【回收．上】辦再造廁紙認購　紙包盒廠的求生路

兩年前，廢紙圍城，媒體一窩峰訪問推着一車車紙皮的長者，並慨嘆靠執半天垃圾也買不起一個飯盒；再找一眾回收店東主聽其訴說如何經營困難。兩年過去，香港的廢物棄置量比2018年更高，只是大家似乎已不太關注。從事了十多年廢紙回收業的葉文琪說，情況比起過去更嚴峻，「雖然我們投了這間（紙包飲品盒回收）廠，但長遠也……是幾悲觀的。」 「現在我們只講survival（生存）。」 攝：廖雁雄

「Mil Mill 喵坊」聯合創辦人及執行董事葉文琪在回收業打滾十多年，不做膠、不做金屬，只做紙。他在十年前成立了資訊機密處理有限公司（SSID），專門替企業處理及回收機密文件，亦有為企業提供廢物處理的顧問服務。十年後，他想做多一類「紙」—紙包飲品盒，便成立了「Mil Mill喵坊」，「想建漿廠是九年前的事，用一年時間覓地，用九個月建廠，剛巧兩年前有回收基金。」

（香港01製圖）

「Mil Mill喵坊」是由環保署的回收基金資助、涉千萬元投資的香港第一家紙包飲品盒回收廠，去年10月21日在元朗工業區開幕，佔地兩萬平方呎。

為何紙包飲品盒需要獨立設廠？因為它不同於普通廢紙，一般紙包飲品盒主要成份雖為紙，但混合了膠及鋁。以港人喜愛的檸檬茶紙包盒為例，成份一般為75%的紙、20%的膠及5%的鋁。廠房內的水漿機能將紙包飲品盒上的紙、膠及鋁箔分離，提取當中的紙纖維原料，過濾其他雜質，再製成含水量達五至六成的濕漿，後運至越南或內地加工製成紙品。

廠房內的大型水漿機，可分揀出紙包飲品盒中的鋁箔等雜質。

回收質量俱欠

只要看看放置在各大屋苑屋邨的三色回收箱，不難發現箱裏的「混亂」—「藍」廢紙滲雜了「黃」鋁罐，「啡」膠樽內有些還剩半樽飲料，還有沒洗的和黏着膠招紙的……三色回收箱教育已實行多年，但回收質量仍然如此，更何況是剛起步的紙包飲品盒回收呢？

紙包飲品盒與其他回收物不同，對潔淨衞生更為講究，投進回收箱前，要先剪走飲品盒上的一角，用水沖洗內部，再抹乾壓扁。

紙包飲品盒經機器處理，還原成濕漿，可出口至越南或其他地區進行再造。

每走一步路，都是步步為營。即使有回收基金的支援，但因沒有前人，每一個決定都要反覆思量，特別是在經濟不穩的情況下，更加不敢輕舉妄動。葉文琪舉紙包飲品盒的回收點分佈作例子，過去困擾回收業界的煩惱之一是運輸成本高，回收點分散是原因之一，回收紙包飲品盒在這方面更難處理。

「我們這裏水處理的能力比較簡單，如果（紙包盒內）太污糟會有兩個後果：打成的漿會發霉，變做垃圾；要整缸水換走，造成另類浪費。所以，我們一定要公眾清潔回收，出去收，最貴是運輸，如果不是天天收，只要有人掉入污糟的東西，特別是夏天，便會引來蛇蟲鼠蟻，會發臭，令居民更加不願意回收。」他說，「寧願小心拓展回收點，確保回收到的是比較清潔的紙盒。」

記者到廠房的機器區域看，用來把紙包飲品盒投到水漿機中的運輸帶並沒有啟動，只有最前端密密麻麻堆了一堆紙包飲品盒，攝影記者希望能開動運輸帶拍照，葉文琪笑了笑回應：「那你要準備好（抓時機拍）！」不消30秒，本來堆成一座小山丘的紙包飲品盒堆已經消失不見。

