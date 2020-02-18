【武漢肺炎】理性防疫　人人有責　盲反或釀疫情失控（上）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐，本地確診數字持續上升，需要接受檢疫隔離的人士也愈來愈多。要有效防止疫症在社區爆發，最為合適的措施是設立檢疫中心，盡可能隔離並檢驗疑受感染人士，惟政府選址時處處碰壁，多次受到當區居民及區議員反對，部份更演變成警民衝突。歷經SARS（嚴重急性呼吸系統綜合症）一役，特區政府十七年來仍未準備好檢疫中心這類檢疫設施，以致阻止新型肺炎「落地生根」的關鍵時刻也沒有足夠檢疫場所應對，的確難辭其咎；然而，防疫工作也是全民責任，如果人人基於「鄰避心理」，或受躁動社會氣氛影響致「事事反對」，疫情恐怕更難控制，受害的仍是香港。

截至周日（2月16日），本港累計出現57宗確診個案，當中近八成屬本地感染，衞生署明言社會要有心理準備應對疫症在社區蔓延。與病患有緊密接觸、需要接受隔離檢疫的人士多了，但包括麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村、保良局賽馬會北潭涌度假營及饒宗頤文化館旅館翠雅山房等四個檢疫中心，合共只提供150個單位，如今已經不敷應用。

另一邊廂，因「武漢封城」而滯留湖北的逾2,000名港人，仍苦候港府安排他們回港，但由於檢疫設施不足，港府至今未有行動。香港中文大學莫慶堯醫學講座教授沈祖堯接受傳媒訪問時指出，若要將滯留港人統統帶回香港，便要思考如何隔離他們，「不是只坐在家裏就叫做隔離」，皆因與家人接觸也有傳染風險。本身為醫生的行政會議成員林正財接受《香港01》訪問時也坦言，政府固然想抱持人道精神對待每位滯留湖北的港人，但目前檢疫中心不足，倘若未能做好風險管理，後果可能不堪設想，故他只能對此表示難過及無奈。

暉明邨昇暉樓大堂遭投擲汽油彈縱火。（資料圖片／余俊亮攝）

疫症當前，檢疫中心的需求無限但供應有限，難怪當局要從社區中尋覓適切的檢疫場所，但連日來，政府的選址工作處處碰壁，屢遭附近居民及區議員強烈反對。盲目反對恐令疫情失控

特區政府1月25日宣布計劃徵用粉嶺未入伙屋邨暉明邨作檢疫中心或醫護宿舍，隨即引起居民強烈反對。北區區議員陳旭明及林淑菁批評，事態嚴重但政府事前未曾諮詢過區議會；其後，「北區連線」七名區議員去信當局表達不滿，又在短短數天內收集過萬人聯署反對；至於鄰近居民，同樣指摘政府未經諮詢而一聲令下便要求街坊欣然接受，等同先斬後奏、有欠公允。事件一度引起群情反彈，從當日下午4時起，有示威者開始自發堵路抗議，邨口又有大批車輛堵塞馬路，試圖癱瘓交通，以阻止政府運送物資前往屋邨。入夜後，更有激進示威者向可能被徵用的昇暉樓大堂投擲汽油彈，導致設施被嚴重毀壞。

無可否認，政府表現倉促，面對反對聲音時顯得理虧。從地理位置而言，暉明邨與人口密集的雍盛苑，相距僅數百米。北區區議會主席羅庭德就指出，暉明邨附近有八間中小學，以及四間社區中心，擔心暉明邨一旦用作檢疫中心可能導致社區存在一定風險。陳旭明則認為，如果港府認為有需要在北區尋覓隔離場所，可向區議會查詢，惟暉明邨附近人煙稠密，並不適合。

政府其後承認選址時考慮不周，故撤回有關決定，並向公眾承諾，未來一年將近落成以及未入伙的公共屋邨，「都不適合作為檢疫中心的設施」。從政府回應來看，或許能看作處理民情的手段，惟經仔細梳理，不難發現反對聲音的主論調，都是集中在政府「諮詢工作」的不足。然而，在公共衞生危機下，難道政府還要按照慣例諮詢三個月？抗疫工作爭分奪秒，為防止疫情在社區爆發，適度變通也是無可厚非。

