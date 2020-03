【新冠肺炎】從宗教、文化上剖析　中國以外疫情因何惡化？

最早在中國武漢出現的新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)肆虐三個多月,疫情迅速從全國蔓延全球。可幸是,內地經過政府和民眾的共同努力,互相配合,自2月中起,官方公布的每天新增病例已降至雙位數,疫情初步受控,兩岸三地的港澳台疫情也趨緩和;但在中國以外,部份國家或地區由於掉以輕心,疫情轉趨嚴重,不但出現社區爆發,更有超級傳播者。本文試圖從宗教、文化、社會、政治等角度闡釋背後原因。撰文︰曹民偉

天氣奄奄悶悶,正是春瘟肆虐,倒是近日中國內地農村的奇葩抗疫口號帶來點點驚喜:

「今天到處串門,明天肺炎上門。」「口罩還是呼吸機,您老看着二選一。」 「省小錢不戴口罩,花大錢卧床治病。」

中國內地的感染數字回落,令人暫時為疫情稍舒一口氣。(中新社)

中國內地的感染數字回落,令人暫時為疫情稍舒一口氣,然而,另一邊廂的韓國、伊朗、意大利卻掀起了新一波令人惶恐的井噴式疫情大爆發,令人想到國家民族的命運,往往一念之間就錯失了阻截疫情的契機。

城市中每個人彷彿都感染了一種新疫病,留在家中卻靜不下來,每小時打開電視看一下最新的疫情新聞,每十分鐘就擦一下手機看看哪裏有口罩洗手液到貨,短訊中不間斷傳來哪區哪座大廈出現新的感染者,本地新增個案、日本旅遊警示、泰國健康申報、韓國隔離政策、意大利死亡人數劇增……我們每個人都或多或少感染了一種集體恐懼症。

中國內地累計確診個案逾8萬宗(本文提及病例數字截至3月14日),意大利確診人數升破2萬宗,累計死亡人數1441人。2月的威尼斯面具嘉年華、米蘭時裝周如期舉行;其他疫情比較嚴重的歐洲國家尚有法國確診個案4,500宗、西班牙6,250宗、德國3,062宗,瑞士、荷蘭、英國、比利時及奧地利也各有近千宗,歐盟27國全部「中招」。

一般以為南歐人性格熱情,喜歡親密接觸而容易感染,然而,性格較冷漠的北歐國家亦未能倖免,瑞典出現775宗確診個案,挪威則有907宗,北歐人熱愛蒸氣浴會否也成為傳播途徑?中東方面,伊朗確診個案為12,729宗,死亡人數達到611人,電視所見沒有多少人佩戴口罩,一天五次的祈禱集會如常舉行;值得注意是鄰近的伊拉克、黎巴嫩、科威特、沙特阿拉伯卻只有雙位數字感染,傳播途徑跟民族習性是否有一定關係?

截至3月14日,伊朗確診個案為12,729宗,死亡人數達到611人。(路透社)

初期感染數字飇升而近日回落的韓國,有8,162宗,死亡人數有72人,每天在媒體看到當局在各地街道噴灑消毒液。日本作為公共衞生大國也爆發1,484宗確診個案,反觀亞洲的發展中國家如泰國、馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、越南、印尼都只是雙位或單位數字的感染宗數。相對文化較接近西方的新加坡,確診個案則增至187宗。

傳說中的病魔有着無情的青白臉、殘酷的藍眼珠、霸道的尖利爪,它不理貧富、也不顧地位高低,以鎌刀將人如雜草般剷除。為什麼部份國家嚴重失控,鄰國卻只有寥寥幾宗,且看看不同民族性是否讓病毒有機可乘?

宗教:信仰在瘟疫蔓延時

韓國的大邱市成為疫情的重災區,其中新天地教會在確認感染之後仍然繼續教堂禮拜,亦拒絕採取任何預防傳播的措施,最終導致地區性的大規模群體爆發。

新天地教主將信徒秘密滲透到其他教會傳道,並且拒絕向政府交出教派其中400個教堂、辦公室,以及七萬名追隨者的資料;教派的領導層亦主張疾病是一種上天的懲罰,患病者最終會被逐出教會,信徒染病亦會隱瞞。教會在發現部份教徒感染病毒後,依然維持一天長達七、八小時的聚會,往往數千人在室內聚會,結果成了病毒的溫床,在短時間內大邱市就出現逾4,000宗病例,主要來自新天地教會及周邊人士。邪教如疫病,令人防不勝防。

