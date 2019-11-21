玻利維亞左翼神話終結　莫拉萊斯仍可捲土重來？（上）

玻利維亞前總統莫拉萊斯（Evo Morales）曾說：「對我而言，成為左翼主義者意味着與不公義和不平等鬥爭，但最重要的是，我們希望生活得更好。」在位十三年間，他為這南美洲最窮困國家帶來翻天覆地的變革，但卻敗於失信和野心，黯然下台。然而，即便落得如斯田地，莫拉萊斯政治生涯的起跌亦有可供借鑑之處。一方面，他掀起的左翼革命成功擴大社會福利保障的層面，大大縮窄了國內的貧富差距；但另一方面，他不但在2017年無視公投結果，強行挑戰憲法對總統任期的限制，其施政上的傾斜，亦播下社會撕裂和對立的種子，加深了族群和階級對立。到底，世人應該怎樣評價莫拉萊斯的施政和功過？

在南美洲一眾國家中，玻利維亞曾是與委內瑞拉和巴西齊名的左翼國家。自莫拉萊斯於2006年成為首位「原住民總統」後，該國隨即摒棄新自由主義的經濟政策，轉向社會主義靠攏。莫拉萊斯重塑了國內政治權力的分布，將原本被邊緣化的農民和原住民納入全國政治制度，擴大兩者的政治、經濟影響力，使其支持度高漲，並在2009和2014年成功連任，風頭一時無兩。

但時移世易，上月大選過後，莫拉萊斯因涉嫌選舉舞弊惹起眾憤，觸發民眾示威和罷工，持續三周的動亂最終迫使他宣布辭職，更要避走墨西哥尋求政治庇護。緊隨莫拉萊斯之後，副總統和參眾兩院議長這幾位憲法所列的總統繼任人亦相繼辭職，令玻利維亞出現權力真空，陷入「無人駕駛」的狀態。動盪之間，參議院第二副議長阿涅斯（Jeanine Anez）出任臨時總統，宣布將會重新舉行大選，但表明禁止莫拉萊斯回國參選，引起莫拉萊斯的支持者不滿，街頭再度出現警民衝突的畫面。

已宣布辭職的玻利維亞總統莫萊拉斯（Evo Morales）乘專機抵達墨西哥城（Mexico City），得到墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）（左一）親自迎接。（Reuters）

經濟危機 鋪平社會主義道路

步入二十一世紀之前，位於內陸的玻利維亞長年被外界視為「失敗國家」（Failed State），社會發展裹足不前。上世紀三十年代，玻利維亞在查科戰爭（1932至1936年）被巴拉圭擊敗後，國內的國民革命運動（Revolutionary Nationalist Movement，MNR）從戰敗的陰霾中乘勢而起，成為重要的政治力量。雖然MNR於1951年的選舉中取勝，惟其領袖埃斯登索羅（Vector Paz Estenssoro）卻因欺詐選民而遭剝奪總統寶座。翌年，MNR發動國民革命，成功奪取政權，埃斯登索羅再度出任總統，並在1953年頒布新法例，實行土地改革。

在其後長達三十多年的軍事獨裁統治中，玻利維亞經濟表現平平，起落甚大。儘管國民革命過後，該國在六十至七十年代中旬錄得空前的增長，但由於經濟政策失誤，公共財政錄得連年赤字，導致債務迅速膨脹，迫使當局推行匯率和貨幣改革，壓止不斷貶值的比索和失控的通脹。有學者估算，肇始於1977年的債務危機，實際上抵消了該國自六十年代以來累積的經濟增長，破壞力驚人。

及至八十年代，玻利維亞邁入民主化進程，政局漸見穩定，經濟回復增長，但1998至2002年間發生的金融危機，卻成為了莫拉萊斯的社會主義路線走到台前的契機。在九十年代，玻利維亞不少國營企業資不抵債，迫使當局改行新自由主義政策，制定吸引外國投資者和資金的新政。可是，在經濟自由化和緊縮政策並用下，當局將電力、電訊、航空、鐵路和礦產等戰略行業私有化，但大刀闊斧的經濟改革令到大批民眾失業，庫房收入和社會福利開支減少，民怨不斷積累，最終導致社會動盪不斷，大大增加社會主義路線對玻利維亞民眾的吸引力。

1998至2002年間發生的金融危機，卻成為了莫拉萊斯的社會主義路線走到台前的契機。（Getty Images）

草根總統 提升原住民農民地位

作為首位來自草根階層的總統，莫拉萊斯在從政前已經流露出對政治的激情。1989年，這位屬於印第安原住民的古柯工會領袖，幾乎被反毒部隊毆打致死；2002年，作為國家立法委員的他因提倡武裝抵抗政府濫權，被國會褫奪席位。莫拉萊斯憑着這種激進的作風，終在2005年12月的大選獲得回報，他以53%的得票率當選總統，成為該國脫離西班牙殖民統治後，首位原住民出身的元首。其左翼經濟路線不但為玻利維亞帶來翻天覆地的進步，更成功協助該國洗脫南美洲最貧窮之國的污名。

