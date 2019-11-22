【Hello World．影評】虛擬世界喚醒平行時空夢中人

《Hello World》的許多元素都跟《你的名字。》相似，同涉校園情愛、平行時空、浩劫災禍等。所不同的，乃本片在各方面均更加複雜、玩得更盡。可是，複雜卻未必等於好，玩得盡亦可能過火。 撰文︰李美

其實，本片創作時間早於《你的名字。》上映，不過，創作過程中驚覺「撞橋」。所以，今日所見版本，乃經過重大修改。然而，有關方面也承認，電影受許多類似作品影響，由感情線、世界觀，到動作場面皆然。但必須強調，這是有所增值的「二次創作」，既非「致敬」，更非「抄襲」。甚至可以說，無論宏觀設定，抑或微觀玩橋，俱集各家之大成。唯一「致敬」乃對京都文化，觀眾必定對戲裏的古都元素深有感觸。

本片創作時間早於《你的名字。》上映，不過創作過程中驚覺「撞橋」。（網上圖片）

《Hello World》導演伊藤智彥的名氣縱不及《你的名字。》導演新海誠，但他亦曾參與製作許多動漫作品，如《穿越時空的少女》、《夏日大作戰》，此作邀得人氣新星濱邊美波、北村匠海及知名演員松坂桃李配音，更顯卡士之強。但話說回來，《Hello World》的劇本和格局宏大，以動畫方式呈現稍嫌浪費。如果換成真人電影，表達層次及所獲關注料想更高。

要賞析本片，必先了解箇中世界觀。嚴格而言，片裏所謂的「平行時空」，並非真正「平行」，而是存在上下等級之分。譬如說，我們所處的世界是「一等世界」，我們所製造的虛擬世界（像《模擬市民》（The Sims）遊戲）則為「二等世界」，後者是由前者派生出來。若然遊戲引擎內的「角色」再自製遊戲引擎，亦即「虛擬中的虛擬」，則是「三等世界」（再複雜點，倘再考慮宗教世界觀，「一等世界」上面還有天國，那麼天國就可稱為「零等世界」）。

電影中所謂的「平行時空」，並非真正「平行」，而是存在上下等級之分。（《Hello World》劇照）

少年堅書直實（北村匠海配音）與少女一行瑠璃（濱邊美波 配音）處身的世界，便為電腦Alltale模擬出來的「三等世界」。後來二人進入的世界，則是成人堅書直實（松坂桃李 配音）原本處身的「二等世界」。到了結局，少年少女回到Alltale修正後的「三等世界」，而成人直實則去到成人瑠璃的「一等世界」。

當中，唯有「一等世界」才是「真」的，「二等世界」和「三等世界」均屬虛擬，因為後兩者皆有「狐面」修復員—成人直實便以此覺察自己原來處身虛擬世界。至於整個故事的始作俑者，乃是成人瑠璃。她要拯救成人直實的方法，是先點燃「三等世界」少年直實的愛，再藉此點燃「二等世界」成人直實的愛，繼而令「一等世界」的成人直實蘇醒。事實上，成人瑠璃並非遲至片末才登場，因為貫穿全片的烏鴉手套，正是她引導直實點燃的化身。

本片故事就是這麼複雜。除了平行時空之外，當中涉及的點燃概念亦跟靈魂概念不同。「二等世界」和「三等世界」裏的一切人物，均不是人類的靈魂，而是電腦模擬出來的人工智能AI，不過是發展到有「自由意志」的AI。所謂點燃，乃透過電腦重構京都及模擬裏面人物的思想，用100%愛的經歷與感動來刺激喚醒昏迷者的腦袋。

本片的劇情與世界觀甚出色，烏鴉手套的各種用途亦極盡創意與感官刺激。縱然香港觀眾大概只覬覦手套可變金，不似日本多用異能來實現小格局大目標（如拯救心中所愛）。本片最大敗筆，是感情描述不足。少年直實與少年瑠璃的愛，是重中之重，篇幅尚算合格。至於少年瑠璃與成人直實的愛，其實也十分動人。但電影僅用成人直實的兩次流淚交代，一次是在圖書館初次重遇瑠璃，一次是在最後關頭送別瑠璃。

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甚至乎，少年直實與成人直實兩個「自己」，關於「何謂我」、「瑠璃應戀何人」的矛盾大有發揮空間，最後卻刻意用兩次相同的重溫來作回望。基於情節鋪排乏力，即使劇本略施技巧，也難助情感爆發。此外，關於成人直實與成人瑠璃之間的愛，電影刻意安排兩人相擁後馬上落幕。弔詭的是，此前交代了「二等世界」裏成人直實的虛擬辛酸，遺憾片末卻未有交代成人瑠璃的苦楚。

《你的名字。》之所以成功，乃是情理兼備，於平行時空與青澀愛情兩方面皆近滿分。《Hello World》只要減少大量不必要的穿越畫面，以至省回抗衡「狐面」的驚險場面，把重點放到感情戲方面，定可取回平衡，更加動人。

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上文刊登於第189期《香港01》周報（2019年11月18日）《《Hello World》虛擬世界喚醒夢中人》，網上標題為編輯重擬。

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