【解讀四中】從中央治港的變與不變 反省「港人治港」

「要相信香港的中國人能治理好香港」、「必須由以愛國者為主體的港人來治理香港」、「切不要以為香港的事情全由香港來管，中央一點都不管」、「不能籠統地擔心干預，有些干預是必要的」、「干預首先是香港行政機構要干預，並不一定要大陸的駐軍出動」、「要說變，人們議論的總是北京方面政策會不會變，沒有想到其他方面會不會發生變。只要香港同胞團結起來，選擇好的政治人物來管理香港，就不怕變，就可以防止亂。即使發生亂，也不會大，也容易解決」——中共前最高領導人鄧小平於上世紀八十年代初提出「一國兩制、港人治港、高度自治」方針後，隨香港形勢發展，中央治港思想也歷經各種變與不變。

時至今日，由社會深層次結構矛盾衍生並積壓、再藉《逃犯條例》修訂爭議大爆發的焦慮和憤怒，已歇斯底里地咆哮超過五個月，囂張地叫陣整個特區政府及一眾從政精英的無能，也暴露了「港人治港」實踐的某種「失敗」——從近期看，特區政府根本無法有效止暴制亂，以維護社會穩定和安寧；從長期看，只停留在「香港人選香港人」、「香港人管治香港」的想像，而沒有昇華至「香港人能治理好香港」的層面，沒有「當家作主」為世代港人謀福祉的遠見，更沒有藉「港人治港」推動國家治理體系與治理能力現代化的宏願。

沒有人會否認香港亂了，但我們並沒有如「攬炒論」者所期盼般看到解放軍清場，而是在剛閉幕的中共第十九屆中央委員會第四次全體會議中，迎來了中央治港政策的重大轉折，包括將制度化、規範化及程序化地行使《憲法》和《基本法》賦予中央政府的各項權力。民主派一如既往地怒斥中央「破壞『一國兩制』」，然而，只要重溫鄧小平當年的論述，不難發現中共總書記習近平的治港方略，其實與鄧小平所想有高度銜接之處。那麼，當中央變了、回到「一國兩制」的原點了，我們對「港人治港」的思想自覺仍然不變嗎？

四中《決定》可見中央治港政策的重大轉折。

對不少香港人來說，「一國兩制」就是「河水不犯井水」，「港人治港」就是「一人一票選特首」，「高度自治」就是「最大程度的自治」。這樣的論述自1997年回歸以來，就穩穩地佔據了政治輿論場，並深深地紮根在普羅大眾的認知裏，變得神聖而不可侵犯。沒有人在乎中央的說法是否如此，也沒有人把相關說法放在眼裏，因為大家只看見「兩制」；直到香港經濟歷經金融風暴及金融海嘯的衝擊，但特區政府仍然未能促使產業結構轉型，導致發展欠缺新增動力、市民向上流動困難，在資源爭奪問題凸顯的情況下，人們的認知備受迅速冒起的極右本土思潮所扭曲，開始帶有偏見地注意到「一國」的存在，甚至歸咎一切皆因中央「搬紅線」，未能兌現他們所想像的「一國兩制、港人治港、高度自治」，才令香港陷入困局、分配不公、民不聊生。然而，回溯自鄧小平提出「一國兩制」以來的治港方略，我們似乎忽略了某些我們不喜歡的「重點」，導致我們對「港人治港、高度自治」的理解流於粗淺和片面。

愛國者的港人治港

「香港的管理，北京不派人，香港自己找人管，香港必須以愛國者為主體的香港人管理。」早在1982年8月10日，鄧小平會見美籍華人科學家鄧昌黎和陳樹柏等人時，已提出他對「港人治港」的基本原則，就是必須由「愛國者治港」；此後兩年，鄧小平在不同的會議和場合中，包括接見香港各界代表團時，也多次重申「港人治港」的班子必須以「愛國者」為主體，而「愛國者」的標準只有一條，就是「尊重自己民族，誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權，不損害香港的繁榮和穩定。只要具備這些條件，不管他們相信資本主義，還是相信封建主義，甚至相信奴隸主義，都是愛國者。我們不要求他們都贊成中國的社會主義制度，只要求他們愛祖國，愛香港」。除此之外，鄧小平還強調，「香港要培養人才，逐步參與他們的管理，行政也好，司法也好，財政各方面都要參與，搞好交替。香港的愛國者要考慮怎樣推薦和培養一批合格的人，特別是年輕人，逐步參與，將來才能把香港管好」。換言之，按照鄧小平的構想，愛國的治港者包括行政和司法人員。

