【課室改造．一】賦權學生自主學習　課室角落成學習空間

教育可以千變萬化，近年來，部份學校開始推動「課室改造」，以往一成不變的木桌椅，原來也可以有很多可能性。在改造過程中，有學校不再着重老師的講授， 把選擇學習模式的權利還給學生，並容許課室的不同角落成為學習場所；也有學校讓學生在教室自由地走來走去，在探索中學習，掌握自主權。 課室硬件上的轉換，反映出教育理念和教學法的變革。課室可以配合不同課堂及課餘需要，如變動桌椅擺放方式，以重新設置空間，創造不同學習場景，並營造靈活的學習氛圍。課室改造背後，如何令學生對各科目更感興趣、喜歡上課，甚至提升學習效率？課室又該如何改造，才能更好地激發學生的學習主動性和增強互動性？

告別傳統模式 師生共同「動手學」

改造後的課室設有不同區域，桌椅可靈活變動，學生可自行選擇學習方式。（高仲明攝）

在課室中央，一群學生坐在小板櫈上聽老師解說，偶爾交流一下，然後認真動起筆來；後方的長枱分了幾個小組，同學們邊討論邊做練習，間中詢問旁邊的同學，一同合作解難；窗前的高枱有兩位同學安靜地站着做題，有時抬頭看看窗外的風景，輕鬆一下，再來挑戰。

這是中西區資助小學天主教總堂區學校一個五年級的課室，老師完成約15分鐘的基礎講解後，學生各自散去做練習。只要完成基本課題，就可以走到課室後端，坐在地氈或豆袋椅上，或閱讀從小書架挑選的圖書，或玩數學遊戲。課室窗前懸着色彩繽紛的植物裝飾，和黑板下方絢爛的花兒相映成趣，遠看就如一間精心佈置的共享辦公室，大家按各自喜歡的方式，選一個角落自由活動。

課堂更有舒適的角落讓學生休息、看圖書及聊天。（高仲明攝）

在傳統的小學課室，學生總處於被動位置，大部份時間坐在座位上，老師認為要聽課，便安安靜靜聽書；老師說開始做堂課，便默默低頭做練習，並等待老師核對答案。有時連每一堂課要做什麼、學什麼，老師也未必提前預告。天主教總堂區學校藉着改造課室，扭轉這種沉悶被動的學習氣氛。

該校曾於殺校邊緣，及後進行一場又一場教育改革，在2011年推行國際化的本地校本課程後，學生來自逾30個國家或民族，成為少數以英語為主要教學語言的小學，教學模式也同步改革，成功轉型為「Happy School」。上學年學校落實第一場改造課室實驗，今個學年再來一次，在不同課堂讓學生自由選擇學習方式，讓孩子有不一樣的學校生活。

學校成功轉型為「Happy School」，校長樂見學生認識自己，建立自我認同感，學會發揮所長。（高仲明攝）

促進自主學習 師生共建互信

數學科老師劉曉峯有份參與上學年的課室設計，清楚感受到同學們的轉變。「我們有三個不同的區域，比如叫他們做練習，他們可以坐在長枱，以小組形式討論；也可以坐在base（地上），靠近老師，聆聽講解；有些同學需要安靜的環境，可以站在窗前的高枱。不同區域有不同功用，他們可以選擇當下最想要的學習方式。有些學生想自己做，有些想討論，有些能力較弱需要幫忙。如果限死他們返回座位，把全部人混在一起，成效不大。」

課堂一開始，老師在黑板寫上Schedule of the Day（是日日程），告訴同學這堂學習什麼、需完成那些基本要求，讓他們各自選擇工作紙，到適合的地方做題，完成後可選擇小休、繼續挑戰、跟同學討論，或者玩小遊戲。

鈴木麟（左）上學年經歷課室改造過程，施信寧（中）剛開始用新課室，劉曉峯（右）老師樂於採納不同學生的意見。（高仲明攝）

劉曉峯分享，最大的改變是老師的心態。「老師要接受把選擇權交給學生，他們會周圍走，但並不是玩。每當有小朋友起身，傳統的老師可能會覺得：『喂，做咩啊，坐返低，唔好周圍走，做咩喺度嘈？』但我們要接受每個學生的學習模式都是獨特的，各有不同學習方式，我們要懂得在適當時候安排硬件，助他們聚在一起，並在適當時候把他們分開。」

說這是一場改造實驗，因為當中有很多令人疑慮的地方—鼓勵小學生走來走去，不是讓他們跟別人聊天嗎？容許學生面向窗外做習題，不是讓他們發呆嗎？這樣改變課室和課堂模式，確實容易讓人質疑小朋友會不會認真學習、會否浪費時間。