新天地教會在確認感染之後仍然繼續教堂禮拜,亦拒絕採取任何預防傳播的措施,最終導致地區性的大規模群體爆發。圖為新天地教會教主李萬熙。(AP)

2月,歐洲疫情仍未出現大爆發,意大利仍如期舉行因瘟疫而來的威尼斯嘉年華,來自世界各地數以十萬計的遊客參與面具節,嘉年華的特色當然是人人飲酒狂歡,擠擁與歡騰的旅遊地方自然甚少人佩戴口罩。接着是米蘭時裝周盛會,全球時尚人物紛至沓來,緊接是巴黎時裝周,一個接一個派對、一次接一次的親吻與擁抱、通宵達旦的狂歡……

意大利、法國、西班牙等天主教國家,在疫病蔓延時,公眾彌撒依然如常進行,按天主教傳統,照樣舉行親吻聖像儀式(besapies),成千上萬信眾輪流觸摸與親吻耶穌聖像,這就很容易觸及其他教徒遺留在聖像上的唾液與飛沫;而且彌撒過程中,還有用手分食無酵餅,以及共飲一杯象徵主耶穌基督聖血的葡萄酒。這在日常生活中絕對不會同杯共飲的高危動作,教堂裏卻無所忌諱,人們也習以為常。

伊朗人的信仰要求每天都要往清真寺禮拜五次,雖然在寺前都會潔淨手腳,但在寺院內卻有很親近的肢體接觸。清真寺雖然空曠卻又屬於密閉空間,數以千計的信徒密集肩並肩一起頌讚做禮拜,很容易傳染疾病。

近距離接觸是病毒傳播的最主要途徑,然而,伊朗官方卻未對此提出警告,在信仰與科學之間,往往只能選擇其一。伊朗自古以來的習俗,朋友及家人時時聚會,男男女女彼此親吻臉頰以至嘴唇,同樣容易造成病毒傳播。伊朗神權政府為保持國家穩定,往往隱藏疾病的危險性,甚至嚴禁公開真正感染數字,導致人民沒有多少防疫資訊及知識,往清真寺禮拜時還會刻意親吻,以致舔一下聖墓的窗格作為祝福,每一個人親吻聖墓同樣位置,只要有一個帶病毒者親吻過,往後親吻的群眾即處於高危的風險中。

虔誠的伊斯蘭教信眾佩戴口罩,如常前往清真寺參加午禱。圖為聖城麥加。(AP)

文化:享樂主義延誤抗疫

文化學者蘇珊.桑塔格在《疾病的隱喻》(Illness as Metaphor and AIDS and Its Metaphors)一書裏認為:「疾病是生命的暗面,是一種更麻煩的公民身份。每個降臨世間的人都擁有雙重公民身份,其一屬於健康王國,另一則屬於疾病王國。」

文化電影中往往將社會上的恐懼幻化成電影中的怪物,像近日疫病下人們躲在家中,朋友之間竟不約而同煲了韓劇《李屍朝鮮》。大家都將劇集中食人肉引致喪屍出現,隱喻作為食蝙蝠引致新冠狀病毒出現,政權的對策往往是起先隱瞞人民,再是無情的封城,不顧低下階層死活,荒謬的電視劇跟現實何其相似。

在疫情下坐困在家,主婦特別愛看俊男美女的韓劇,劇中經常出現罹患白血病的女主角,逐漸蒼白消瘦的美人兒帶着宿命的悲哀,往往令人看得熱淚盈眶。然而,現實中的新冠肺炎病毒卻足以置人於死地,相信未來新病毒難以成為電視劇中既浪漫又淒美的宿命疾病。

意大利總理孔特(Giuseppe Conte)在疫情陰霾下,呼籲民眾改變地中海享樂式的生活習慣:「為了國家利益每人都要做出一點犧牲,有所捨棄,全國都不再有夜生活;我們不再允許夜生活,因為那些場合最適合病毒傳播。」各地公共文娛設施、夜店、舞廳、遊樂場和戲院陸續關閉,但部份餐廳與咖啡館仍然繼續維持朝六晚六的營業時間。

意大利總理孔特呼籲民眾改變地中海享樂式的生活習慣。(AP)