然而，關於「愛國者治港」的論述，一直在中共黨代會的報告中缺位，只在2007年中共第十七和2012年中共第十八大報告中，被時任總書記胡錦濤演繹成「愛國愛港人士」；直到2013年習近平接任中國國家主席，翌年在香港政改論戰期間，國務院新聞辦公室發布《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書，再度重提鄧小平的「愛國者治港」論調，強調「對國家效忠是從政者必須遵循的基本政治倫理」，而「一國兩制」下的行政官員、立法議員、司法人員等治港者，都肩負維護國家主權、保持香港穩定的職責；至2017年中共第十九大，習近平再次沿用鄧小平的說法，表明「堅持愛國者為主體的港人治港、澳人治澳，發展壯大愛國愛港愛澳力量，增強香港、澳門同胞的國家意識」，並把有關說法延續至剛閉幕的四中全會通過的《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度 推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》（下稱四中《決定》）中，重申「堅持以愛國者為主體的港人治港、澳人治澳」。

若從「愛國者治港」的論述而言，中央的治港思維是變或不變，可謂見仁見智。而何謂「愛國者」，用鄧小平的說法不難理解，但實際操作時，似乎較難有一套衡量的標準，甚至因而製造了不少投機的空間。以民主派為例，不少人聲稱自己支持「一國兩制」、擁護「祖國統一」，但他們所指的「祖國」，是「中華民國」而非「中華人民共和國」，有些人更表明自己認同的是「文化中國」而非「政治中國」。這種論述多藉否定中國共產黨取得政權的道德性，以否認其在中國執政的合法性；然而， 如果不接受中國共產黨執政，又談何接受由中國共產黨提出並實行的「一國兩制」？至於建制派，雖然總以「愛國愛港」自居，但這種「愛」似乎流於口號或表面，不時被質疑「愛」的只是金錢和名利；當中有部分更非「愛國」的「能者」，不是未能正確理解香港的深層次矛盾，就是自己本身就是既得利益的一份子，議政論政時亦未能實事求是地是是非非。至於向來確守「政治中立」的公職人員，對中央而言，他們可能也不符合「愛國者」的標準，例如近日《人民日報》有專欄文章批評公職人員參與違法示威，而《環球時報》則刊登前港區全國政協伍淑清批評公務員以「政治中立」為由對社會危機視而不見。

這就不難理解，為何四中《決定》會高調提出要加強對公職人員的憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，以增強他們的國家意識和愛國精神，並明確指出要「提高特別行政區依法治理能力和水平」。試想像，如果從政者都是「愛國者」，真心維護國家主權、支持國家統一、接受一國兩制，那麼，央港之間的政治矛盾會否沒那麼棘手？港獨這個假議題還會否有發酵空間？

香港由官員到市民，必須清楚認識「一國」與「兩制」的主從關係，才能產生良性的互動。

有限制的高度自治

鄧小平除了為「港人治港」制定基本原則之外，還對伴隨着「港人治港」而衍生「高度自治」提出明確框架，反覆強調「高度自治」有所限度。例如，他曾於1983年6月26日的《中國大陸和台灣和平統一的論談》指出，「我們不贊成完全自治的想法，自治不能沒有限度，既有限度就不能完全」；1984年10月3日，他在接見國慶觀禮團時發表《保持香港的繁榮和穩定》講話，又提及「不能籠統地擔心干預，有些干預是必要的。要看這些干預是有利於香港人的利益，有利於香港的繁榮和穩定，還是損害香港人的利益，損害香港的繁榮和穩定」；1987年4月16日，他會見香港基本法起草委員會時又強調，「切不要以為香港的事情全由香港來管、中央一點都不管，就萬事大吉了。這是不行的。這種想法不實際。」

現代政治學中，「自治」意指主權國家授權地方政府，以相對自主的方式產生執政及議政代表，並依法行使自我管理公共事務的政治權力，當其治理的公權範圍越廣，其自治的程度就越高。本身是基本法委員會委員的港大法律學者陳弘毅曾經指出，中央直接對港行使權力的次數相當少，而香港亦一直享有比世界其他自治區更高更廣更大的自治權，例如擁有行政管理權、立法權、獨立司法權、終審權，可以參與對外事務和國際組織，財政獨立而不用向政府繳稅。港大政治學者閻小駿則曾在其著作《香港治與亂：2047的香港政治想像》中指出，「高度自治」的空間大小，取決於中央與香港之間的政治互信程度的高低。

