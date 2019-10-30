【我和父親的Final Fantasy XIV．影評】家庭不和靠打機修補關係

今時今日打機未必不好，非但可發展為正當職業，更可用來修補兩代關係。真人真事改編的《我和父親的Final Fantasy XIV》，正是一齣父子一同打機的溫馨電影。 撰文︰李美

日本遊戲博客Maidy起初將親身經歷寫於網絡發布，這個以Final Fantasy遊戲（下稱FF）為骨幹及角色命名的《光のお父さん》（光之父親）連載日記，點擊率很快突破1,000萬，後來故事還被改編為小說、電視劇，現在則發展至電影劇場版。

電玩遊戲是打破隔閡的工具，《我和父親的Final Fantasy XIV》正是一齣父子一同打機的溫馨電影。（《我和父親的Final Fantasy XIV》劇照）

日本作為電玩大國，今次以自家遊戲FF為舞台，並以自家主機PlayStation為載體，是那麼順理成章。難得的是，本片製作極為認真，分設兩個導演，野口照夫監督真人拍攝，山本清史則監督遊戲拍攝。

在交代兩父子打機經歷時，戲中不乏遊戲場景，甚至由FF系列開發商Square Enix特別開設拍攝專用的伺服器。而且，電影還邀請了原作者Maidy及其玩家朋友參與拍攝，當中涉20位玩家和32部電腦，並由導演指示玩家在遊戲的一舉一動，就連遊戲角色都由專業聲優操刀。玩過FF的觀眾，必對情節充滿親切感。

戲中不乏遊戲場景，甚至由FF系列開發商Square Enix特別開設拍攝專用的伺服器。（《我和父親的Final Fantasy XIV》劇照）

日本作為高齡化社會，兩代間價值觀不同、溝通不順，往往成為電影題材。電影界並沒迴避問題，也沒僅僅渲染矛盾，而是切實地提供答案，站在樂觀、積極的一面傳達正能量。這跟日本動漫常常強調努力、友情、勝利同出一轍，今次只是把友情換成親情。

可惜，飾演兒子光生的暖男坂口健太郎，與飾演父親曉的大鬍子鐵漢吉田鋼太郎，這對令人期待的演技派組合缺乏發揮空間，畢竟二人多靠遊戲角色交流，或靠剪接形成「對手戲」，故難以擦出什麼火花。再加上劇情本身的起承轉合亦太正路，以FF粉絲角度來說，本片雖不算差，但論可觀性及藝術性，特別是對不熟悉遊戲者而言，則略嫌平庸。

坂口健太郎（右）飾演兒子光生，吉田鋼太郎（左）飾演父親曉。（《我和父親的Final Fantasy XIV》劇照）

《我和父親的Final Fantasy XIV》的人物、劇情、氣氛實無特別可言，許是「真人真事」限制了創作吧。唯一值得大談的，乃言志方面貫徹日本電影在現實與理想之間偏向勵志的風格。

《惡搞便當反「激」戰》都是談兩代關係，不過主角換成了兩母女，而打破溝通隔閡的工具則為便當。跟本片一樣，兩者皆肯定一個事實—兩代間確存在溝通障礙；而更重要是，兩者還肯定了一條折衷的解決出路—既然面對面的溝通無法改善關係，不如乾脆承認此路不通，繼而務實地另闢新途。

「不知從什麼時候開始，我已經跟父親失去了對話空間。」片中的兒子光生，一直抱怨父親曉只顧工作，不理家庭。然而，後者則傳統地認為，男性天職就是養妻活兒，這亦見諸他反對女兒美樹（山本舞香飾）嫁予沒「錢」途的諧星賢介（前原滉飾）。兒子無疑仰賴父親掙錢，但這不代表他不需要父親的愛，兩者理應並駕齊驅，不應顧此失彼。任何關係一旦出現裂痕，要想重建修補均注定事倍功半—諷刺地，當兒子將父親定義為「寡言」，父親亦把兒子看成是「自閉」。

「年輕人不懂待人接物，只懂上網跟人對話。」不少香港人都抱此看法，惟日本人則反其道而行，其思維是「既然新一輩熟悉打機，何不把老一輩拉進遊戲？」古老石山如片中的父親，亦未介意投入FF世界，沒有無視兒子所送禮物。當然，年輕人必須保持耐性，一步步引領上一代融入新世界，包括要一一解決他們的疑難、一一幫助他們突破關卡，這個過程是不可或缺的。

科技日新月異，社媒及通訊程式不斷改良，初衷正為拉近人與人的關係；而與時俱進者，不應只限於年輕人，也應包括上一代。在前輩吉井（佐藤隆太飾）的支持下，光生即使被派駐新加坡工作，他與父親仍可繼續在網上打機，這倒是跟兒子關係一直不俗、卻又不懂打機的媽媽由紀子（財前直見飾）羨慕不來。

片中的兒子光生，一直抱怨父親曉只顧工作，不理家庭。然而，後者則傳統地認為，男性天職就是養妻活兒。（《我和父親的Final Fantasy XIV》劇照）

天下無不是之父母，亦無兒女想家庭關係破裂。只要大家有愛，沒有溝通是不能搭通，這就是日式大團圓，亦應是港式大團圓。

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上文刊登於第186期《香港01》周報（2019年10月28日）《《我和父親的Final Fantasy XIV》 學習日式正能量》，網上標題為編輯重擬。

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