給予學生選擇的自由，學習效能反而提高了。（天主教總堂區學校提供）

然而，劉曉峯發現，放手讓學生自己做，反而會增強他們的學習動機。「首先要相信他們走來走去是真的在學習，考試成績出來，他們的確是進步了。小朋友可能不察覺，但老師很放心讓他們自己走來走去。傳統的教育模式不太相信學生會自主學習，我間中會把iPad給他們玩，不會懷疑他們是不是玩數學遊戲，也不擔心他們拿來拍攝同學，互信是很重要的。」

上學年教五年級的數學科時，劉曉峯甚至把工作紙的答案放在後面，學生做完練習可自行核對。「工作紙可以按難度選擇一二三星，extra也有，以前派給他們的時候，他們只會拿一張，後來把工作紙全部放在課室後面，讓他們自己取。我跟他們說下星期前要做完三個課題，何時做也可，結果他們會做很多，有同學真的三張都取回去，一課做三張。」

讓學生選擇自己喜歡的工作紙程度，反而令學生更積極完成，甚至更願意挑戰自己。（天主教總堂區學校提供）

靈活調配課程 學習不會停步

天主教總堂區學校校長宗藹雯解釋，「Fair is not being equal（公平跟相等並不同）」。「Schedule of the Day」是配合適異性教學（differentiated instructions）—按個人需要為不同學生設計教材或學習活動，過程中，學生可以自行選擇，由於每名學生的進度不同，老師要為學生組合不同的學習模式和需要，並設計鞏固練習。

「我們不叫做功課，課堂會有不同的工作紙，課題是一樣，但深淺度不一，我們用星星區分，一粒星是標準，兩粒星是難些，三粒星再艱深些，學生由一年級開始自行選擇難度，哪個會令他們覺得可掌握？哪個會令他們願意挑戰？課室的靈活性其實是配合整個課程的靈活性，讓我們的小朋友自主學習，知道自己的學習進程，亦讓我們了解小朋友學這個課題面對什麼難處？有沒有信心做？遇到困難時是挑戰自己，還是把自己收起來？先做完一粒星的工作紙，再做兩粒星，我們學校有很多fast worker，有很多資優學生，他們不會想停下來，不會覺得『飽』。如果他們想學習，覺得已經掌握了，便不會再等。」

學生完成當天需要做的事，可以用iPad玩小遊戲，或是繼續挑戰自己。（天主教總堂區學校提供）

劉曉峯續說：「這是基於我們建立了一定的互信，否則，第一件事會擔心什麼？學生抄答案。認為他們肯定會抄襲，不會親自完成。其實他們明白，抄了答案又如何？考試怎麼辦？他們知道若果考試考得不好，後果要自己承受。他們理解哪些事可以做、哪些不可以。老師真的要百分百相信他們，從他們的工作紙可以看到他們沒有抄襲，答案並不是全對。」對比其他同級的班別，運用這課室的班別成績較佳，而且有所進步。

躺地氈豆袋椅 組合理想課室

課室變成現在的模樣，背後還吸納了同學的意見。劉曉峯憶述，當時向學生了解理想的課室是怎樣，同學們把心中所想寫在紙上，再貼出來，「想要植物」、「想要塊地氈」、「想要個豆豆椅」、「想要個cushion來休息」……不同的想法就這樣出來了，甚至有同學提出想在課室養寵物，但考慮到假日未能夠照顧，最終沒有實現。老師把同學們的意見整合起來，再了解他們對課室桌椅的看法，最終共同建立一個舒適的學習環境。

學生希望在課室添置豆袋椅，老師也按他們的意願提供，成為他們可以聊天的空間。（天主教總堂區學校提供）

改造後的課室好在哪裏，身在其中的小朋友未必感受到，像上學年有份參與課室改造的小六學生鈴木麟便說不出所以然。劉曉峯認為，硬件改變可以帶出很多東西，學生年紀仍小，未必懂得表達，但從學習氛圍的改變，可以看到課室布置對小朋友的學習有明顯影響。像鈴木麟和同學們幾乎每天都坐豆袋椅，在那裏一起玩，同學之間變得更親近。

劉曉峯說，在傳統書枱以外、一個像家居的互動地方，可以讓小朋友減壓，「攬頭攬頸」等肢體動作，亦能建立親密關係。「雖然上學對他們來說本來就很開心，但有這些空間，可以讓他們更舒服自在地聊天、玩耍，他們甚至不介意在地氈上碌來碌去。這可能是小朋友和大人在認知上有不同。」

改造課室的過程中，老師還訪問過小學生，了解他們的想法，也帶及他不少的新思維。繼續閱讀︰【課室改造．二】老師訪學生了解需要 改造硬件重點是教學整體

上文節錄於第203期《香港01》周報（2020年3月2日）《賦權學生自主學習 課室改造實驗》。

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