。你心裏實際上怎麼想沒人管你，長期兩岸關係怎麼跑也是另一回事，這都是先選上才能去思考的事。」 李正皓認為，在「亡國感」爆棚的情況下，「今日香港，明日台灣」的說法不無道理，因為有不少人相信，如果中共最後不顧國際顏面以武力解決反修例風暴，日後也可能用同樣的方法來對付台灣；因此，國民黨若要以「避免失血」為選戰的第一要務，最佳做法就是在口頭上聲援香港，以展現出其維護國家主權、拒絕「一國兩制」的基本態度。

台灣總統蔡英文多番就香港局勢發聲。（中央社）

「這對民進黨而言就很輕鬆，只要有『芒果乾』（亡國感）的出現，他們自然就能得分。這對他們而言太簡單了！」李正皓再三強調香港問題是民進黨「一張好牌」，但也忍不住批評該黨的聲援是「口惠而實不至」、「站着說話不腰疼」、「抱着『看看香港會慘到什麼程度』的僥倖心態」。他解釋，香港某程度上是台灣的「馬前卒」，「香港如果撐得愈久，台灣顯然可以撐更久。民進黨的聲援雖然可能激化香港情勢，但也能給港人更多勇氣去抵抗大陸。至於結果是好是壞，民進黨很多人就等着看。」

李正皓說，如果蔡英文政府真心「力挺」香港，最實質的幫助是修訂《難民法》，或降低香港人移民投資台灣的門檻。他評估，民進黨在立法院內佔多數，又有民意風向的支持，只要一個月就可以處理完畢；然而，當下並沒有人認真推動，只是藉由口頭上的支持去達成政治目的。

黃之鋒（中）、朱凱迪（右）、岑敖暉（左）3日晚間到台中出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談活動。（資料圖片／中央社）

黃之鋒9月3日訪台期間，曾促請台灣當局修訂《難民法》，為香港人提供政治庇護。不過，蔡英文僅以「關心但不介入」作回應，民進黨各立委亦表示，《難民法》涉及多項難題待解，須釐清「難民」定義、人數、國籍與憲法等問題，行政院長蘇貞昌更以「相關法律、機制都非常完備，都可以來運作」簡單帶過—難怪蔡英文被嘲騎虎難下，但未引起太大波瀾。

「民進黨為什麼不敢有實質作為？首先，民進黨對新移民的政策本來就相對保守，也不想承擔難民過來後的社會問題。假設有難民過來後出了狀況，譬如犯罪，國民黨一定把這筆帳算在民進黨頭上，它也不想承擔這個風險。最後，民進黨沒有真的要跟大陸完全撕破臉的決心。」李正皓分析，儘管兩岸政府停止交流，但民間仍頻密交往，一旦因《難民法》導致兩岸關係「大爆炸」，後果恐非民進黨所能承受，例如大陸限制入境人數、金流、貨運，「民進黨吃得消嗎？所以嘴巴上支持一下，拿到政治效果就夠了，選舉而已嘛，不是嗎？」

上文節錄自第186期《香港01》周報（2019年10月28日）《從反修例到反送台 藍綠為何「挺香港」？》。

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