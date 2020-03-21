【新冠肺炎】從宗教、文化上剖析　中國以外疫情因何惡化？

最早在中國武漢出現的新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）肆虐三個多月，疫情迅速從全國蔓延全球。可幸是，內地經過政府和民眾的共同努力，互相配合，自2月中起，官方公布的每天新增病例已降至雙位數，疫情初步受控，兩岸三地的港澳台疫情也趨緩和；但在中國以外，部份國家或地區由於掉以輕心，疫情轉趨嚴重，不但出現社區爆發，更有超級傳播者。本文試圖從宗教、文化、社會、政治等角度闡釋背後原因。撰文︰曹民偉

天氣奄奄悶悶，正是春瘟肆虐，倒是近日中國內地農村的奇葩抗疫口號帶來點點驚喜：

「今天到處串門，明天肺炎上門。」「口罩還是呼吸機，您老看着二選一。」 「省小錢不戴口罩，花大錢卧床治病。」

中國內地的感染數字回落，令人暫時為疫情稍舒一口氣。（中新社）

中國內地的感染數字回落，令人暫時為疫情稍舒一口氣，然而，另一邊廂的韓國、伊朗、意大利卻掀起了新一波令人惶恐的井噴式疫情大爆發，令人想到國家民族的命運，往往一念之間就錯失了阻截疫情的契機。

城市中每個人彷彿都感染了一種新疫病，留在家中卻靜不下來，每小時打開電視看一下最新的疫情新聞，每十分鐘就擦一下手機看看哪裏有口罩洗手液到貨，短訊中不間斷傳來哪區哪座大廈出現新的感染者，本地新增個案、日本旅遊警示、泰國健康申報、韓國隔離政策、意大利死亡人數劇增……我們每個人都或多或少感染了一種集體恐懼症。

中國內地累計確診個案逾８萬宗（本文提及病例數字截至3月14日），意大利確診人數升破2萬宗，累計死亡人數1441人。2月的威尼斯面具嘉年華、米蘭時裝周如期舉行；其他疫情比較嚴重的歐洲國家尚有法國確診個案4,500宗、西班牙6,250宗、德國3,062宗，瑞士、荷蘭、英國、比利時及奧地利也各有近千宗，歐盟27國全部「中招」。

一般以為南歐人性格熱情，喜歡親密接觸而容易感染，然而，性格較冷漠的北歐國家亦未能倖免，瑞典出現775宗確診個案，挪威則有907宗，北歐人熱愛蒸氣浴會否也成為傳播途徑？中東方面，伊朗確診個案為12,729宗，死亡人數達到611人，電視所見沒有多少人佩戴口罩，一天五次的祈禱集會如常舉行；值得注意是鄰近的伊拉克、黎巴嫩、科威特、沙特阿拉伯卻只有雙位數字感染，傳播途徑跟民族習性是否有一定關係？

截至3月14日，伊朗確診個案為12,729宗，死亡人數達到611人。（路透社）

初期感染數字飇升而近日回落的韓國，有8,162宗，死亡人數有72人，每天在媒體看到當局在各地街道噴灑消毒液。日本作為公共衞生大國也爆發1,484宗確診個案，反觀亞洲的發展中國家如泰國、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、越南、印尼都只是雙位或單位數字的感染宗數。相對文化較接近西方的新加坡，確診個案則增至187宗。

傳說中的病魔有着無情的青白臉、殘酷的藍眼珠、霸道的尖利爪，它不理貧富、也不顧地位高低，以鎌刀將人如雜草般剷除。為什麼部份國家嚴重失控，鄰國卻只有寥寥幾宗，且看看不同民族性是否讓病毒有機可乘？

宗教：信仰在瘟疫蔓延時

韓國的大邱市成為疫情的重災區，其中新天地教會在確認感染之後仍然繼續教堂禮拜，亦拒絕採取任何預防傳播的措施，最終導致地區性的大規模群體爆發。

新天地教主將信徒秘密滲透到其他教會傳道，並且拒絕向政府交出教派其中400個教堂、辦公室，以及七萬名追隨者的資料；教派的領導層亦主張疾病是一種上天的懲罰，患病者最終會被逐出教會，信徒染病亦會隱瞞。教會在發現部份教徒感染病毒後，依然維持一天長達七、八小時的聚會，往往數千人在室內聚會，結果成了病毒的溫床，在短時間內大邱市就出現逾4,000宗病例，主要來自新天地教會及周邊人士。邪教如疫病，令人防不勝防。