意國一號病人就是在酒吧傳染給幾位一起喝酒的朋友,再以金字塔方式擴散出去。意大利的新冠肺炎死亡率也是全球數一數二;意大利帕多瓦大學病毒學家Giorgio Palu認為,意大利是全球人口老齡化最高國家之一,65歲以上老人家佔人口的22%,當地新冠肺炎死亡病例中有六成是80歲以上的病患,三成是70歲以上。

鄰近的德國有3,062位病毒感染者,死亡率是5人。據柏林的沙里泰大學醫院病毒學部門主管德羅斯滕(Christian Drosten)指出,德國的新冠病毒檢測處於全球領先地位,各地實驗室1月獲得病毒的測試資料,全國所有實驗室都可進行測試,故病毒測試速度較其他國家更準確及有效率,能夠及早發現,自然可以提升治愈率。

近日重溫了意大利導演帕索里尼改編自薄伽丘小說《十日談》(The Decameron)的電影《生命三部曲》、《坎特伯雷故事集》及《天方夜譚》,原著小說正是講述1348年佛羅倫斯發生的大瘟疫,故事講述十位年輕人逃到郊外山上別墅躲避瘟疫,這十位男女就在賞心悅目的園林間唱歌跳舞,並且每人每天講一個故事來度過這段瘟疫的歲月。直到今天,這些荒誕的故事依然在意大利到處搬演着,人們在新冠肺炎的日子裏依然舉行狂歡的面具嘉年華、繽紛的時裝周,以致受感染者一發不可收拾,也似是當世的一段《十日談》寓言故事。

西方世界初期認為新病毒只是流行於中國國土的疫病,大家都掉以輕心,直至疫情蔓延到東亞其他國家,在日本與韓國爆發,然後逐漸流向多月來竟毫無抗疫意識的歐洲及美國,終至世衞宣布新冠肺炎已是「全球大流行」。

世衛總幹事譚德塞於3月11日宣布,將新冠肺炎疫情列為大流行(pandemic)級別。(路透社)

近日美加電視節目仍在取笑中國人在疫情下的無力感:戴着塑膠袋打麻雀、在自己家中辦旅遊團、自己一人打乒乓球,這些看似荒謬的影片逗得外國人笑呵呵。諷刺的是,現在加拿大與美國一樣出現了搶購廁紙潮,意大利人更要排隊買糧食,美國確診病例逾2800宗,在全球化之下,沒有獨善其身這回事,疾病也由原先「個人之病」轉化成一種「文化之病」。

社會:服從意識加深疫情

「瘟疫從大家身上帶走了愛情,甚至友誼,因為愛情總得有一些未來的含義,但這時對大家來說,除了當下此刻,其餘一無所有。」─卡繆《瘟疫》(La Peste)

近日,伊朗七名高官相繼感染病毒離世,包括外長扎里夫前顧問、前外交部副部長、司法機關顧問等,並有多名高官確診。伊朗革命衛隊掌控所有信息,不能夠對外洩露任何對體制不利的消息,當地官方不僅隱瞞疫情的真實狀況,而且還對病毒的危害性輕描淡寫,這令愈來愈多民眾對政府表示不滿;幾個月前,當地警方嚴酷鎮壓示威民眾,再加今年1月時,政府又在烏克蘭客機墜毀事件上對全世界撒謊,導致民眾早已不再信任官方。

在中國疫情湧現之時,香港人懂得自保,搶購一切防疫用品,台灣及澳門則由政府阻擋疫病傳入境內,並分發口罩予民眾。反觀公共衞生一向為人稱道的日本卻紋風不動。

日本的職場文化是服從上級,寧可過勞死也不願麻煩同事,即使患病仍堅持上班。(新華社)

日本人向來信賴政府能夠處理疫情,一如大地震大海嘯一樣可以擺平,政府一定會作最好的處理,直至病毒出現了大規模爆發,人們才開始驚慌,隨即出現搶購廁紙偷口罩情況。當日本政府頒令炒賣或囤積口罩列為犯法行為之時,大多數口罩已經被內地人、香港人買個清光了。日本人的職場文化是順從上級指令,寧可過勞死也不願麻煩同事或上司,即使感染病毒也不願請病假,靠着服食退燒藥壓住病徵,仍要堅持上班,變成了隨處播毒的隱形傳播者,自身成為「病毒培養器」,中途還要經過上下班時間異常擠逼的地鐵車廂,晚上還要一起去劈酒應酬。

