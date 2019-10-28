與陸恭蕙對話——要向反修例的不正常說不！

平日上班，假日上街；周四囤積日用品，周末盡量不聚餐；飯局上首先問「你係藍定黃」，群組裏合則談不合則散——持續近五個月的反修例風暴，改變了不少人的生活習慣，這令前立法局及立法會議員陸恭蕙擔心不已，因為「我們在正常化一些不正常的事，毀壞原有lifestyle（生活模式）」。早前曾撰文形容「香港正值生死存亡之秋」、呼籲「中間派是時候站出來」的她，在運動進入新階段的當下接受《香港01》專訪，再度鼓勵香港人一定要向「不正常」說不，「我們不要這樣的生活，我們也不希望暴力成為生活的一部份。」

香港人是否已經對極端暴力習以為常？（資料圖片）

我們是否願意接受「亂世」？

在社會極其撕裂的當下，若要簡單介紹「陸恭蕙」，其實非常困難。如果說，她於1997年創立的民權黨，曾被界定為泛民主派的一員，大家或會為她貼上「黃色」標籤；但如果說，她在2012至2017年間，應時任特首梁振英之邀出任環境局副局長，那麼大家就會認定她是「藍色」，甚至揶揄她是「投共」的「紅色」；又如果說，她是思匯政策研究所的創辦人，算是多談公共政策而少談政治爭拗的「中間派」，那麼就又有人會嘲諷她是沒有立場的「騎牆派」。

「『中間派』到底是什麼意思？用最簡單但又不是很有意思的形容，就是在黃色和藍色之間的綠色。它有時會黃一些，有時又會藍一些，會因應不同情況有些微變化。」陸恭蕙說，儘管一些擁有強烈政治立場的人士，或會標籤「中間派」是「怯懦」和「冷漠」，但「中間派」的溫和主張才是真正代表香港的主流意見，「如一帖膏藥」，有助緩和政治兩極、療癒社會撕裂。

不知道從何時開始，我們習慣用顏色標籤來區分異己，而這種無聊的對立現正充斥社會。最無奈是，雙方打得你死我活，最後只會落得兩敗俱傷，對香港沒有實際作用。

「為何我們會『貼標籤』？那的確可以幫助我們理解和思考得快一些，但也因此而簡單化了一些問題。如果我一見到你，就問『你係藍定黃』，然後簡單標籤『你係乜乜』，這實在於事無補。」為了理解「貼標籤」這行為習慣，陸恭蕙特意去看了一些心理學書籍，明白人們總偏好用已知去理解未知，但擔心這種偏好會造成偏見，看不到問題的嚴重性；而除了我們一般所認知的「顏色標籤」，她認為示威者的「五大訴求」也是一種標籤，「它綁死了argument（爭論）、justify（合理化）了暴力行為，只要當局未如他們所願，就（有藉口）繼續去打爛、去癱瘓，令社會根本無法討論其他選項。」

《逃犯條例》修訂爭議爆發之初，陸恭蕙正在美國教書，至6月9日百萬人遊行反修例當天回港，自此密切留意運動走向，也一直在反問：「點解會搞成咁？」這四個多月來，她十一度在英文報章撰文分析觀察心得；直到上月中旬，她在《明報》發表《化解分歧 營救香港 中間派是時候站出來》一文，形容香港正值生死存亡之秋，急需「中間派」化干戈為玉帛，包括以溫和手段令暴力示威者意識到他們的缺失和局限，並約束他們的極端抗爭行為，繼而促成解困的對話。

「點解會搞成咁？現在看得比較清楚的是，行動目的不是『五大訴求』，而是de-legitimacy政府（瓦解政府認受性），整到它無能、沒有人相信它。這目的某程度上已經達到，但還未停，會繼續發動民心，去de-legitimacy所有權力中心，包括政府和警察。」陸恭蕙說，姑勿論示威者是非對錯，但普通市民必須思考，「社會將付出什麼代價？我們是否願意接受『亂世』？」

陸恭蕙認為泛民主派應該帶頭向暴力說不。（高仲明攝）

「中間派」為何要站出來？

同樣不知道從何時開始，示威者平日上班、假日上街，普通人平日囤積日用品、假日盡量不聚餐也不出街，飯局上首先問「你係藍定黃」、群組裏合則談不合則散——「我們的生活模式被改變了，正在正常化一些不正常的行為，我們是否覺得這樣沒有問題呢？」陸恭蕙擔心，一旦我們習慣了這種有別於原有生活的模式，恆常化了簡單的「標籤思考」，甚至接受暴力成為生活的一部份，那將會影響我們的經濟、毀壞我們的機制、重傷我們的社會。

