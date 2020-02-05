【改造遊樂場】不要「罐頭」 爸媽四出尋覓好玩場所 功能豈止放電

在公共遊樂場裏，讀小三的女孩沿着柱子爬上頂端，扮鬼臉叫同伴上來捉她；六歲小男生爬上滑梯再溜下來，兩三次後，感覺沉悶，就跑去搶媽媽的手機玩；一群穿着校服的小學生圍着遊樂設施追追逐逐、打打鬧鬧，不曾碰過設施……很多小朋友都想方設法令玩樂過程變得更有趣，但他們的心聲是，到哪個公園遊樂場玩，其實沒多大分別。

香港生活空間擠迫，對有小朋友的家庭來說，遊樂場極為重要，不但能讓小朋友「放電」，還能透過遊戲滿足各種發展需要及培養社交技能。可是，現時香港大部份公共遊樂場設施均由塑膠組件組成，設計千篇一律，加上安全至上的考慮，缺乏挑戰性，難以給小朋友提供探索、冒險而來的刺激和滿足感，亦無法滿足家長的各樣要求。

香港大部分的公共遊樂場由塑膠組合而成，較年長的小朋友都用各種方法令遊樂場變得「更好玩」。（歐陽翠詩攝）

為了小朋友的身心健康，有家長努力搜羅各區好玩的遊樂場；帶孩子旅行時亦特意尋找設計獨特的遊樂場；經改造後落成一年的屯門公園共融遊樂場深受家長及小朋友歡迎。有見及此，政府去年在《施政報告》中提出，計劃在未來五年改造全港超過170個康樂及文化事務署（下稱康文署）轄下的公共遊樂空間，希望推廣成功經驗。

然而，是否多建諸如屯門公園共融遊樂場就能滿足需求？小朋友和家長理想的遊樂場是怎樣？台灣近年正進行一場由媽媽發起的「不要罐頭遊具革命」，可有值得借鏡之處？

屯門公園共融遊樂場開幕一年多，至今仍吸引大批家長在假日帶小朋友來遊玩，園境師設計時聆聽了很多小朋友的聲音，遊樂場好玩，不只在於設施。（黃寶瑩攝）

四歲半的Alfred來到金鐘的香港公園，園內的兒童遊樂場分佈於六個不同高度的平台上，每一層以樓梯和斜路相連，供不同歲數的兒童玩樂，最受小朋友歡迎的，是由媽媽們成功爭取原址重建、長約四米、高約三米的長滑梯，以及香港少有的沙池。

走完一段大斜路來到長滑梯處，媽媽仍在回氣，Alfred便急不及待跑去玩了。媽媽說，上一次帶Alfred來，他足足玩了三十多次，瀡了下來，又爬數十級樓梯上去，每次來這裏都精力充沛。滑梯要有這種長度，瀡下來才夠快夠刺激，但這種滑梯現時在香港絕無僅有。

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香港遊樂場設計千篇一律

到遊樂場遊玩，是Alfred一家重要的親子活動之一。父母每個周末至少有一天會帶Alfred出外玩，由於爸爸要上班，全職照顧家庭的媽媽平日會在網上和媒體搜羅不同類型的遊樂場，遊玩過後又會寫blog介紹。媽媽坦言，大部份家長覺得好玩又有特色的遊樂場來來去去只有那幾個，除了香港公園外，就是屯門公園、京士柏月球公園和坪石恐龍公園，還有愉景灣的沙灘遊樂場。「香港的遊樂場較為一式一樣，比較沉悶，好像『copy and paste』。」

面積較大、遊樂設施類型較多的公共遊樂場，一般設於由康文署管理的公眾休憩用地，公共屋邨及私人屋苑內也設有大小不一的遊樂場，但近年這些遊樂場設計被指未能滿足兒童的需求，為人詬病。

康文署現時管理逾600個室外兒童遊樂場，立法會秘書處資訊服務部資料研究組於2017年底發表的《資訊述要─香港的公共遊樂場》指出，康文署管理的公共遊樂場的特色，是廣泛採納符合國際認可安全標準的現成組件式遊樂設施，這些遊樂場較安全和易於維修保養，但設計千篇一律，單調乏味，難以吸引兒童玩樂。報告更舉例指，逾99.2%滑梯的高度只有兩米或以下，較年長的兒童或覺得滑梯離地太近，溜滑梯的過程缺乏挑戰性。

據該報告，截至2017年4月底，康文署轄下635個戶外兒童遊樂場當中，只有57個場地設有獨立滑梯、231個場地設有獨立鞦韆架及 68個場地設有獨立攀爬架，分別約佔場地數目的9%、 36.4%及10.7%，其餘均為組件式遊樂設施為主。這些遊樂場限制了兒童的玩樂體驗，間接令兒童對遊樂場失去興趣。

香港曾經有好玩又前衛的遊樂場，但在上世紀八十年代開始漸漸消失（見另稿）。八十後的Alfred媽媽慨嘆，現在已看不見那些比較好玩刺激的公共遊樂場了。「從大人的角度去看，可能會覺得跟自己小時候玩的差很遠。以前那些瀡滑梯，瀡下來會覺得屁股很燙，但仍是很好玩。還有氹氹轉，我們會轉得很快，看誰掉下去沒受傷，鞦韆又想要盪得最快最高，那時會覺得很刺激。現時的家長會覺得玩這些很危險，但對於我們來說不是。」那些開心回憶，她到現時仍清楚記得。

