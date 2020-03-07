西非單一貨幣再度延後發行　法式貨幣殖民主義抬頭？

去年6月底，西非國家經濟共同體（ECOWAS）舉行峰會，15個成員國領袖正式通過決定：將計劃中的共同貨幣命名為ECO，並定於今年開始以循序漸進的方式推動統一的單一貨幣，而且會從符合趨同標準（convergence criteria）的國家做起。但在2月10日，共同體大國尼日利亞總統府卻於Twitter上宣布將延後發行ECO。背後究竟牽涉什麼問題？ 撰文：黃杰

ECOWAS醞釀推出共同貨幣近二十年，惟因引發爭議而一再延期，其實反映了成員國對ECO存在互為矛盾的詮釋，也揭示了統一貨幣背後的複雜性，很大程度和法國實施逾半世紀的「貨幣殖民主義」有關，因此一眾ECOWAS國家心存疑慮，生怕再次被歐洲的金融系統騎劫了ECOWAS的貨幣自主權。

在ECOWAS中，現在有八個國家正在使用法國殖民地貨幣「非洲法郎」，在西非法郎區大國科特迪瓦（舊稱象牙海岸）的眼中，ECO應當是非洲法郎的改良版，去除掉現存法國殖民主義的元素，但依然和歐元掛鈎。以尼日利亞為首的七個英語語系國家則認為，ECO應否和歐元掛鈎仍存在討論空間，特別是新的貨幣和歐洲金融系統的關係能否真的切斷，以及能否為ECOWAS國家經濟發展服務。

在ECOWAS中，現在有八個國家正在使用法國殖民地貨幣「非洲法郎」。（資料圖片）

西非國家冀經濟一體化

創立於1975年的ECOWAS是一個次區域性經濟合作組織，由非洲西部15個國家組成，目標是推動西非國家經濟一體化，包括統一市場、統一貨幣、統一護照等，背後邏輯是對抗「新殖民主義」。有別於舊殖民主義者直接的軍事佔據，新殖民主義者以不同手段達到控制效果，包括經濟、貨幣、體制設計等。在西非，新殖民主義的結果就是對天然資源的榨取，造成各國形成以出口天然資源為主、低度開發的「榨取型經濟體」（extractive economy）。

現今西非國家的經濟模式主要是向高度工業化的國家提供石油、農作物和礦產物等天然資源，故其經濟骨幹是以向發達國家的天然資源出口為主，因而區域內的貿易比率遠低於發達國家區域。在非洲，洲內貿易額僅佔經濟生產總值的17％，比歐洲的70%和亞洲的60%低許多。附圖顯示2016年國際油價大跌時，西非經濟增長率馬上由非洲第二名（5.6%）跌至最尾（0.1%），足見它對石油出口的依賴。推動非洲洲內貿易比例成為西非發展的重點，也就是在這個意義下，ECOWAS的區域經濟一體化的芻議才顯得特別重要。

2019年12月21日，科特迪瓦總統阿拉薩內．瓦塔拉（Alassane Ouattara）多次和法國會議後，宣布以統一貨幣ECO取締非洲法郎，受到西非諸國的歡迎。可以說，統一貨幣的計劃和大部份西非國家的利益一致。然而，該計劃醞釀近二十年，曾計劃於2003年、2005年、2009年及2015年推出，但最終都被延誤。

（香港01製圖）

瓦塔拉有權宣布統一方案，因為他是現任非洲法郎區國家組成的西非經濟貨幣聯盟（West African Economic and Monetary Union）主席。該組織由八個正使用殖民地貨幣西非法郎的國家構成，包括了貝寧、布基納法索、科特迪瓦、畿內亞比紹、馬里、尼日爾、塞內加爾和多哥。對於這些國家來說，非洲法郎是法國用來控制其廉價天然資源和社會體系的工具，也是過時的殖民地貨幣。以往曾出現不少以反對非洲法郎為主的社會運動。

備受爭議的貝寧活動家Kemi Seba曾於塞內加爾首都達卡（Dakar）的「西非國家中央銀行」（西非法郎的發行單位，BCEAO）前焚燒該貨幣，以示對殖民地政策的不滿，在社交媒體上獲廣泛關注。他在法庭上表示，行為並非出於不敬，而是為了吸引人們注意。他獲釋當天，更有數百名支持者身穿印有「終止非洲法郎」的衣服迎接他歸來。

非洲法郎存在嚴重剝削

非洲法郎的剝削性質一直備受爭議。該政策的支持者認為，使用法國的法定貨幣有助增加非洲國家的宏觀穩定性，並穩定外匯交易率。可是，如果從結果來看，大部份使用非洲法郎的國家最終都落入全球最貧窮的50個國家名單中，而且貧窮人口的比率居高不下。

