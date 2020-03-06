【新冠肺炎．深度】傳媒別「傳毒」——比病毒更可怕的是污名化！

確診、隔離、口罩、廁紙、消毒水、毒王、毒后、播毒、邊爐家族、麻雀家族......新型冠狀病毒肺炎疫情（COVID-19，俗稱武漢肺炎）發展至今，人們時刻被這些關鍵詞組成的信息包圍著。然而，一些報道中的字眼，卻早已超出新聞用語「樸素修辭」的規範，雖達到引人注意的目的，卻間接將患者污名化——而患者，也只是不小心感染病毒的你我他。疫症當前，把疾病污名化，不僅僅會傷害患者，也會阻礙疫情防控，還會加深社會負面情緒、造成對立——而傳媒，究竟應該如何對社會恐慌負責？又該怎樣扮演大眾心理的「疫苗」角色？

疫情需要嚴肅報道

而非添油加醋

有這樣一些標題，總是能夠在信息海洋中「脫穎而出」：

《隱形「毒王」！一家11口打邊爐疑齊染疫 衞生署：隔離難阻蔓延》 《「福建毒王」瞞旅行史 累四千人遭隔離》 《韓國確診病例增至763宗 61歲 「毒后」被揭曾去大型汗蒸幕》 《【新冠肺炎．韓國》「新天地教」播毒掌舵人李萬熙跪地道歉》

一時間，「毒王」和「乜乜家族」成為了確診者和聚集性感染的代名詞。

疫情發展至今，人們時刻被這些關鍵詞組成的報道信息包圍著。（資料圖片）

以《鍾南山指新冠肺炎潛伏期最長24天 或出現「毒王」》報道為例，根據一般讀者的理解，或會以為「毒王」一詞是由國家衛健委高級別專家組組長鍾南山的用字，但細閱內文，鍾南山所言是不排除出現「超級傳播者」而非「毒王」，而前者明顯比後者更加學術、精準。儘管報道也有解釋，指「毒王」是比一般感染者更容易感染他人的「超級傳播者」的俗稱，但這樣的「俗稱」或許會在不知不覺加深確診者的「原罪」，有些報道甚至輔以「播毒」作描述，也難免給人以「主動傳播病毒」之感。

可是，被感染者並不是病毒本身，更不是罪惡的象徵，但我們卻在報道中，「傳播」著這樣的「毒」與「惡」。

香港心理學會前會長、臨床心理學博士張傳義表示，傳媒用什麼字眼或言語去描述事件，都會在不同程度上影響讀者的情緒，當公共衛生危機本身就催生社會恐慌，而「毒王、毒后」這樣的字眼，無疑更易令人產生負面聯想，例如時刻憂慮「我身邊呢位係咪毒王」，因而變得不安和恐懼。但他也指出，只要在表達上有一個「度」，就算產生適度的憂慮也不一定是壞事，例如「邊爐家族」或「麻雀家族」的存在，會令人們提高警覺、約束自己，從而減少聚餐和集體活動，這變相也有助疫情的防控。

臨床心理學博士張傳義表示，傳媒用什麼字眼或言語去描述事件，都會在不同程度上影響讀者的情緒。（資料圖片／梁鵬威攝）

問題是，「提醒警惕」和「加劇恐慌」之間，往往只有一線之隔。傳媒想透過報道「警戒世人」之前，或許應先「警戒自己」，盡量避免在人命攸關的疫症報道中「添油加醋」。

危機下的「提議設定」

應是社會心理的疫苗

傳媒「警戒自己」之後，對新聞報道的操作就會有了新的焦點——即調整新聞的「議題設定」。那麼，疫症當前，傳媒的「議題設定」中，又該強調什麼內容呢？

張傳義認為，人們之所以產生恐慌情緒，主要源於沒有充分掌握相關知識和資訊：「面對不透明，就一定會有猜測——而這時產生的猜測通常都是比事實更加負面的程度，變成自己嚇自己。」例如一個月前的「搶購物資潮」，就是典型的、受傳媒報道影響的「危機恐慌心理」——「有的人本身不怕的，但媒體報導很多哪裡搶光了哪裡貨架空了，加上群組裡的消息轉發，就容易引起搶貨囤貨恐慌。有趣的是，你可以看到很多人轉發搶物資的新聞，但解釋物資穩定的新聞卻沒什麼傳播量，媒體對此的報導相對較少，傳播也會少，恐慌感自然就出來了。」

一個月前的「搶購物資潮」，就是典型的、受傳媒報道影響的「危機恐慌心理」。（資料圖片／余俊亮攝）

近期的「檢疫設施反對潮」也如是——強制檢疫的流程具體怎樣操作？附近居民會受到多大程度的影響？影響背後的科學性是什麼、不合理又在哪裡？——張傳義表示，這類信息之所以沒能在社會中被廣泛討論，一來源於政府發放的資訊不足，二來在於傳媒的報道不夠持平。他所說的「持平」，無關觀點立場的呈現，而是客觀內容的選取，例如大部分報道都只見瘋搶而不見補貨，明顯在營造「供應不足」的氛圍，受眾就難免產生驚慌；但如果能在報道後追問超市貨源是否充足、供給是否穩定，或者在確診者行蹤後諮詢專家附近居民應該如何科學防疫，受眾相對也會淡定一些。

無可否認，傳媒判斷新聞價值的主要元素是報道的「異常性」，一般相信越不平常的新聞，就越有新聞價值，所以「狗咬人不是新聞，人咬狗才是新聞」，社會新聞也是負面居多。然而，在公共衛生危機之下，張傳義認為，傳媒面對社會的緊張、恐懼、慌亂等情緒時，更需要找出情緒從何而來、如何紓解，若只有現象而沒有解釋或補充說明，等於「知其然不知其所以然」，變相形成信息傳播中的另一種不透明。例如，當傳媒一味強化民眾對疾病、患者、疫情的刻板印象，而沒有以全面、科學、負責的資訊疏導恐慌，其實是在渲染負面情緒，或會加深社會對立。

近期的「檢疫設施反對潮」在社會中被廣泛討論，影響背後的科學性是什麼、不合理又在哪裡？（資料圖片）

以《「死線」前萬人衝關逼爆深圳灣》這樣的新聞標題為例，在「死線」、「萬人」、「衝關」、「逼爆」等等字眼的刺激下，民眾無疑會更加恐慌，甚至以為疫情如此還堅持過關是在「找死」。「你看到很少有解釋為何這些人一定要冒險，是否不得已而為之？有無報道說，這些人每天會自己開車避開人流到口岸，防護措施也更全面、比一般人更到位？」誠如張傳義所言，傳媒應該找出現象的癥結所在，才是疏導社會情緒的良劑。

HIV病毒（艾滋病病毒）在早年也是慘遭污名化的代表，但在大眾傳媒不斷地介紹、科普其有限的傳播途徑和意外遭感染的各種案例故事，已經將疾病去污，更將患者拯救出大眾聯想的負面形象中。媒體的力量比想象中要強大，在疾病去污化和社會危機中扮演重要角色，承擔社會責任。

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