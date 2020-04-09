新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響之廣前所未見。即使是2003年非典型肺炎（SARS）肆虐，會考及高考也如期進行，但自1月底香港首次出現新冠肺炎確診個案，學界已出現要求應屆文憑試延期的聲音，學校亦宣布停課。然而，疫情反反覆覆，教育局對是否繼續文憑試的取態同樣如是。最終，在3月21日，即距離原定開考只剩下六天時，政府才宣布文憑試延期。直至前天（4月7日），教育局局長楊潤雄表示，若疫情持續，「取消（文憑試）是別無他法」。 「你問我，我會情願早點考完，（準備公開試）這段日子很難捱。之後會不會取消公開試？如果公開試也取消，我們用什麼成績考大學呢？」文憑試考生簡明如此說道。對於一眾應屆考生來說，文憑試延期不是問題，他們更害怕的是三年以來辛苦備試的心血會否因此而付諸流水？

簡明坦言，如果可以選擇，情願文憑試如期進行，因為延期一天代表憂慮多一天。（歐嘉樂攝）

簡明（化名）是應屆中學文憑試考生。當聽到特首林鄭月娥宣布取消中英文口試、筆試延期四星期時，他當刻只是想着該到哪購買更多的補充練習來做，還有如何才可重新進入考試狀態。畢竟一踏進試場，身體便會和他過意不去，腸和胃像是有默契的一同疼痛起來，每次考試不只是與試題的交戰，還是與自己身體的搏鬥，而「一試定生死」的文憑試不容許有任何差池。為此，他試過許許多多不同的方法，務求讓身體「聽話」，一次便好，他希望。

倒數6天變30天

過去每逢考試，簡明喜歡與同學一起在學校溫習，但因為學校關閉，加上家中口罩短缺，自農曆新年過後他大部份時間都待在家中，多數會一個人坐在書桌前，只有吃飯時才步出房門。同窗互相打氣，是在巨大考試壓力下的最佳紓壓方法，但這一次，是完完全全的自我「修行」，考驗簡明的自律。

之前我覺得mock的成績是DSE的參考標準，讓自己大約知道弱點在哪份卷，之後加操。現在情況不同，特別是文科科目，不知道自己的水平在哪。 簡明

模擬試（俗稱考mock）是應屆文憑試考生於正常公開試前的最後一個正式校內試，考核範圍與公開試相同，故在不少學生眼中，模擬試與公開試無異。簡明的中學原定於2月初進行模擬試，但因為新冠肺炎疫情導致所有學校停課，故學校安排學生把試卷帶回家中，由學生自行計時完成，並在數天後把完成的考卷帶回學校予老師批改，再由老師拍片或透過網上直播向學生講解。「（在家與在學校考）氣氛感覺完全不同，自己在家中做卷，可以做吓停吓，很易分心。之前我覺得mock的成績是DSE的參考標準，讓自己大約知道弱點在哪份卷，之後加操。現在情況不同，特別是文科科目，不知道自己的水平在哪。」

簡明試過在家模礙試場的環境：把書桌清理好，只剩必要的文具；把書桌與學校課桌比較，多出來的空間不用；把椅子換上不可轉的木椅；戴上手錶方便計算時間；換上赴考時會穿的衣服或外套，唯獨不戴上口罩，「我怕家裏口罩沒存貨了。」

就在一切都準備就緒的時候，怎料在試前一星期，政府宣布延遲開考，簡明原定於3月28日應考第一科化學科，順延至4月25日。多出一個月，變相多了準備時間，不是更好嗎？簡明搖搖頭說：「我情願早點考完，這段日子很難捱。」距離開考多一天，便等於多了24小時、1,440分鐘、86,400秒，要思考還有什麼沒記住的範文、沒完成的past paper（歷屆試卷）、沒看的筆記。

「本來一直倒數，300天到剩100天再到7天，現在又突然多了30天，是有點措手不及。我算『幸運』點，一星期有一兩天外出去補習社，有同學在這段時間真的完全沒離開過家門，生活就是圍繞公開試與四面牆。」 簡明

香港青年協會於1月底至3月中期間，共接獲逾1,500宗與文憑試相關的求助個案，較去年同期增加兩倍，當中與「自身健康」、「疫情發展」相關的個案佔六成。有學生擔心試場內的衞生情況，有的認為自己「孤身作戰」，對於全靠自律的在家備試欠缺信心。

文憑試就是把過去學習過的一一總結在考卷裏，最後得出來的等級，概括了中小學生涯的成敗，決定了日後升學的路徑：是升讀大學還是副學士？是海外升學還是踏進職場？縱使明白有許多不同的升學選擇，但當身邊的人都鼓勵你努力考入大學時，莘莘學子心裏還是不期然會把「讀大學」當成唯一出路，因而十分着緊文憑試的成績。

簡明坦言，相比其他同學，自己不算特別緊張文憑試成績，「考不到（大學）又不會死。」「考不到的話，確實會打亂我的計劃，很多原來的計劃要重新安排。這樣說吧，讀大學是我希望做某些事情的最低門檻。」他頓了頓說，「但這並不代表我認同這個（考試）制度，我不認同一個人的學歷高低等於他在社會的地位，不認同讀書少便是低下層、被淘汰也正常。」

政府「彈出彈入」 師生無所適從

在簡明眼中，很多大人世界的習以為常其實是「變態」，他想做的是改變這些令人難以理解的社會「常態」，包括教育制度。但自去年的反修例運動爆發，到今天的新冠肺炎疫情肆虐，政府施政混亂、進退失據，社會逐漸失去理性討論的空間，令他開始對自己的目標有所質疑：「我會想，到底學歷有沒有用呢？到底知識份子在香港可以發揮到作用嗎？」

簡明說，經歷過去年的反修例運動，到最近的新冠肺炎，他也開始思考知識份子在社會的位置：當面對不聽人言的政府，學歷高可改變到他們的決策嗎？（歐嘉樂攝）

到最近，政府在文憑試開考前六天宣布延期，簡明坦言沒什麼感覺，「只是覺得它彈出又彈入吧！」彷彿政府的「即興」與「無計劃」全在預料之內。作為準考生，他可以做的只有好好利用這段日子作最後衝刺。「本來一直倒數，300天到剩100天再到7天，現在又突然多了30天，真的有點措手不及。」簡明撓了撓頭，「我算是『幸運』點，一星期有一兩天外出去補習社，有同學在這段時間真的完全沒離開過家門，生活就是圍繞公開試與四面牆。」問他訪問之後會去哪裏，他說要去書局買補充練習，原本計劃在最後的七天完成剩下的一、兩份歷屆試卷，現在多了日子，卻沒有練習可做。

（香港01製圖）

「之後會取消公開試嗎？」簡明反問記者。「現在IB（國際文憑組織課程考試）也取消了，如果DSE也取消，那麼，我之後會怎樣呢？用什麼成績入大學呢？用校內的成績？不行吧。」沒人能回答簡明的問題，疫症面前，人人都迷惘。

面對未知的局勢，學生依賴從老師而來的考試資訊—到底4月底真的可以復考嗎？一旦文憑試取消，要怎樣升上大學呢？然而，他們不明白的是，老師也是第一次面臨這個局面，與他們一樣地，心裏存在許多問號：【文憑試】教師遙距伴學備戰：越遲考成績差異越大

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上文節錄於第208期《香港01》周報（2020年4月6日）《 文憑試一再延期 疫症當前 學子前途路漫漫》。

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