另一邊廂,韓國有先前「中東呼吸綜合症」(MERS)爆發的經驗,2月初便逐步針對包括香港在內的中國旅客實施入境限制,但仍然無法阻擋病毒侵襲。事實上,韓國人的民族性其實並不像韓劇般優雅,現實中仍有不少大叔大媽隨地吐痰,如廁也不洗手;飲食文化方面也特別喜愛共食,如烤肉和部隊鍋都是大家一人一口共享,有什麼大小事情慶祝,都要全體同事或家族聚餐,面對來勢洶洶的疫情,實在令人擔憂。

韓國2月初便逐步針對包括香港在內的中國旅客實施入境限制,但仍然無法阻擋病毒侵襲。(路透社)

韓國是團結的民族,他們相信集體主義,若然記得幾年前韓國世越號海難事件,這航船傾側後沉沒,大多數乘客為高中學生,他們聽從校長指示,即使船已傾側,依然留在船艙等待救援,結果釀成304人死亡的大悲劇,事後校長內疚自殺身亡;沉船後的黃金救援72小時中,負責指揮救援的官員一直認為水道兇險而未有展開任何營救。這種完全服從上級指示的文化,平時運作順暢,可是有突如其來的災難發生,往往會因沒有變通而釀成更大的禍患。今次疫情新天地教會以保衛信徒之名,有的不願接受檢疫、有的隱瞞信徒資料,結果拖延至釀成幾千人感染的大災難。

中國建立封閉式的火神山與雷神山醫院,或者將每個小社區強制隔離,已經被世衞喻為最有效的防治新冠肺炎蔓延的方法。然而,西方人崇尚自由主義,並不鼓勵隔離政策,往往將個人權利置於首位,現實中自願申報與自願隔離都未必可靠。

中國建立封閉式的火神山與雷神山醫院,被世衞喻為最有效的防治新冠肺炎蔓延的方法。圖為雷神山醫院。(新華社)

現代社會面對兇險疫情,有必要重新反思:將病患禁閉隔離,可能正是防止愈來愈頻繁的疫症的最佳辦法。像意大利如此自由的國度,最終亦宣布全國封城,所有省或州份的人不可以前往別處,只有購買食物與健康物品者才獲允許上街,可謂雷厲風行的隔離政策。

政治:病毒來襲撼動政權

卡繆的小說《瘟疫》所說:問題可能是固態的、可能是液態的、甚至可能是氣態的,從物質平衡上講,它們永遠不會消失,而是等待下一種存在形式,仍在等待捲土重來的日子。

日本安倍政府面對疫情,卻同時面對東京奧運7月將要舉行的兩難,避免將日本變成疫區,只能用上拖延政策,政府首先出手強制停課,其後官員又解釋學校可以自行研判情況,然後再出手強制隔離來自中國內地、韓國、香港入境人士,其後官員又指並非強制性。這種進退失據的防疫方式,結果並沒有真正達到預期效果,反倒令病毒有機可乘,蔓延到全國各地,多處社區爆發。

疫情下小市民如常生活,但微枝末節的小事都可能觸發一場政治風暴。(AP)

伊朗受到美國禁運,長期缺乏必要的醫療設備,技術上也未擁有足夠檢測病毒的設施,僅僅在首都德黑蘭才能夠檢測出病人是否帶有病毒。經過多年國際制裁,伊朗人民生活艱苦,醫療設備及基建也追不上時代,伊朗每千人僅有1.5張醫院病床,遠低於全球平均的2.7張,醫療物資嚴重缺乏,今次新冠肺炎疫情的死亡人數達611人。若然伊朗政府取推行鴕鳥政策,將病毒的威脅性輕描淡寫,社會的動盪只會愈演愈烈,甚至撼動整個政權的統治。

疫情中任何微枝末節小事有可能觸發政治風暴,缺乏口罩隨時變成生死攸關之事,小至廁紙也可以提升為一場廁紙恐慌。初時有人排隊買廁紙、然後出現搶購潮、再到搶劫廁紙,令全城唯恐自家沒有廁紙而成為下一個受害者,媒體變成了推波助瀾的推手。疫情下感染病毒的人數有限,然而,受恐慌感染的人數卻愈來愈多,最終沒有病死也可能會被嚇壞。