從莫拉萊斯兩段講話，可總結出其政經理念—「全球化和新自由主義的經濟模式已被拉丁美洲拒絕，對我們而言，這根本不是解決方案。與此同時，委內瑞拉和阿根廷等拉丁國家正在反抗帝國主義和全球化，但經濟卻又見增長」；「人類的最大敵人是美國資本主義，這挑起我們這樣的起義，對制度的叛亂，對新自由主義模式的反抗，而此更是野蠻資本主義的代表。如果全世界都不承認這個現實，即民族國家沒有滿足最低限度的健康、教育和營養，那麼每天都會有基本人權遭侵犯」。這些理念，其實跟同一年代的委內瑞拉前總統查韋斯（Hugo Chávez）和巴西前總統盧拉（Lula da Silva）有着異曲同工之妙。

在莫拉萊斯擔任總統的十三年間，左翼草根「爭取社會主義運動」（Movimiento al Socialismo，MAS）的功勞不容忽視。MAS在1998年成立時，本是要為古柯種植者爭取權利，但在莫拉萊斯當選總統後，MAS逐漸茁壯成長，成功串連農村和城市的民眾，形成一股擁有強大選民基礎的政治勢力。在2006至2014年的選舉中，MAS不但主導了選舉結果，更是唯一擁有全國影響力的政黨。與此同時，莫拉萊斯與MAS重塑了國內的政治權力分布，以擴大選舉權和行政任命的方式，將原先被邊緣化的群體，重新納入全國政治制度（如2009年的修憲公投）。此舉不僅提升了原住民和農民在政治和經濟的影響力，同時也使他們成為莫拉萊斯的堅實支持者。

莫拉萊斯（Evo Morales）曾在種族平權、社會福利、扶貧等方面創下不少政績。（Reuters）

擴社會保障 大大縮窄貧富差距

莫拉萊斯主政時最重要的經濟政績，是逆轉了前朝私有化企業的舉措，並將所衍生的財政收入用於擴大社會保障，以縮窄貧富差距。受惠於豐富的能源和礦產資源，莫拉萊斯上任後手起刀落，重新將能源企業國有化。一如他所言，「我們不是一個只有承諾的政府，我們會遵循人民的建議和要求。」

2006年的勞動節，莫拉萊斯頒布法令，訂明如果外資企業拒絕承認玻利維亞對能源的控制權和分成協議，它們就必須離開。法令簽署之後，莫拉萊斯隨即派出武裝部隊和工程師，「佔領」數十個能源設備，包括油氣田、管道和煉油廠，使當時的外資企業大感不滿和無奈。

撇除國有企業在財政上的貢獻，莫拉萊斯在首個任期另對資源行業開徵新稅，以增加稅收，繼而把資源投入在公共衞生、教育和社會保障等方面。重要的是，新增的公共支出沒有造成財政失衡，反而成功使數以百萬計民眾脫離貧困，成為令國際社會嘖嘖稱奇的範例。2006至2018年期間，玻利維亞平均經濟增長率達4.86%（世界銀行數據），人均國內生產總值（GDP）更從1,000美元躍增至逾3,600美元（美洲開發銀行數據）。另外，受惠於社會福利擴張，該國用以量度貧富差距的堅尼系數更下跌了19％，成功洗刷掉南美洲最窮困國家之名。

莫拉萊斯不只在經濟上甚有建樹，亦致力提高玻利維亞在國際間的聲譽。（Getty Images）

國際揚名 「地球母親的世界英雄」

莫拉萊斯不只在經濟上甚有建樹，亦致力提高玻利維亞在國際間的聲譽。2009年12月，他在丹麥首都哥本哈根舉行的氣候變化大會上發言，將氣候變化歸咎於工業化國家和資本主義模式，並堅持富裕國家應向發展中國家支付數十億美元的「賠償」。雖然美國其後為了報復上述「不切實際」的要求，削減了給予玻利維亞的氣候變化援助，但莫拉萊斯未有因此而改變反美的立場。

哥本哈根會議過後，莫拉萊斯讓玻利維亞化身成東道主，邀請來自一百多個國家的領導人和社運人士，參加在科恰班巴（Cochabamba）舉行的氣候會議。玻利維亞其後更通過《地球母親法》（Law of Mother Earth），確認地球為「實體生命」，是全球第一個賦予大自然與人類同等「權利」的法例。雖然該法例的象徵意義大於實質作用，但此舉已足夠讓莫拉萊斯被聯合國形容為「地球母親的世界英雄」。

繼續閱讀：玻利維亞左翼神話終結 莫拉萊斯仍可捲土重來？（上）

上文節錄自第189期《香港01》周報（2019年11月18日）《玻利維亞左翼神話終結 莫拉萊斯仍可捲土重來？》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。