由於回收量嚴重不足，廠房機器不是每日也會運作。

葉文琪說，本來機器每天可以處理約十噸紙包盒，但現時每天只收得不足兩噸，往往要儲到一定數量，才會開機處理，故此，廠房範圍內外都有放滿紙包飲品盒的鐵籠、大膠箱，瀰漫一股悶悶、濕濕的味道。

葉文琪對「紙」有執着，早段日子更飛到越南探訪當地紙廠，確保生產的廁所用紙的質量。看到有用家在社交專頁反映廁紙粗糙、紙料太薄，他會出帖文解釋再造紙的纖維較原木漿紙較難做到既柔軟又堅韌，又稱如果要再造紙兩者兼備，則要添加柔順劑和濕強劑等化學物，會對環境造成影響；有人說怕再造廁紙會易塞渠道，他便找來香港理工大學實驗室做驗證，證明他的廁紙水溶性夠高；也有人要求仿效其他品牌加獨立包裝，務求衞生一點，他便引日本為例，說明當地以風呂敷包好廁紙避免受潮。

紙包飲品盒不是純紙製作，要還原為原材料須額外工序。

實現循環經濟

他不單是建一間回收廠，還想走一條沒有前人走過的路—實現循環經濟。循環經濟近年在世界引起廣泛討論，葉文琪希望「Mil Mill喵坊」也能做到，於是在社交平台發起「廁紙認購」，背後的理念是以收回來的廢紙打成濕漿再出口至越南，由當地的造紙廠製成紙品，再進口到香港出售，「講是很容易，但整個供應鏈要連結起來是不容易的。」特別是現在國際經濟疲弱，葉文琪的廢紙面臨滯銷，故此他積極與越南的造紙廠談判，最後是「我給廢紙你再造，再買回你的產品。這樣，別人考慮收哪家廢紙時，我們便會有優勢」。

循環經濟（circular economy）是一個讓資源可以復用和再生的經濟和產業系統，在這個系統中生產的副產品或不用的貨品等不會被視為「廢物」，而是作為材料和素材投入生產新的產品，以形成一個零排放、零廢棄的循環系統。

生產線完整起來，那麼「廁紙認購」反應如何？「坦白說，（銷售量）是達不到我們的預期。我們過去沒做過直銷，由收錢到派貨都有困難，以前是B2B（企業對企業），到現在是與家庭。不過得到的反應是不錯的。」

公眾反應在「Mil Mill喵坊」的社交專頁可見。有人為免浪費，問可否不做中間的廁紙芯；有人覺得較厚較划算，問可否把目前兩層的廁紙改為三層……慢慢，大家開始討論廁紙芯可回收嗎？如何摺疊才能最好地利用廁紙？

「Mil Mill喵坊」Facebook專頁截圖。

「過往人人都把它當垃圾丟，但要養成回收的習慣，需要時間。」要扭轉人們的習慣，一家私人公司能力有限，所做的也有限。宣傳也要靠自己，定期辦開放日，與不同團體如學校、非政府組織合作設回收點，與本地紙包飲品生產商龍頭維他奶國際集團有限公司合辦教育中心。對於這一切，葉文琪露出一抹尷尬的笑容，「做宣傳廣告要很多費用，一間廠是afford（負擔）不起的。」

環保署去年11月公布的2018年《香港固體廢物監察報告》 （下稱《報告》）卻揭示出一個可悲真相：即使是傳統的「紙、膠」回收，2018年的棄置量亦創過去四年新高。我們的回收業，是在走回頭路了嗎？在回收業做了十多年的葉文琪覺得，回收率之低是「荒謬」，不能一句經濟因素便能推塘過去，這個城市對垃圾的「無心」才是問題的根本。繼續閱讀：【回收．下】廢物棄置率創新高 依賴出口累事？

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上文節錄自第196期《香港01》周報（2020年01月06日）《訪香港首家紙包飲品盒回收廠「現在我們只講生存」》。

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