近年香港內部政治紛爭不斷，部份激進派把「香港獨立」冠以「民主自決」及「內部自決」之美名，為港人帶來了虛幻的想像，令大家幾乎忘卻「高度自治」的原意。事實上，早在八十年代中英談判期間，英方曾經提出以「主權換治權」不果，後來又再以「完全自治」和「最大程度自治」意圖修改中方提出「高度自治」之內涵，但同樣遭中央拒絕，可見中央在「高度自治」的問題上，根本從不退讓。不過，當《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書嘗試把有關倫理和邏輯再清楚闡明，即「中央全面管治權=中央直接對港行使權力+中央授權香港高度自治權+中央對港監督權」，卻遭泛民主派批評中央背信棄義。及後習近平在十九大報告中提出「牢牢掌握全面管治權」、「全面管治權與高度自治權有機結合」，民主派也仍然堅持「高度自治」屬神聖不可侵犯，又不滿中央「龍門任搬」。不過，若以中共因時制宜的辯證觀觀之，「高度自治權」本質上是「授權性權力」而非「固有性權力」，當「授權」的環境改變了，「授權」的內容自然就會改變了；換言之，中央可以因應香港局勢的變化，調節授予香港的「自治權」，當中大部份權力仍然在香港手上，但關鍵權力則牢牢掌握在中央手中。

民主派認為，「全面管治權」的說法是「僭建」的，但翻查《香港基本法起草過程概覽》，其實早於1980年代起草《基本法》期間，由基本法諮詢委員會轄下的剩餘權力工作組所撰寫的《剩餘權力討論文件（草稿）》，已有諮委提出「中央對香港的權力是絕對的、全面的」一說。至於「主權和治權高度有機結合」的說法，其實早於1985年時，被譽為中共理論翹楚的現任中共中央政治局常委王滬寧，已與中國政治學會前副會長王邦佐合撰論文《從一國兩制看主權與治權的問題》，提出這概念是「一國兩制」構想的重要特徵。問題是，香港社會似乎從未正視並理解有關信息。

當四中《決定》指出，要「健全中央依照《憲法》和《基本法》對特別行政區行使全面管治權的制度」、「維護中央對特別行政區全面管治權和保障特別行政區高度自治權」後，國務院港澳辦主任張曉明發表《堅持和完善「一國兩制」制度體系》解釋，《憲法》和《基本法》賦予中央的權力包括（1）特區的創制權；（2）特區政府的組織權；（3）《基本法》的制定、修改、解釋權；（4）對特區高度自治的監督權；（5）向特首發出指令權；（6）外交事務權；（7）防務權；（8）決定在特區實施全國性法律；（9）宣布特區進入戰爭或緊急狀態；（10）可根據需要向特區作出新的授權；而為「完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制」，上述十項權力將會加以制度化、規範化、程序化。不過，有關解釋再次被民主派批評是「進一步干預」，令兩制空間愈來愈窄。

究竟是「加強干預」，還是「因時制宜」，如果未能摒棄意識形態的偏見以重新認識「港人治港」，央港之間的矛盾恐怕只會越演越烈。專門研究一國兩制的中國人民大學台港澳研究中心教授常樂認為，由回歸至今，中央治港方針先後經歷「井水不犯河水」和「有所為有所不為」兩個階段；全國港澳研究會理事兼北京航空航天大學法律學者田飛龍則指出，中央近年面對香港政改爭議和本土分離主義等挑戰，因應形勢而調整治港方略，在以往偏重「兩制」的取向中，進行檢討和修正，把重心轉移至「一國」的意涵內，以打破「一法各表」的法理亂象，繼而重塑香港的憲制新秩序。

有人會反駁，中央所言是否一定正確？香港又是否要照單全收？現實是，《基本法》的誕生，本身就是具社會主義特色的大陸法制與香港奉行的普通法制，互相衝突但又妥協的產物，而起解釋權和修改權，都歸全國人大所有。以纏繞香港多年的《基本法》第23條立法爭議為例，身兼基本法委員會委員的北京大學法律學者饒戈平曾於2017年3月引述內地學術界建議，認為中央至少可以主動採取4種行動，包括中央敦促香港政府立法；香港制訂暫時性的替代法律；中央暫設香港適用的《國安法》；中央收回該條例的「自行立法」授權，將《中華人民共和國國家安全法》納入《基本法》附件三，直接引入香港。另外，《香港01》今年4月初，亦曾引述權威人士，指內地當局正研究多個積極介入香港立法的方案，包括由人大常委會主動就「國家安全」或「港獨」等問題釋法，令現行法律也可直接處理涉及國家安全的案件。

中共前最高領導人鄧小平於上世紀八十年代初提出「一國兩制、港人治港、高度自治」方針後，隨香港形勢發展，中央治港思想也歷經各種變與不變。

變不變的「一國兩制」

至於在「高度自治」的情況下，「愛國者」應該如何治港，鄧小平當年也曾不厭其煩地指出，「香港的政治制度就不是實行英國的制度、美國的制度，今後也不能照搬西方的一套。如果硬要照搬，造成動亂，那是很不利的……現在如果完全照搬，比如搞三權分立，搞英美的議會制度，並以此來判斷是否民主，恐怕不適宜。」他更明言，選舉需要循序漸進，不一定立即普選，因為普選不見得就能產生愛國愛港的、能夠管理香港事務的人，「即使搞普選，也要有一個逐步的過渡，要一步一步來」。不過，對於長期受英國殖民和自由主義教育的香港人而言，大家所追求的政治制度，似乎就是照板煮碗的西方民主選舉制度；然而，這抽離了香港獨有的歷史脈絡，也無視了一國兩制的發展軌跡，更未有理順中央與香港的政治關係。