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隨着時代轉變，家長對遊樂場的理解亦變得不同，單是那些沉悶的「罐頭」公共遊樂場已無法滿足他們及小朋友的玩樂需求。為了滿足Alfred，媽媽幾乎嘗遍了各種各樣的親子設施和遊樂場所，包括體育館的兒童遊戲室、農莊、燒烤場等，還有一眾親子餐廳、收費的親子playground。「雖然要花費，但一來我想他探索更多，如有設計元素考考小朋友，又或是考考體適能，希望他會有較多興趣。」

「放電」之餘培養各種能力

同樣有寫親子blog的八十後爸爸吳雨健也認為現時的遊樂設施不及從前，特別是大部份設施都用塑膠物料製造，難以讓小朋友培養出良好的「感覺統合」能力。「感覺統合」（sensory integration）指透過視覺、觸覺、聽覺、味覺、嗅覺、前庭平衡覺和筋肉關節感等，把身體和周遭環境的訊息傳至大腦分析和整合，讓各個部位的神經系統能整體地工作，從而作出適當的反應。在「統合」過程中，大腦會因應接受的感覺經驗作出反應及修正，接收的經驗愈豐富，便能透過一次又一次的統合提升和完善能力。

「以前的公園會用很多不同的物料去做，滑梯是有鐵的，走道是用木的，甚至會用車呔做鞦韆，但現時因為安全為主，全都沒有了。」他稱讚康文署近年嘗試把不同主題融入公園，但認為內裏的玩樂設施其實一樣。「就像茶餐廳的組合般，分茶餐A、茶餐B、茶餐C。甚至同一個公園內的設施也是差不多，小朋友玩厭了一組設施，就可能對第二組設施提不起興趣。也不可以去得太頻密，因為一密就會生厭。」

吳雨健的兒女年紀相差近六年，姐姐８歲，弟弟只有２歲，他認為近年公園的遊樂設施會分2至5歲及5至12歲兩組，算是能夠滿足到兩姐弟的需要，但香港寸金尺土，很難做到平衡，分開兩組後變相會縮小規模，小朋友可玩的設施亦相應減少。

對不少家長來說，遊樂場其中一個功能是讓活潑好動的小朋友「放電」，他們可以每天都往公園遊樂場玩耍。「小朋友的思想會（與大人）有點不同，上一條小樓梯再瀡下去，他有種mode（模式），一定要這樣做，如果行過你不讓他玩，他就會哭。（遊樂場）可以給小朋友一個『放電』的空間，讓他們吸收一下新鮮空氣。不『放電』的話，家長在晚上會很慘，小朋友會在家裏『搞搞震』、不願睡覺，無法專心，他們會很悶，在家搗亂。」

「仔仔年紀小，什麼都喜歡玩，有個地方讓他跑就可以了。家姐比較喜歡玩『馬騮架』等攀爬類的設施。我們沒有特別訓練，叫他們什麼也試試，隨心去玩就好了，也沒有限制他們的玩法。」吳雨健續道，姐姐開始長大，對玩的要求變得和弟弟不一樣，會想玩較高階的，亦懂得評論遊樂場的好壞，會覺得有些不好玩。「家姐喜歡攀爬架、繩網陣，但現時很少公園會有。岩石公園（彩榮路公園）有一個較大的繩網陣，她很喜歡去。」

「我們覺得小朋友在遊樂場可以學到社交技巧，就算是小朋友爭玩設施，也是一種社會縮影，家長可以在旁教小朋友如何禮讓、排隊和忍耐。爭也是一種學習，但你要教他如何避免和別人爭，如何守秩序，這些對小朋友很重要。」此外，他希望遊樂場可以啟發小朋友的創意，讓他們自行思考其他玩法。

吳雨健稱讚康文署近年嘗試把不同主題融入公園，像這個坪石遊樂場，是他的小朋友最喜歡的遊樂場之一，以恐龍為主題，但他慨嘆其他公共遊樂場大多沒什麼特色。（鄭子峰攝）

屯門共融遊樂場成範例

家長期望小朋友可以透過在公園遊樂場玩樂健康成長，訓練感覺統合、感受歷奇體驗、啟發創造力，以及培養勇氣、願意嘗試的心、克服困難的能力等。然而，遊樂場真的可以滿足這麼多需求嗎？落成約一年的屯門公園共融遊樂場嘗試證明，我們對公共遊樂場的想像遠不只一堆塑膠遊樂設施。

屯門公園共融遊樂場有何特色？好玩的遊樂場背後又需要什麼因素才能打造出來？繼續閱讀：【改造遊樂場】傾聽兒童心聲 好玩屯門共融遊樂場如何打造出來？

上文節錄自第199期《香港01》周報（2020年2月3日）《不要「罐頭」 滿足小朋友需求 打造理想公共遊樂場》。

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