新天地教會在確認感染之後仍然繼續教堂禮拜，亦拒絕採取任何預防傳播的措施，最終導致地區性的大規模群體爆發。圖為新天地教會教主李萬熙。（AP）

2月，歐洲疫情仍未出現大爆發，意大利仍如期舉行因瘟疫而來的威尼斯嘉年華，來自世界各地數以十萬計的遊客參與面具節，嘉年華的特色當然是人人飲酒狂歡，擠擁與歡騰的旅遊地方自然甚少人佩戴口罩。接着是米蘭時裝周盛會，全球時尚人物紛至沓來，緊接是巴黎時裝周，一個接一個派對、一次接一次的親吻與擁抱、通宵達旦的狂歡……

意大利、法國、西班牙等天主教國家，在疫病蔓延時，公眾彌撒依然如常進行，按天主教傳統，照樣舉行親吻聖像儀式（besapies），成千上萬信眾輪流觸摸與親吻耶穌聖像，這就很容易觸及其他教徒遺留在聖像上的唾液與飛沫；而且彌撒過程中，還有用手分食無酵餅，以及共飲一杯象徵主耶穌基督聖血的葡萄酒。這在日常生活中絕對不會同杯共飲的高危動作，教堂裏卻無所忌諱，人們也習以為常。

伊朗人的信仰要求每天都要往清真寺禮拜五次，雖然在寺前都會潔淨手腳，但在寺院內卻有很親近的肢體接觸。清真寺雖然空曠卻又屬於密閉空間，數以千計的信徒密集肩並肩一起頌讚做禮拜，很容易傳染疾病。

近距離接觸是病毒傳播的最主要途徑，然而，伊朗官方卻未對此提出警告，在信仰與科學之間，往往只能選擇其一。伊朗自古以來的習俗，朋友及家人時時聚會，男男女女彼此親吻臉頰以至嘴唇，同樣容易造成病毒傳播。伊朗神權政府為保持國家穩定，往往隱藏疾病的危險性，甚至嚴禁公開真正感染數字，導致人民沒有多少防疫資訊及知識，往清真寺禮拜時還會刻意親吻，以致舔一下聖墓的窗格作為祝福，每一個人親吻聖墓同樣位置，只要有一個帶病毒者親吻過，往後親吻的群眾即處於高危的風險中。

虔誠的伊斯蘭教信眾佩戴口罩，如常前往清真寺參加午禱。圖為聖城麥加。（AP）

文化：享樂主義延誤抗疫

文化學者蘇珊．桑塔格在《疾病的隱喻》（Illness as Metaphor and AIDS and Its Metaphors）一書裏認為：「疾病是生命的暗面，是一種更麻煩的公民身份。每個降臨世間的人都擁有雙重公民身份，其一屬於健康王國，另一則屬於疾病王國。」

文化電影中往往將社會上的恐懼幻化成電影中的怪物，像近日疫病下人們躲在家中，朋友之間竟不約而同煲了韓劇《李屍朝鮮》。大家都將劇集中食人肉引致喪屍出現，隱喻作為食蝙蝠引致新冠狀病毒出現，政權的對策往往是起先隱瞞人民，再是無情的封城，不顧低下階層死活，荒謬的電視劇跟現實何其相似。

在疫情下坐困在家，主婦特別愛看俊男美女的韓劇，劇中經常出現罹患白血病的女主角，逐漸蒼白消瘦的美人兒帶着宿命的悲哀，往往令人看得熱淚盈眶。然而，現實中的新冠肺炎病毒卻足以置人於死地，相信未來新病毒難以成為電視劇中既浪漫又淒美的宿命疾病。

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）在疫情陰霾下，呼籲民眾改變地中海享樂式的生活習慣：「為了國家利益每人都要做出一點犧牲，有所捨棄，全國都不再有夜生活；我們不再允許夜生活，因為那些場合最適合病毒傳播。」各地公共文娛設施、夜店、舞廳、遊樂場和戲院陸續關閉，但部份餐廳與咖啡館仍然繼續維持朝六晚六的營業時間。

