【新冠肺炎．深度】「佛系」檢疫頻鬧笑話　星台韓靠腦又靠嚇

《香港01》昨日獨家報道，近兩周有至少10名從湖北省返港的港人，未有即時被送往檢疫中心隔離，而是獲衛生署職員放行回家，翌日再入住檢疫中心。事實上，特區政府自2月8日對從內地入境者實施強制隔離後，不時出現「檢疫漏洞」笑話——從沒外遊的市民離奇收到衛生署要求報告行蹤的訊息，接受家居隔離的店主竟然可以偷偷外出開舖，有人違反禁令多次出門最終遭街坊報警處理......相比「佛系」港府，善用科技及法律的台灣、韓國及新加坡，防疫工作明顯嚴密得多。

《香港01》昨日獨家報道，近兩周有至少10名從湖北省返港的港人，未有即時被送往檢疫中心隔離，獲衛生署職員放行回家，翌日再入住檢疫中心。（資料圖片／梁鵬威攝）

在深圳灣口岸工作的衛生署外判職員陳小姐向《香港01》透露，最近兩周有至少10名從湖北省返港的香港人，因太夜過關而錯過政府專車，故獲衛生署放行乘搭公共交通工具回家，到翌日再住檢疫中心。然而，特區政府早於1月31日宣布，任何人士從湖北省返港後，無論有否出現病徵，都須入住檢疫中心；儘管當局曾於2月3日「反口」指沒有症狀者只需接受「家居檢疫」，並佩戴沒有GPS定位功能的電子手環，但後來又「覆舌」要求所有從湖北來港人士入住檢疫中心。換言之，擅自放行的衛生署，並沒有嚴格執行強制檢疫的措施。

香港：「佛系」政府 「自律」檢疫

事實上，港府已非首次出現「檢疫漏洞」。當局上月初刊憲規定，從2月8日起，只要抵港前14日到過內地，均須接受強制檢疫14天，違者最高可罰款25,000元、監禁6個月；而由於電子手環數量有限，衛生署主要透過Whatsapp及Wechat等手機通訊程式的「定位分享」功能追蹤監控被檢疫人士，偶爾也會突擊致電、上門抽查。不過，這套相當寬鬆的檢疫措施可謂漏洞百出，有無須檢疫人士收到衛生署要求報告行蹤的訊息，又有家居檢疫人士稱從沒向衛生署傳送定位訊息，更有人多次違反檢疫令離開居所，至街坊報警後，署方才得悉事件。

由於電子手環數量有限，衛生署主要透過Whatsapp及Wechat等手機通訊程式的「定位分享」功能追蹤監控被檢疫人士。（資料圖片／李澤彤攝）

截至上月24日，共有20,459接受這套毫不「強制」的「強制檢疫」，當中有19,507人屬家居檢疫，677人在酒店檢疫，275人因沒有合適居所而入住檢疫中心。值得一提的是，每每被質疑檢疫措施的成效，港府都會反復提到「自律」二字，又強調「整體成效必定取決於受檢疫人士自律，以及其家人一起自律」，政務司司長張建宗更指隔離者應「本着社會意識、公民責任，充分合作、自律」。防疫固然人人有責，但特區政府就可以「市民自律」為由，放軟手腳？

台韓：一機在手 智慧檢疫

相比起沒有定位功能的電子手環，以及不須傳送定位訊息的「佛系」檢疫，善用科技的韓國和台灣，明顯嚴密得多。

韓國機場職員會即場驗證旅客所提供的電話號碼，並要求旅客安裝手機應用程式，每天申報健康狀況，否則將直接追蹤隔離者手機定位，違例者最高罰款一千萬韓元或監禁一年。

台灣當局規定，如果隔離者與檢測人員失去聯絡，或其手機定位超出住所範圍，有關部門會即時跟進，警察也會立即登門，違者將被官方強制隔離。（中央社）

台灣最初發放具備SIM卡及定位功能的「監控手機」予確診者的密切接觸者，讓衛生局和民政局的檢測人員隨時以視訊聯絡，藉此抽查行蹤、了解近況；如果隔離者與檢測人員失去聯絡，或其手機定位超出住所範圍，有關部門會即時跟進，警察也會立即登門，違者將被官方強制隔離。至於從內地或港澳回台的人士，雖然沒有獲發「監控手機」，但在家居隔離期間，所住地區的里長每天都會致電他們，以跟進最新情況。另外，立法院早前也通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，對於違反隔離令的人士，相關部門可對外公布其攝錄及個人資料以便追查，一旦罪成，最高可被罰款二百萬元新台幣及監禁2年。

星洲：重罰違者 禁絕入境

至於向來用「重典」治國的新加坡，也以「重典」嚴防疫情。當局自1月31日已禁止14天內曾到過中國內地的遊客入境，而有相關旅遊史的新加坡居民回國後，必須接受14天的居家隔離。當局原先向有關居民發出休假令（Leave of Absence），容許他們短暫離開住所，後來改發具法律約束力的居家隔離通告（Stay-Home Notice），完全禁止隔離者外出，違者將被視為觸犯《傳染病法》（Infectious Diseases Act），最高罰款1萬元新加坡幣（即約港幣五萬六千元）及監禁6個月，外國人更會被驅逐出境。

新加坡自1月31日已禁止14天內曾到過中國內地的遊客入境，而有相關旅遊史的新加坡居民回國後，必須接受14天的居家隔離。（路透社）

自禁令實施以來，新加坡當局亦以嚴厲執行著稱。上月中，有四名持新加坡工作簽證人士違反隔離令，隨即被當局取消簽證，並將它們列入黑名單，永不再接受他們到當地工作，而有關僱主亦被懲罰，在未來兩年不可再聘用外勞。至上月底，又有一名新加坡永久居民違反禁令，企圖乘飛機出境，結果被當局撤銷永久居民資格，並禁止入境新加坡；另外，一對中國夫婦因向新加坡當局虛報行蹤，被衛生部門起訴違反《傳染病法》。

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