「『中間派』為何要站出來？就是要告訴大家，我們不希望香港變成咁！為何有些評論會說，『我們已經喪失了我們的純真』？因為香港人從未試過如此分裂！」陸恭蕙一連拋出了幾個問題，「為何我們會講究moderation（適度）？為何我們會強調reconsideration（再思考）？為何我們會調整並約束自己的行為？就是因為我們總會保護自己。我們不希望香港重蹈當年北愛爾蘭的悲劇。」

「中間派」的確需要站出來，但問題是，反修例運動已燃燒近五個月，為何「中間派」一直站不出來、一直被「勇武派」牽着鼻子走、一直沉醉在「兄弟爬山，各自努力」的道德光環中？

「有些人害怕被朋輩視為『弱者』或『叛徒』，有些人正承受『起底』或被攻擊，有些人的生意也被破壞。所以說，我們喪失了我們的純真，香港竟然可以搞成咁。另外，被捕的二千多人中，有三分一是未成年人，某程度上，父母家長是否也需要想一想，當下的風氣是否在推我們的小朋友們出來、推向深淵？這是不可以接受的！還有一些早就應該帶頭出來說話的人們，但到現在什麼也不敢說，不敢向暴力說不，就是泛民主派，一直未能扮演應有的角色！」 陸恭蕙坦言，絕對理解「中間派」在「同情年輕人」與「堅守非暴力」之間的痛苦和掙扎，但她更希望大家明白，「文明、善意及求同存異的溝通，是不可或缺的民主美德」，她亦希望社會能給予這些「力爭民主」的年輕人們機會，以展示他們也能修補社會撕裂，而非深化分歧。

反修例風暴持續近五個月，一些不正常的事正在正常化，改變了不少人的生活習慣。（資料圖片）

「攬炒」的故事可以有其他結局

理想很美好，現實很難搞。不少激進示威者都拒絕對話，又堅稱是政府冷待訴求才迫使他們將行動升級，而當局又確實難辭其咎、警隊表現亦有欠專業，導致「中間派」一直在示威者與政府之間的「平行時空」穿梭。

陸恭蕙也苦笑道，曾嘗試聆聽年輕示威者的想法，結果令她「大開眼界」，也不知應該作何反應：「首先，他們認定，如果不做極端行為，就沒有人會聽他們說話；其次，他們相信，大陸非常依賴香港；第三，他們認為，香港人好掂，好有錢，勁過大陸人。這裏面的邏輯是，打爛香港也不要緊，香港有的是錢，有錢就可以重建香港。真的是這樣嗎？我和他們的認知存在很大的落差，最起碼我不會以為，『香港人好掂』就等同『香港人好過大陸人』或者『大陸人好差』......為何我們的年輕人們會有這樣的想法？」

「不過，該做的仍然要做。我們可以和他們討論，應該如何重新建設這個地方，不要跌入一個無止境、無答案的循環。」陸恭蕙舉例，若一方說要建設，另一方堅稱對方若不答應訴求就不願意談建設，那麼表面結論就是「無答案」，「但其實故事可以有其他結局，大家要不斷講、不斷做。不止討論如何建設，也可寫信給地鐵公司，為員工打氣，帶出正能量。」

按照陸恭蕙的分析，反修例運動頭三個月是醞釀期、9月是觀察期、10月1日之後又進入一個新階段，預計至區議會選舉後才會出現較明顯的轉向。不過，她在最新一篇撰文中形容，「溫和的香港人已經厭倦了激進示威者，必須在區議會選舉中大聲疾呼，投票予爭取和平、承諾本着謙虛與合作精神去建設這座城市的候選人。」

陸恭蕙和另一前立法局議員胡紅玉及多名曾參與促成外國政府與非政府組織溝通的專家，將於11月16日在香港會議展覽中心舉行為期一天的公眾論壇，希望集思廣益為香港解困。詳情可參見「香港未來之路-公眾論壇」。

上文刊登於第186期《香港01》周報（2019年10月28日）《與陸恭蕙對話——要向反修例的不正常說不！》。