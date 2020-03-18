【新冠肺炎．深度】為何香港沒有唐鳳——各國艷羨的台灣天才IT大臣

新冠肺炎疫情肆虐全球，令各地政府措手不及，但台灣防疫成效顯著，累計只有100人確診，民眾滿意度高達八成；有人認為，智商180、年僅38歲的行政院「數位政務委員」唐鳳功不可沒。她被日媒為譽「台灣天才IT大臣」、高呼要「借用一星期」，港媒更紛紛以唐鳳善用創科思維防疫的功績，反襯特區高官的不濟。人人都想要唐鳳，只是，為何香港沒有唐鳳？

8歲自學電腦程式，13歲鑽研軟件開發，16歲創業成頂尖駭客及軟體程式設計師，33歲以1比特幣（當時相等於61703港元）的時薪擔任蘋果公司顧問，35歲成為台灣最年輕的行政院政務委員，與各部長同級，負責「督導數位經濟與開放政府發展」⋯⋯早在新冠肺炎疫情爆發前，唐鳳的「天才」事蹟已被廣為報道；至是次疫情肆虐，她的「智慧」防疫更為人樂道。

唐鳳被日媒為譽「台灣天才IT大臣」、高呼要「借用一星期」，港媒更紛紛以唐鳳善用創科思維防疫的功績。（唐鳳FB圖片）

從「公民駭客」到政務委員

台灣民意基金會於上月24日發表民調結果，顯示民眾對衛生部長陳時中領軍的防疫滿意度高達84.16分，而總統蔡英文也以68.4%的贊同率重登她2016年上任以來的第二高峰。不少人認為，善用資訊科技的唐鳳正是台灣成功防疫的一大重臣——例如，當局自2月初推出「口罩實名制」，要求市民到藥局購買口罩時出示保健卡，並以數碼形式記載購買記錄，慎防有人囤貨轉售；她更在短短數天之內，編寫一個計算每間藥房口罩存量的程式，並與民間合作推出「即時口罩供應地圖」，供民眾查詢附近藥房的口罩存貨數目，以免撲空；時至上星期，「實名制」加強版「eMask 口罩預購系統」出爐，民眾可先付錢後取貨，無須再大排長龍。

除此之外，唐鳳協助整合的「鑽石公主號乘客活動路線圖」亦被爭相報道，而她為日本東京都政府防疫網站修正程式碼以改正網站錯字的佳話，更獲日本媒體稱讚為「IQ180的38歲台灣天才IT大臣」、又感嘆「1.2億人人口出不了一個唐鳳」，甚至笑言要「借用一星期」。

唐鳳協助整合的「鑽石公主號乘客活動路線圖」亦被爭相報道，而她為日本東京都政府防疫網站修正程式碼以改正網站錯字的佳話。（唐鳳FB圖片）

然而，羅馬非一日建成，早在加入蔡英文政府之前，唐鳳已加入網絡組織「g0v零時政府」，致力推動台灣資訊透明化，將政府部門預算以圖像互動形式公開，促進公共部門資訊透明化，方便公民監督。至唐鳳於2016年加入行政院長林全內閣後，更立志成為「公僕的公僕」，以運用數位技術及系統，解決公務員體制僵化的問題，建立公民社會與各級政府的橋樑。任內數年，她又參與制定桃園市大型產業計劃「亞洲・矽谷」，期望帶動台灣經濟的轉型與升級，並在「公共政策網路參與平臺」加入「提點子」功能，打破傳統官僚的單向溝通。

香港要有唐鳳，很難嗎？

唐鳳事蹟被廣為傳頌的同時，香港政府卻為防疫後知後覺、口罩供應短缺等問題手忙腳亂。不少媒體都唐鳳善用創科防疫的功績，反襯特區高官的不濟。這不禁令人慨嘆，香港明明不乏創科人才，也有高智商的問責官員，但為何他們無法創造唐鳳的成就？

其實，唐鳳固然優秀，而香港能夠寫出相類程式的專業人才也不在少數，但能夠被政府體制所接納卻寥寥無幾。再者，政府不但要吸納這些人才的專業技術，更需吸納他們的創新思維、打破固有框框，方能與公務人員互補長短、各展所長。以創新及科技局局長楊偉雄為例，儘管他早於42年前取得美國史丹福大學的電機工程碩士學位，亦擔任過英特爾的高級設計工程師，但他自1983年來港後，主要從事行政工作，如於2003年任數碼港行政總裁、於2010年任理工大學行政副校長，既不再是創科專才，更不算是政策專家，任內貢獻也著實有限。

創新及科技局局長楊偉雄既不再是創科專才，更不算是政策專家，任內貢獻也著實有限。（資料圖片）

另外，唐鳳的創科理念之所以能夠獲得台灣當局的有效落實，也有賴行政當局敢於突破官僚，願意與她互相配合。反觀香港，不僅檢疫漏洞處處，亦沒有因應當下情況彈性處理問題，如反修例風波及肺炎疫情令本港失業問題加劇，有立法會議員促請政府成立失業援助金時，智商高達160的勞工及福利局局長羅致光卻表示此舉涉及大量行政程序，而當局亦欠缺電腦系統以處理及識別有需要人士，故拒絕設立援助金。同為體制外的天才，也同樣意識到體制內的缺失，唐鳳可以「變無為有」，羅致光卻在演繹「因無而無」，香港亦只能原地踏步。

問題是，楊偉雄或羅致光並非孤例，可見特區政府自身因循守舊，制肘處處，遑論吸納真正的人才。我們與其羨慕台灣有唐鳳，不如先反省究竟是港版「唐鳳」們不願入熱廚房，還是這個龐大又老舊的官僚系統根本沒有胸襟容下他們！

更多《香港01》深度報道文章：

【新冠肺炎．深度】「假新聞」殺人不見血 究竟如何絕地反擊？

【肺炎口罩．深度】網購口罩頻中伏 揭香港電商發展「龜速」之路

【港鐵出軌．深度】公營機構何以淪為毋須問責的「獨立王國」？

【深度】萬人吹捧到網絡公審——13歲「雞丁」怎變黃藍撕裂犧牲品？

【新冠肺炎．深度】傳媒別「傳毒」——比病毒更可怕的是污名化！

【深度】迫「口交」、摑32巴、10童圍毆——童黨欺凌誰之過？

【區議會．深度】公園命名鬧劇之外 還有哪些「騎呢」動議？

【新冠肺炎．深度】檢疫設施反反反不完 揭港府社會三大落後

【新冠肺炎．深度】停課不停學的成敗關鍵

【肺炎．深度】為求「革命」 不惜攬炒 就可犧牲基層利益？

【武漢肺炎．深度】接回滯留湖北港人的幾點思考

【肺炎．深度】澳門連續13日無新增個案 抗疫神話這樣煉成的

【武漢肺炎．深度】「盲搶」背後 謠言滿天飛的反思

【肺炎口罩．深度】「口罩荒」這堂經濟課 港府完美示範反面教材