【新冠肺炎】東京奧運押後一年　日本的痛與安倍的恨

日本首相安倍晉三與國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）上周二（3月24日）晚匆忙通話後，原定7月24日開鑼的2020年東京奧運會逃過取消危機，卻成為一百二十四年現代奧林匹克歷史以來首個被押後的運動會。

由於事出突然，連東京奧運籌備委員會秘書長武藤敏郎也未敢肯定運動會能於明年夏天舉行，東京車站前的奧運倒數計時鐘於上周三（25日）只改為顯示現在時間，成為途人拍照留念景點。

東京奧運不能如期舉行，早已是路人皆見。雖然日本當局一直堅稱運動會可按計劃進行，不過在新冠肺炎疫情擴散全球之際，加拿大、澳洲等國相繼宣布不會派員參賽，巴西、德國也呼籲押後，最後連美國也在上周一（23日）轉軚，使得安倍無可奈何下不再堅持。

日本東京奧運會將推遲一年舉辦，圖為3月30日，東京街頭的奧運倒計時時鐘已更新時間。（路透社）

實質經濟打擊嚴重

押後東奧雖然不及取消嚴重，不過仍對日本經濟打擊甚巨。根據《日經新聞》估算，押後使東京奧運的營辦成本增加近3,000億日圓（約210億港元）。關西大學有經濟學教授更預計相關金額達6,408億日圓（約450億港元）。

從東京都與日本政府，到私人企業與一般民眾，也將蒙受損失。目前，東京計劃使用一共43個體育場館舉行賽事。可是，武藤敏郎表示不知道這些場館來年還能否提供服務，由於部份場所為舉辦奧運項目改裝需時，東京當局或許被迫續租多一年。

另外，東京奧運廣告的本地贊助項目已籌得價值超過255億港元的款項，在疫情經濟不景的情況下，這些贊助商將更有理據取消贊助。同時，在東京灣建立作選手村的5,632個單位，原計劃在奧運會後用作住宅項目，目前已預售出四分之一。奧運延期之下，這筆賬要如何了斷也將讓發展商頭大。

原本計劃把握東京奧運商機「發大財」的小市民也大受影響。有一位專營歌舞伎町指南的博客聲稱早已印製四萬本雙語旅遊書，如今血本無歸。唯一讓東京主辦者能夠安慰的，大概是已出售的奧運會入場券都印有不可抗力條款，未必要退還入場費，卻苦了已買門票的日本國民及海外遊客。雖然根據共同社3月中的一項民調，當時已有70%受訪日本民眾認為東京奧運不會照原定計劃進行，不過對原寄望藉此機會重振國家經濟的日本人民，卻是繼去年第四季經濟按年收縮6.3%和新冠疫情在社區蔓延後的另一痛擊。

東京灣建立作選手村的5,632個單位，原計劃在奧運會後用作住宅項目，目前已預售出四分之一。（資料圖片）

安倍告別式危在旦夕

對於希望以東京奧運預示日本國運復興的安倍而言，這次押後更帶有不祥預兆。日本已非首次營辦奧運遇險。東京早在1936年便擊敗芬蘭首都赫爾辛基奪得1940年的奧運主辦權，成為首個獲得此資格的非西方國家。當時軍國主義正盛的日本，因入侵滿州、退出國際聯盟等爭議而聲譽不振，正想藉奧運之機重振國威，但其後二戰爆發，奧運也就無從談起。

這一場2020東京奧運，本來也是日本自從上世紀九十年代初經濟泡沫爆破後重新站起來的象徵之作，如今雖然只是押後而非取消，但在疫情前景未明、各種國際體育賽事時間表亂成一團之際，這個押後最終會否演變成取消也難以說準。

已成為二戰以來任期最長首相的安倍料將於來年卸任。安倍在2006年出版的《邁向美麗的國家》一書中，曾表示他的「政治DNA」遺傳自外公岸信介。岸信介曾於1957至1960年間擔任首相，成功為東京爭取到1964年的奧運主辦權之後，卻因為當時《美日安保條約》的爭議而被迫下台，因此無緣親自主領這場象徵日本戰後復興的盛會。對於安倍而言，由他親自主領2020東京奧運，可算是圓了外公未竟之事，同時為自己的首相生涯畫上圓滿句號。

安倍晉三當年在里約奧運閉幕禮粉墨登場，可惜東奧被疫情弄得充滿波折。（資料圖片／Getty Images）

當然，如果這一場奧運能夠順利於來年夏天開幕，安倍尚能趕在其任期結束前完成心願，可是如今疫情前途未卜，安倍會否重蹈外公飲恨宿命，仍然說不定。￼

上文節錄自第207期《香港01》周報（2020年3月30日）《東京奧運押後一年 日本的痛與安倍的恨》。

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