意大利總理孔特呼籲民眾改變地中海享樂式的生活習慣。（AP）

意國一號病人就是在酒吧傳染給幾位一起喝酒的朋友，再以金字塔方式擴散出去。意大利的新冠肺炎死亡率也是全球數一數二；意大利帕多瓦大學病毒學家Giorgio Palu認為，意大利是全球人口老齡化最高國家之一，65歲以上老人家佔人口的22%，當地新冠肺炎死亡病例中有六成是80歲以上的病患，三成是70歲以上。

鄰近的德國有3,062位病毒感染者，死亡率是5人。據柏林的沙里泰大學醫院病毒學部門主管德羅斯滕（Christian Drosten）指出，德國的新冠病毒檢測處於全球領先地位，各地實驗室1月獲得病毒的測試資料，全國所有實驗室都可進行測試，故病毒測試速度較其他國家更準確及有效率，能夠及早發現，自然可以提升治愈率。

近日重溫了意大利導演帕索里尼改編自薄伽丘小說《十日談》（The Decameron）的電影《生命三部曲》、《坎特伯雷故事集》及《天方夜譚》，原著小說正是講述1348年佛羅倫斯發生的大瘟疫，故事講述十位年輕人逃到郊外山上別墅躲避瘟疫，這十位男女就在賞心悅目的園林間唱歌跳舞，並且每人每天講一個故事來度過這段瘟疫的歲月。直到今天，這些荒誕的故事依然在意大利到處搬演着，人們在新冠肺炎的日子裏依然舉行狂歡的面具嘉年華、繽紛的時裝周，以致受感染者一發不可收拾，也似是當世的一段《十日談》寓言故事。

西方世界初期認為新病毒只是流行於中國國土的疫病，大家都掉以輕心，直至疫情蔓延到東亞其他國家，在日本與韓國爆發，然後逐漸流向多月來竟毫無抗疫意識的歐洲及美國，終至世衞宣布新冠肺炎已是「全球大流行」。

世衛總幹事譚德塞於3月11日宣布，將新冠肺炎疫情列為大流行（pandemic）級別。（路透社）

近日美加電視節目仍在取笑中國人在疫情下的無力感：戴着塑膠袋打麻雀、在自己家中辦旅遊團、自己一人打乒乓球，這些看似荒謬的影片逗得外國人笑呵呵。諷刺的是，現在加拿大與美國一樣出現了搶購廁紙潮，意大利人更要排隊買糧食，美國確診病例逾2800宗，在全球化之下，沒有獨善其身這回事，疾病也由原先「個人之病」轉化成一種「文化之病」。

社會：服從意識加深疫情

「瘟疫從大家身上帶走了愛情，甚至友誼，因為愛情總得有一些未來的含義，但這時對大家來說，除了當下此刻，其餘一無所有。」─卡繆《瘟疫》（La Peste）

近日，伊朗七名高官相繼感染病毒離世，包括外長扎里夫前顧問、前外交部副部長、司法機關顧問等，並有多名高官確診。伊朗革命衛隊掌控所有信息，不能夠對外洩露任何對體制不利的消息，當地官方不僅隱瞞疫情的真實狀況，而且還對病毒的危害性輕描淡寫，這令愈來愈多民眾對政府表示不滿；幾個月前，當地警方嚴酷鎮壓示威民眾，再加今年1月時，政府又在烏克蘭客機墜毀事件上對全世界撒謊，導致民眾早已不再信任官方。

在中國疫情湧現之時，香港人懂得自保，搶購一切防疫用品，台灣及澳門則由政府阻擋疫病傳入境內，並分發口罩予民眾。反觀公共衞生一向為人稱道的日本卻紋風不動。

日本的職場文化是服從上級，寧可過勞死也不願麻煩同事，即使患病仍堅持上班。（新華社）

日本人向來信賴政府能夠處理疫情，一如大地震大海嘯一樣可以擺平，政府一定會作最好的處理，直至病毒出現了大規模爆發，人們才開始驚慌，隨即出現搶購廁紙偷口罩情況。當日本政府頒令炒賣或囤積口罩列為犯法行為之時，大多數口罩已經被內地人、香港人買個清光了。日本人的職場文化是順從上級指令，寧可過勞死也不願麻煩同事或上司，即使感染病毒也不願請病假，靠着服食退燒藥壓住病徵，仍要堅持上班，變成了隨處播毒的隱形傳播者，自身成為「病毒培養器」，中途還要經過上下班時間異常擠逼的地鐵車廂，晚上還要一起去劈酒應酬。