袁國勇表示翠雅山房遠離民居，呼籲鄰近居民不要過份擔心。（資料圖片／羅國輝攝）

再者，港府亦非首次徵用公營房屋作防疫設施，2003年SARS爆發期間，當局在天水圍天恩邨和鑽石山瓊軒苑共設置了2,300個臨時醫護宿舍單位，而當時並沒有遭受群情反對。

如果說，暉明邨靠近民居，的確是政府考慮不周，那麼，當局後來打算徵用較偏遠的美孚翠雅山房及火炭駿洋邨時，也同樣引起居民反彈，就有點說不過去。按理來說，位於美孚山區的翠雅山房地段偏僻，不會威脅到當區居民健康，而且設備完善，能夠在短期內投入使用，故被政府考慮用作檢疫中心，也是合理選擇。至於駿洋邨，位於火炭站，附近為工業區及鄉郊地帶，理論上對社區影響同樣有限，原則上居民不必過分憂慮。

然而，兩個檢疫中心的遭遇與暉明邨一樣，引發居民強烈反對，連日有大批市民聚集在港鐵站外堵路，甚至爆發警民衝突。食物及衞生局副局長徐德義出席沙田區議會時，更有大批示威者衝入會議室，要求就徵用駿洋邨問題與他對話。示威者包圍指罵徐德義，場面十分混亂；徐德義最終要在多名防暴警員護送下，才得以離開。

其實，香港大學微生物學系講座教授袁國勇曾經表示，翠雅山房與民居有很大距離，「作為檢疫中心絕對可以接受，對周邊市民亦安全，看不到有什麼需要擔心」。他呼籲美孚居民不要反對將翠雅山房用作隔離營，又指不必要的恐慌會令社會更紛亂，希望大家不要互相指摘，並聆聽衞生防護中心的說法。

林政財擔憂，如果沒有足夠的檢疫地方，目前推行的圍堵策略可能失效。（資料圖片／黃舒慧攝）

林正財則說，目前社會氣氛低沉，充斥着對政府的不信任，加上區議員剛上任不久，他們與政府官員也要時間慢慢磨合，他也理解政府當下難以在短時間內勸服居民接納安排；不過，作為醫護人員，他尤其明白檢疫中心的設立對社會防疫工作的重要，指出「如果沒有足夠檢疫地方，目前推行的圍堵策略便可能失效」，擔憂政府縱然能夠追踪到更多疑似感染個案，也未必有地方供他們隔離，更莫說為他們進行醫學監察。

至於選址，林正財重申，有關決定相當科學化，事先已徵詢專家意見。他以翠雅山房為例，表示該處得到袁國勇肯定，加上其前身就是荔枝角醫院，硬件配套符合隔離用途，且離民居也有一定距離，不會影響居民。

至於有聲音質疑當局沒有進行諮詢工作，他認為，政府能事前多做諮詢，固然最好不過，惟是次疫情發展急促，根本不容許政府及專家們像以往般，有足夠時間向各界詳細解釋。故他盼望市民能更理性看待事件，接納科學及專家建議，攜手合作才能戰勝疫情。

確實，面對疫情威脅，市民應要保持理性，多加聆聽各方意見，切勿輕易受情緒影響而作出判斷，甚至因意識形態的偏見或個人私利，隨便反對由嚴密科學分析支撑的防疫工作。疫病凶猛，要有效抑制其擴散，每位市民也扮演重要角色。縱然居民對檢疫中心有顧慮，也應盡量保持克制理性，嘗試聆聽官方及權威的說法。其實特區政府早前也公布，入住檢疫中心的並非確診病人。只有攜手互信，才能打好防疫這一仗。

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【武漢肺炎】理性防疫 人人有責 盲反或釀疫情失控（下）

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上文節錄自第201期《香港01》周報（2020年2月17日）《理性防疫，人人有責 — 我們與檢疫中心的距離》。

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