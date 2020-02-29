【醫療制度】脫歐派王牌　英國公共醫療還能「醫住」民心？

公共醫療，從來容易成為政治議題。早前香港醫護人員以罷工迫使政府封關，鬧得沸沸揚揚，卻只換來特首林鄭月娥一句「不會得逞」，罷工行動也草草收場。然而，公立醫院醫護人員與政府關係，一度處於緊張狀態，積怨似乎短期之內難以改善了。
公共醫療問題被放在政治議程之上，從來不是新鮮事，跳出香港，放眼世界，例子俯拾皆是。以英國脫歐一事，相對優質的「公共醫療」就成為主張脫歐派手上一張爭取民心的王牌……
撰文：羅乃智
須知道，公營醫療服務機構「國民保健服務」（National Health Service，簡稱NHS）在英國猶如「國寶」，2012年的倫敦奧運會開幕禮中，舞者在《Tubular Bells》伴奏下，穿着醫生及護士裝束，推着小童病床，與一眾「病童」以歌舞形式向NHS致敬，反映英國人對其充滿自豪感。
2012年的倫敦奧運會開幕禮，舞者穿着醫生及護士裝束與一眾「病童」以歌舞形式向英國醫護人員致敬。（美聯社）
回顧整個「英國去留歐盟公投」議題，脫歐派相當擅長捕捉群眾的內心，除了「重奪控制」（take back control）這個主調滿足英國人懷念帝國光輝的心態外，更巧妙地設定議程，聚焦在兩大話題：「每周上繳歐盟3.5億英鎊」及「土耳其入歐」，再將前者與NHS扣上關係，充分利用這項與每位英國人息息相關的服務為王牌，最終一舉贏取民心，並成為歷史上的「黑天鵝」。
脫歐派最著名的一着，莫過於租借紅色旅遊大巴並在車身印上「英國每周要繳3.5億英鎊予歐盟。倒不如花在國民保健服務」（We send the EU £350 million a week. Let's fund our NHS instead）的醒目字眼，再讓這大巴在全國巡遊，成為流動廣告牌，告示普羅百姓歐盟對英國造成不勝負荷，脫歐成為可行的解決方案，讓英國重奪自主權。（不過，後來名為Brexit Justice的團體以眾籌方式募得超過20萬英鎊，指控時任倫敦市長約翰遜在脫歐宣傳期間持續對大眾散布他本身「已知為不實的訊息」，惟脫歐已成定局。）時至今天，印有標語的大巴不再巡遊，但在脫歐大背景下，與NHS醫護人才息息相關的移民政策、離開歐盟後的科研資源調配如何配合，依然時時成為激烈辯論的話題。
在英國， NHS曾令市民引以自豪，人生必經的「生」、「病」、「死」三大階段，小至身體檢查、注射疫苗，大至外科手術及延壽續命，均與NHS脫離不了關係。近年情況卻似乎有所變化，在英國居住得久，或與當地人談及醫療就知，當地人均有相同的勸告：如無必要，或除非真的遇上緊急情況，切勿去NHS。一來固然是呼籲勿濫用公共醫療服務，二來也與NHS成為無盡等待噩夢的代名詞不無關係。
究竟兩年前剛過70歲大壽的NHS如何由令國民感到自豪，變成為聞風喪膽的三個英文字母，並屢屢登上政治議程，成為政客媒體爭相討論的話題？一切，還是要由歷史說起。
脫歐派租借旅遊巴在全國巡遊，告示普羅百姓歐盟對英國造成負荷，脫歐可讓英國重奪自主權。（法新社）
在第二次世界大戰前，國民保健服務尚未出現時，NHS三個英文字母合起來，可謂毫無意義。那時，英國醫療保健服務費用大多數是由個人支付，或者依靠所謂的國家醫療保險（state health insurance），但當中保障之少讓人咋舌，只能讓市民有基本的藥物治療（等同於今時今日走進藥房問診取藥），遠遠未及醫院級數的設備及照料，加上當時絕大多數醫院也不過由慈善機構資助成立，資源稀少，質素參差，不言而喻。
第二次世界大戰除了改變了國際權力版圖，也改變了英國。戰後百廢待興，市民有感自己在戰爭期間為國家貢獻良多，遂希望爭取應有的社會福利，立場左傾的工黨在選舉中大勝，取得146席，艾德禮（Clement Attlee）將邱吉爾趕出「唐寧街十號」（首相府），積極推行社會福利改革，在眾多範疇中，公共衞生及醫療自然是不可或缺的一環，NHS的雛形遂應運而生。
起初，國民保健服務的想法不受醫生歡迎，畢竟免費醫療，猶如斷其米路，導致利益受損，英國醫學會（British Medical Association）在1947年的投票結果正是最好的證明：八成六的醫生反對加入NHS。
上世紀四十年代英國推出《國民健康服務法》，提倡「不論國民收入提供免費醫療服務」，並由此發展出國民醫療衞生服務制度。（Getty Images）
不過，在爭議聲中法例仍然獲得通過，《國民健康服務法》（National Health Service Act 1946）在1946年推出。在威廉．卑弗列治 （William Beveridge）提倡模式下，按「不論個人收入如何，按需提供全面的、免費的醫療服務」的原則，發展出全球首個國民醫療衞生服務制度。NHS在1948年7月5日正式成立，並於曼徹斯特公園醫院（Park Hospital）啟動，對過去難以獲得醫療服務的婦女、小孩及無業者而言，無疑是天大喜訊。
戰後衞生大臣安奈林．貝文（Aneurin Bevan）曾表示：「NHS是前所未見的最大社會服務實驗。」（The biggest single experiments in social-service that the world has ever seen），所言非虛。經過多年發展，NHS無疑成就斐然，單以規模論，它現在是世界上第五大僱主（首四名分別為美國國防部、中國解放軍、沃爾瑪、麥當勞），僱員的數目為150萬人，相等於德國慕尼黑城市的人口數目，現時在整個制度中，有149,000名醫生、340,000名護士、25,000名助產士、19,000名救護車職員、31,000名經理。
筆者年前在英國攻讀碩士，在一次學校安排的就職講座中，親耳聽見來自NHS代表的豪情壯語：「相信在座學生均來自不同學系，但無論是熱門或冷僻，在NHS均有與之匹配的職位。」孰真孰假，自然難以證實，不過，NHS龐大體制下的職業種類涵蓋範圍之廣，卻是事實。
NHS迫切需要進一步改革，對力主脫歐的首相約翰遜亦是一大考驗。（資料圖片／路透社）
同時，NHS制度卻也問題叢生。以服務論，NHS每36小時處理100萬名病人，每年有2,300萬人到急症室求診，卻有370萬人在輪候名單之上。有說，國民保健服務由成立之日開始，每天都處於危機之中，所言非虛。根據2016年歐洲健康消費指數（Euro Health Consumer Index），英國的醫療水平在歐洲各國中僅僅排名第十五，報告不留情面地指出：「如果要與歐洲領先的保健系統所提供之服務相匹配，NHS迫切需要進一步改革。」（The NHS urgently needs further reform if it is to match the services offered by Western Europe's leading health systems.）狠狠摑了這個英國人心中最接近宗教的組織一巴掌。
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上文節錄自第202期《香港01》周報（2020年2月24日）《脫歐派贏民心王牌 英國公共醫療還能「醫住」民心？》
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