【揚言自得】「武漢一疫」並非生化戰

當年在美麗的松花江畔發生的才是生化戰。那裏為了生化戰所培養的病菌，堆積得可以用肉眼看得到，為生化戰而生產帶有超級鼠疫病菌的跳虱，共約10億隻，達300公斤。 撰文︰楊志剛

「病菌喜歡肉汁和糖份等營養豐富的東西。用蛋白膠或肉汁做繁殖細菌的培養基，保持一定的溫度和暗度，細菌就會很快地繁殖起來，並聚集在培養基的表面，最後在培養基上呈現一種糊狀的乳白色薄層。這時細菌就成了肉眼能夠看得見的東西了。」這是日軍侵華時負責最高機密細菌戰的731部隊成員所說的。

731部隊的醫療隊伍原本就是日本的精英，分配到731部隊後，通過對數以千計活人進行活體解剖和醫學實驗，（資料圖片）

731部隊由當時日本最優秀的醫療及生物科研學者組成，大本營設在松花江畔的哈爾濱，目的是進行和研發細菌戰。研發需要做實驗。731部隊用數以千計的活人做細菌實驗，並稱這些活人為「木頭」。木頭就是實驗材料的意思。木頭沒有名字，只有編號和年齡性別。活人要健康良好才能當白老鼠，故此大部份木頭都是年輕人，包括在戰鬥中被俘虜的中國士兵，亦有在抗日運動中被捕的記者、學生、工人。不少女木頭被用來作梅毒細菌的實驗材料，以研究如何治療患了梅毒的日本兵。根據戰後召開的遠東軍事法庭記錄，從1939至1945年期間，731部隊消費了的「木頭」達三千人以上。真實數字遠不止此數，因為戰後對731部隊的追究，點到即止。

戰後美軍駐日部隊元帥麥克亞瑟將軍成為日本太上皇和實際話事人。他與日本達成秘密協議，保護了大批731部隊的醫療及科研人員免受「戰犯」對待，以換取731部隊提供用活人作細菌實驗所取得的大量「科研成果」。731部隊的工作非常細緻，例如用各類不同病菌注射於活人身上，然後在不同感染階段作活人解剖、病理研究、觀察不同器官的反應、症狀、死亡的快慢、對不同治療的反應。研究人員把鼠疫病菌注射入木頭A， 然後在木頭A抽取病菌和產生了抗體的血清，注射入木頭B，然後再以同樣手法注射入木頭C，以培養出較普通鼠疫菌毒性大60倍的變異細菌。

如此大規模用活人做實驗的科研資料，被美國軍方評定為對研究生化戰「極端寶貴」，因為文明世界沒可能再有這樣的科研結果。731部隊在中國幹過什麼？有興趣的讀者可參閱森村誠一著作《食人魔窟：日本關東軍細菌戰部隊的恐怖內幕》，惟膽子小的就不要看。

戰後美國從戰敗的德國和逃離德國的猶太科學家獲取大量有關火箭和導彈等科技知識，奠定了美國在這方面的堅實基礎；從戰敗的日本，則獲得了大量細菌和生化戰的寶貴資料，並於1946年正式宣布進行生化戰研究，讓美國在生化戰的能力冠絕全球。

731部隊由當時日本最優秀的醫療及生物科研學者組成，大本營設在松花江畔的哈爾濱，目的是進行和研發細菌戰。研發需要做實驗。（資料圖片）

731部隊的醫療隊伍原本就是日本的精英，分配到731部隊後，通過對數以千計活人進行活體解剖和醫學實驗，例如火燒活人以研究不同燒傷的程度、存活與死亡的概率等。令人毛骨悚然的活人實驗，跨越性地提高這批人的「專業知識」，並受到美國的庇護。這批人大部份於戰後在日本搖身一變，成為醫學界、生化科研界的領軍人物，有不少成為大學教授。英國人寫的 《Unit 731: Japan's Secret Biological Warfare in World War II》對此有詳細追蹤報道，值得一讀。

今天美國面對中國崛起，傾全國之力未能打垮華為，亦未能在貿易戰迫使中國跪低，故此美國絕對有誘因、動機和能力去發動「武漢戰疫」。問題是美國「敢不敢」？

美國在這方面是前科累累，早於1863年南北戰爭時期已經有美軍將天花病人用過的帶菌衣物流入敵軍，讓大批敵軍染病死亡；較近年的則有在伊拉克使用國際禁用的貧鈾彈，使伊拉克古城費盧吉（Fallujah）的癌症發病率、白血病，以及嬰兒死亡率高過1945年剛剛挨了原子彈的日本廣島和長崎，且出現多宗駭人的畸胎現象，包括無頭嬰兒、雙頭嬰兒、獨眼嬰兒等。其後一群英國和伊拉克醫生向聯合國請願，要求就令人震驚的畸胎數字展開調查，最終美軍方發言人 Josh Jacques正式承認曾經在伊拉克及敘利亞大量使用貧鈾彈。

今年最新出版的生化戰參考書《Handbook on Biological Warfare Preparedness》詳細介紹生化戰的最先進武器，包括透過編輯病毒的DNA，而發展出針對選定種族度身訂造的病毒；亦包括隱形病毒，是改良品種的自然病毒，可以在人體潛伏多年而毫無症狀，因為沒有症狀於是不會驚動衞生防護部門的監察，病毒於是能夠靜悄悄地不斷散播，大面積侵入人類而沒有任何症狀，直至多年後遇到預設的環境刺激，包括大自然或極端天氣變化誘發的刺激，病毒便災難性地爆發，這樣的生化戰在病毒性質、DNA排序驗證、散播模式、傳染途徑及時間追蹤等上，均不露痕迹，認真毒辣。

今年最新出版的生化戰參考書《Handbook on Biological Warfare Preparedness》詳細介紹生化戰的最先進武器。（網上圖片）

網上有不少創意文學，像《達文西密碼》一樣，假中有真，真中帶假，把「武漢一疫」描繪成美國幹的好事。事實上，貴為美國商務部長，羅斯竟然可以作出「武漢肺炎有助美國企業回流美國」的非人評論。他當然不同個別網民慶祝美國受911恐怖襲擊一樣反智， 但其欲置中國於死地的陰暗心態，躍然紙上。

美國從來有少數極端右派狂熱分子，他們對美國全球霸權的任何挑戰者，都會狠下殺手。但絕大部份美國人民都是善良和正義的。以今天中國的綜合國力，加上善良的美國人民對極端右翼分子的民主制約，美國是不敢幹「武漢戰疫」這樣的下三流勾當。正如《食人魔窟》作者森村誠一在結語說：如果一個國家陷入戰爭的狂熱之中，那末，制止這種狂熱的辦法，就是把過去戰爭的真實紀錄告訴國民。￼

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上文刊登於第200期《香港01》周報（2020年2月10日）《「武漢一疫」並非生化戰》。

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