另一邊廂，韓國有先前「中東呼吸綜合症」（MERS）爆發的經驗，2月初便逐步針對包括香港在內的中國旅客實施入境限制，但仍然無法阻擋病毒侵襲。事實上，韓國人的民族性其實並不像韓劇般優雅，現實中仍有不少大叔大媽隨地吐痰，如廁也不洗手；飲食文化方面也特別喜愛共食，如烤肉和部隊鍋都是大家一人一口共享，有什麼大小事情慶祝，都要全體同事或家族聚餐，面對來勢洶洶的疫情，實在令人擔憂。

韓國2月初便逐步針對包括香港在內的中國旅客實施入境限制，但仍然無法阻擋病毒侵襲。（路透社）

韓國是團結的民族，他們相信集體主義，若然記得幾年前韓國世越號海難事件，這航船傾側後沉沒，大多數乘客為高中學生，他們聽從校長指示，即使船已傾側，依然留在船艙等待救援，結果釀成304人死亡的大悲劇，事後校長內疚自殺身亡；沉船後的黃金救援72小時中，負責指揮救援的官員一直認為水道兇險而未有展開任何營救。這種完全服從上級指示的文化，平時運作順暢，可是有突如其來的災難發生，往往會因沒有變通而釀成更大的禍患。今次疫情新天地教會以保衛信徒之名，有的不願接受檢疫、有的隱瞞信徒資料，結果拖延至釀成幾千人感染的大災難。

中國建立封閉式的火神山與雷神山醫院，或者將每個小社區強制隔離，已經被世衞喻為最有效的防治新冠肺炎蔓延的方法。然而，西方人崇尚自由主義，並不鼓勵隔離政策，往往將個人權利置於首位，現實中自願申報與自願隔離都未必可靠。

中國建立封閉式的火神山與雷神山醫院，被世衞喻為最有效的防治新冠肺炎蔓延的方法。圖為雷神山醫院。（新華社）

現代社會面對兇險疫情，有必要重新反思：將病患禁閉隔離，可能正是防止愈來愈頻繁的疫症的最佳辦法。像意大利如此自由的國度，最終亦宣布全國封城，所有省或州份的人不可以前往別處，只有購買食物與健康物品者才獲允許上街，可謂雷厲風行的隔離政策。

政治：病毒來襲撼動政權

卡繆的小說《瘟疫》所說：問題可能是固態的、可能是液態的、甚至可能是氣態的，從物質平衡上講，它們永遠不會消失，而是等待下一種存在形式，仍在等待捲土重來的日子。

日本安倍政府面對疫情，卻同時面對東京奧運7月將要舉行的兩難，避免將日本變成疫區，只能用上拖延政策，政府首先出手強制停課，其後官員又解釋學校可以自行研判情況，然後再出手強制隔離來自中國內地、韓國、香港入境人士，其後官員又指並非強制性。這種進退失據的防疫方式，結果並沒有真正達到預期效果，反倒令病毒有機可乘，蔓延到全國各地，多處社區爆發。

疫情下小市民如常生活，但微枝末節的小事都可能觸發一場政治風暴。（AP）

伊朗受到美國禁運，長期缺乏必要的醫療設備，技術上也未擁有足夠檢測病毒的設施，僅僅在首都德黑蘭才能夠檢測出病人是否帶有病毒。經過多年國際制裁，伊朗人民生活艱苦，醫療設備及基建也追不上時代，伊朗每千人僅有1.5張醫院病床，遠低於全球平均的2.7張，醫療物資嚴重缺乏，今次新冠肺炎疫情的死亡人數達611人。若然伊朗政府取推行鴕鳥政策，將病毒的威脅性輕描淡寫，社會的動盪只會愈演愈烈，甚至撼動整個政權的統治。

疫情中任何微枝末節小事有可能觸發政治風暴，缺乏口罩隨時變成生死攸關之事，小至廁紙也可以提升為一場廁紙恐慌。初時有人排隊買廁紙、然後出現搶購潮、再到搶劫廁紙，令全城唯恐自家沒有廁紙而成為下一個受害者，媒體變成了推波助瀾的推手。疫情下感染病毒的人數有限，然而，受恐慌感染的人數卻愈來愈多，最終沒有病死也可能會被嚇壞。

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上文節錄自第205期《香港01》周報（2020年3月16日）《 從宗教、文化、社會、政治上剖析 中國以外，疫情因何惡化》。

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