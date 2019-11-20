【區議會選戰．三】投票看習慣　選民霧裡看花？

其實任嘉兒並非「反自動當選運動」所推派的素人，而是在立法會議員歐諾軒的支持下，於7月落區開始選舉工作，「反自動當選運動」則在8月推出另一人選歐頌賢與任嘉兒撞區參選。雙方協調未果後，任嘉兒曾一度宣布退出選舉，但由於歐頌賢的學歷及立場問題受泛民主派支持者質疑，任嘉兒在多方勸進下重回大學區選戰，形成現在三方競逐的態勢。

承接上文：【區議會選戰．二】重奪區議會 談政治還是談民生？

任嘉兒表示，大學區本來就是艱困選區，若泛民主派分裂，只會讓建制派更易當選，所以她選擇中途退出以顧全大局。

「但很多人對她（歐頌賢）的背景產生懷疑，包括有人懷疑她學歷造假，她曾說自己是理工大學博士生，但在求職平台上又說自己是科技大學畢業。現任區議員陳捷貴還在她的粉絲專頁上留言加油，但那個留言五分鐘後就不見了，所以很多街坊對她的政治立場抱持疑慮。那幾天很多人打電話給我，說若我不參選，他們也不會投給任何人，我才決定再回來。後來反自動當選運動也跟她切割了，說會支持我而不是歐頌賢，真的挺奇怪，我也搞不清楚她是什麼情況。」

任嘉兒中途曾因與「反自動當選運動」所推派的人選協調不成而選擇退出。（黃奕霖攝）

對於歐頌賢與任嘉兒撞區參選，陳捷貴有完全不同的解讀。「我原本以為歐頌賢會讓給任嘉兒選，沒想到歐頌賢比我還早去登記。我不知道她們是不是談過了，歐頌賢好像被說是親中的，人家問她，她好像也說自己是親建制派的，我認為他們是想用這個策略拉我的票，讓歐頌賢分薄建制派的票，任嘉兒拉泛民主派的，她們兩個合起來確實對我有點威脅。」

記者曾聯絡過歐頌賢，但她拒絕受訪。無論如何，面對獨立參選人帶來的衝擊與挑戰，陳捷貴還是頗具信心，深信這二十八年來對社區的服務與建設仍會繼續獲居民認同與支持。那大學區的當地居民又是怎麼想的？他們會如任嘉兒所說的期待新的氣象與改革，還是如陳捷貴所言更信任他這些年來為社區的服務？

面對素人來勢洶洶的挑戰，陳捷貴(右一)仍對其過往政績頗具信心。（黃奕霖攝）

「好像有兩、三個人出來選，但我只知道現在的區議員是陳捷貴，其他的不太知道。」56歲的王先生抓着頭不好意思地說自己不太清楚參選人的詳情，但他應該還是會選擇投給現任的陳捷貴。當記者繼續追問為什麼會選擇陳捷貴、是否知道他任內的政績，王先生坦言不知道，也沒有接受過他的服務，但總感覺他擔任議員的期間，大學區似乎沒什麼大問題，「就是習慣了吧，現在這樣好像就蠻好的。」

同樣是大學區居民的許小姐也給出了類似答案。「你說大學區有什麼問題希望區議員能改善？嗯……我感覺其實沒什麼問題，至於投給誰啊，應該還是陳捷貴吧，其他人我都不太認識。」許小姐表示自己在區內住了十多年，除了路上偶爾會有一些狗糞之外，似乎沒有其他不便之處。另一位譚小姐也直接表明會繼續投給陳捷貴，原因是路上出現狗糞或垃圾時曾打電話給他投訴，政府部門很快就過來處理。

民眾選擇投給哪個候選人是基於哪些考量？（資料圖片）

在大學區內慢跑的周先生則表示，不願再看到建制派在區議會佔有多數席次，認為再繼續放任建制派與政府「合流」將會搞垮香港，因此會投票給任嘉兒。問到大學區有那些問題需要改進或知不知道現任議員的政績，他說「現在不單是大學區有哪些問題，而是香港整體有哪些問題，建制派只會當政府的走狗，香港變成這樣他們要負很大責任。陳捷貴這些年來做了什麼我真的不知道，這就是他要檢討的地方吧？做了那麼久我都不知他做了什麼。」

雖然採訪的基數不足以成為具普遍性的民調數據，但記者採訪到的居民除了對狗糞清理的問題有較深感受外，大多無法明言大學區有哪些需要改善之處，投票反倒取決於對候選人的熟悉程度或是習慣。針對陳捷貴所提出的圖書館、正街升降機，或是任嘉兒提到的樹木保育等問題，居民大多也回應「沒什麼意見」、「沒有想過」，反應相對平淡。

選民進入投票所時，是否想過自己想選出什麼樣的區議員？（資料圖片）

上述居民的反應究竟是少數特例，或是普遍選民心理或許無從得知，但在我們追求從地方社區開始參與政治，對香港的政治與公民參與發起一場由下而上的變革時，選民乃至於政治人物自身都應深思，這張選票究竟希望達成什麼目的？我們希望做到的又是哪些改變？

文中提及其他選區的候選人分別有黃大仙龍星選區的陳進雄、莫嘉傑、譚香文及岳敬寬；中西區中環選區為許智峯及黃鐘蔚。￼

相關閱讀：【區議會選戰．一】素人對上建制 民眾想要什麼樣的區議員

上文節錄自第189期《香港01》周報（2019年11月18日）《投票看習慣 選民霧裡看花？》

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。