殖民地的貨幣政策最終都是為了宗主國採購天然資源而服務，並非針對殖民地小國的發展。更甚的是，這些最貧窮的國家皆被要求將至少一半（50%至85%）的外匯儲備放進巴黎的法國儲備局擔保的「運作戶口」（operating account），才可獲得對歐元的固定匯率。但對於這些戶口內的存款額等關鍵資訊，只有法國才知道，就算法國拿這些錢來投資、賺了多少錢，殖民地都無權過問。將最貧窮的國家的一半財產放進世界上最富有的國家的戶口，這本身就是一個很不合理的制度，遑論這個體制大大削弱了非洲國家各自貨幣政策的主導權。

法國總統馬克龍12月21日訪問科特迪瓦，與該國總統瓦塔拉一同出席聯合記者會。（路透社）

根據倫敦出版的2008年1月號《新非洲人》（New African）雜誌披露，早年使用非洲法郎的14個國家（8個在西非、6個在中非），均被要求將65%外匯儲備放進由法國財政部管理的戶口當中（在2005年9月起已降至50%）。換來的是和法國貨幣（先是法郎，繼而是歐元）的固定兌換率。這些國家若要從戶口提款，需經法國財政部同意，並需遵守一系列自1973年開始運作的繁瑣程序。這些國家雖然可以輪流擔任發行非洲法郎的中央銀行主席，卻並無實權，而要「諮詢」法國駐該行代表如何辦事。這一系列的政策之所以成立，是因為在上世紀六十年代法屬殖民地國家爭取獨立時，戴高樂將軍舉辦了一系列的公投，保留了殖民地當中大部份的法國行政單位。當時唯一向法國說「不」的國家是畿內亞，結果遭到法國報復，在撤出畿內亞時破壞了該國的基礎建設。

科特迪瓦前國會發言人、應屆總統候選人Mamadou Koulibaly在2008年接受前述《新非洲人》訪問時表示，「非洲法郎主要是為法國的利益服務，西非和中非各國僅是巴黎勢力的衛星而已……這是六十年代殖民地爭取獨立時和法國角力的產物，而結果則是延續了殖民宗主國的利益。」對非洲法郎區全方位控制及滲透，就是法國這一系列措施期望達成的「新殖民主義」局面。難怪非洲法郎區常出現要求貨幣自主的聲音。

鑑於非洲法郎的剝削性受到愈來愈多批評，法國也選擇即將終結此一體系，並讓非洲法郎成為歷史。瓦塔拉作為「西非經濟貨幣聯盟」現任主席，在去年12月宣布，ECOWAS於2020年啟動新的統一貨幣ECO，以取締非洲法郎，但並沒提及具體方案。《德國之聲》針對這問題作出分析，說明在ECOWAS之中存在兩種對ECO的理解和詮釋，關鍵在於是否仍然和歐元掛鈎。對科特迪瓦來說，ECO取締非洲法郎後，也意味着不再有外匯儲備存放在巴黎的運作戶口，並且法國也將退出非洲各前殖民地的重要崗位，代表了「去殖民」的成功，因此不介意繼續和歐元掛鈎，並認同那些長久以來支持非洲法郎的觀點，認為和歐元掛鈎有助控制通貨膨脹。

法國早前與西非地區五個國家就反恐達成共識。（路透社）

可是，對於以尼日利亞為首的英語語系國家（包括岡比亞、加納、畿內亞、賴比瑞亞、尼日利亞和塞拉利昂）組成的「西非貨幣區」（West African Monetary Zone）卻拒絕和歐元掛鈎。這是由於低通貨膨脹率同時也代表了增長緩慢，而且固定兌換率對於出口石油的國家也沒有幫助，在出口天然資源到歐洲的市場上，也失去了貨幣組織該有的靈活性。因此，他們宣布暫時不用採用統一貨幣ECO。

對西非貨幣區的國家來說，和歐元掛鈎代表了歐洲央行的政策將會直接影響ECO，並且往後也要跟着歐洲央行的指令走。非洲發展銀行的一份報告指出，這正正就是ECO想避免的東西。西非貨幣區的觀點是，ECO的創立是為了避免外在因素帶來的貨幣不穩定，特別是如往年的歐債危機，或是以美元定價的油價走勢。因此，他們才努力實現貨幣上的「獨立自主」，不想受到外部市場的影響，更加無法接受和歐元掛鈎。

兩種對ECO的詮釋背後，牽涉到在實現經濟一體化的路上，到底如何處理舊有體制的現存影響，也就是非洲多大程度上可以接受來自歐洲機構的影響。而在歷史的角度看來，歐洲的影響對非洲是負面的，但未來該如何處理和歐洲經濟體的關係，尚是未知之數。￼

1945年12月26日誕生的「非洲法郎」（FCFA）是法國為其前殖民地國家設計的貨幣，因應地理位置分為「西非法郎」及「中非法郎」，分別由「西非經濟貨幣聯盟」的西非國家中央銀行和「中部非洲經濟與貨幣共同體」的中非國家銀行發行。兩者匯率相等，但流通其中一類非洲法郎的國家並不接受另一類非洲法郎。

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上文節錄自第203期《香港01》周報（2020年3月2日）《西非單一貨幣再度延後發行 法式貨幣殖民主義抬頭？》。

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