如何認識中央與香港的政治關係，亦即如何理解「一國」與「兩制」、「中央思維」與「香港思維」、「憲法」與「基本法」、「全面管治」與「高度自治」、「國家發展」與「香港優勢」的關係。以「行政長官」為例，從身份上而論，基於「雙負責制」，他既要向中央政府負責，也要向特區政府負責；因此，在產生行政長官的過程中，既有香港人參與選舉特首的過程，也有中央政府可以對其進行任命的過程；既有立法會可以彈劾特首的權力，也有中央政府可在彈劾議案通過後罷免特首的權力。然而，目前的特首產生辦法是不完善的，即香港人仍然未能一人一票選取行政長官；另一方面，對中央而言，它也未能直接罷免主要官員。因此，當四中《決定》明言，「完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制」，有論者認為，這可能是政改的契機，或會進一步落實「推選任命制」，即經過選舉委員會的推舉、香港人一人一票的普選、中央政府任免的制度。

從習近平對「港人治港」和「高度自治」的強化論述和政策調整可見，他的治港方略其實與鄧小平三十多年前所構思的「一國兩制」有高度銜接之處——首先，在涉及主權的原則性問題上，有強烈的底線意識，根本沒有迴旋空間；其次，在不斷發展的央港互動中保持靈活，認清「一國」與「兩制」、「全面管治」與「高度自治」、「愛國」與「愛港」是統一而非對立的關係；第三，尊重「一國兩制」的無限創造力，實事求是地本着兼容並蓄、海納百川的開放態度，吸收一切有利的政治和經濟發展經驗。

不過，鄧小平當年也已經警告，即使能夠落實「愛國者治港的高度自治」，「切不要以為沒有破壞力量。這種破壞力量可能來自這個方面，也可能來自那個方面。如果發生動亂，中央政府就要加以干預。由亂變治，這樣的干預應該歡迎還是應該拒絕？應該歡迎……某些動亂的因素，搗亂的因素，不安定的因素，是會有的。老實說，這樣的因素不會來自北京，卻不能排除存在於香港內部，也不能排除來自某種國際力量……要說變，人們議論的總是北京方面政策會不會變，沒有想到其他地方會不會發生變。只要香港同胞團結起來，選擇好的政治人物來管理香港，就不怕變，就可以防止亂。即使發生亂，也不會大，也容易解決。」

時至今日，沒有人會否認香港亂了，由社會深層次結構矛盾衍生並積壓、再藉《逃犯條例》修訂爭議大爆發的焦慮和憤怒，已歇斯底里地咆哮超過五個月，囂張地叫陣整個特區政府及一眾從政精英的無能，令我們不得不反思「港人治港」的問題——如果沒有反修例風暴，香港就沒有問題嗎？我們有在「一國兩制」的原則下，形成「香港人能治理好香港」的要求和信念嗎？又有藉實踐「港人治港」來推動國家治理體系和治理能力現代化的自覺和宏願嗎？

誠如鄧小平當年所言：「如果有人說什麼都不變，你們不要相信。我們總不能講香港資本主義制度下的所有方式都是完美無缺的吧？即使資本主義發達國家之間相互比較起來也各有優缺點。把香港引導到更健康的方面，不也是變嗎？向這樣的方面發展變化，香港人是會歡迎的，香港人自己會要求變，這是無疑的……不要拒絕變，拒絕變化就不能進步。」——回歸這二十二年來，我們是否為了堅守我們那教條般的「五十年不變」，而忽略甚至抗拒香港在轉型過程中的「應有之變」？當我們因為本土思潮的崛起而對「國家認同」悄然生變的時候，我們又有什麼底氣要求中央以不變應萬變？至於香港人念茲在茲的普選，在四中《決定》並沒有為政改落閘的前提下，在一步登天和循序漸進之間，我們又應該以怎樣的變，去爭取我們想要的不變？

當中央變了、回到「一國兩制」的原點了，我們對「港人治港」的思想自覺仍然不變嗎？

相關文章︰

【四中全會】 香港要堅持和鞏固什麼，完善和發展什麼

【01周報社論】四中重新說明一國兩制 港府「依法」落實港人治港

【解讀四中】民生是最大政治 特區政府學懂了嗎？

上文刊登於第188期《香港01》周報（2019年11月11日）《從中央治港的變與不變

反省「港人治港」》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。