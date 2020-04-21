【幻愛．影評】刻意的憐憫也是高高在上

高先電影發行的《幻愛》是一部低成本劇情片，原訂於５月上映，為了獲得金像獎入圍資格，去年12月做了數場試映，頗受業界及影評人喜愛。電影大量啟用新人演出，男主角劉俊謙在舞台劇範疇有知名度，但登上大銀幕尚屬首次；蔡思韵拍了四部電影，首次一人分飾兩角。兩人的表演都獲得獎項提名的肯定。 撰文︰寇斯珮

《幻愛》是一部情節上劍走偏鋒的電影。男主角阿樂是精神分裂症康復者，也是一位小學教師。一次意外讓他遇見了欣欣，見到欣欣對精神疾病患者的關照，不覺對她產生了好感。但也因為自己曾經患病，他擔心自己再次病發，不敢追求對方，內心極為掙扎。故事並未停在這裏，觀眾很快會發現，欣欣只不過是阿樂發病後根據現實碎片想像出的角色，欣欣的原型葉嵐正要為自己的學術論文尋找案例，機緣巧合之下，她找到了阿樂。

《幻愛》講述兩位有疾病史的男女愛到不可自拔的故事。（《幻愛》劇照）

導演周冠威曾透露過，這是一部希望關懷精神疾病患者的電影。《幻愛》的主要情節，的確也是兩位有疾病史的男女愛到不可自拔的故事。不知導演是刻意要「為無米之炊」，還是行善為先，這樣的劇本要拍成影像並不容易。但他確實充分動用了技巧，有在白紙上畫彩虹的想法。比如用錄音筆判斷自己究竟是清醒還是幻覺，又或者是樓上樓下的家庭臆想片段，周冠威將不同畫面組合於一個場景的能力相當出色，調度遠遠超越了其處女作《一個複雜故事》—一個闊太找學生代孕的故事，與現在這樣一則瘋狂的愛情小品已經相去甚遠。

為思覺失調人士去除刻板印象是高遠的目標，編導顯然從病理學及心理學等方向搜集了大量資料，這些資料本身沒有問題，但編導顯然有一種刻意為患者平反的心態，所有的資料都用力鋪排，執意打破錯覺的同時，走入了另一種極端。大量心理描寫塑造患者們的可憐之處，讓這些角色跌入了另一種刻板。這使導演帶着憐憫看待他的角色，角色在此變成了他的玩物。不少細節都顯示出導演刻意把控。

與很多社福界電影一樣，彷彿為了證明自己的功課做到家，大量互助組與輔導專員的戲份讓故事的戲劇走向也較為單一，雖說拍攝手法新穎，但觀眾很快便可以猜出劇情走向，剩下的便是等導演炫技。不知為何，如今的本地導演很熱衷於為弱勢群體把脈，為他們向公眾吶喊。有善因卻無善果，這些創作者面對這樣的題材突然就失去了藝術觸覺，要用編教材或寫公關文稿的方法來編排故事。觀眾面對這樣的作品，可能會疑惑，關心這些少數群體，拍紀錄片不是更能呈現嚴謹及公平的態度嗎？這也是最客觀，對社會大眾最有益處的方法。

劉俊謙飾演的男主角是個精神分裂症康復者，也是一位小學教師。（《幻愛》劇照）

多年前的《癲佬正傳》有豐富的戲劇性，單從故事及影像上判斷是一齣好戲，卻因為將患者復發的因果聯繫太戲劇化，讓當年不少專業人士批評失真。它也的確讓電影人反思作品涉及特定族群時，創作者應該怎樣去關懷和照顧他們的銀幕形象。《幻愛》顯然從另一個方向讓人警醒，處處憐憫並不會讓影像的層次提高。如今的命題作文中，編導已經全然忘記了自己的位置，善意變成了自大。他們全心全意地以自己認為最公正的視角去極度浪漫化了一對戀人的相處，再為他們各自的病症把脈，當中的諸多細節卻經不起推敲。

這不由讓我想起了前年電影公司鋪天蓋地宣傳的《翠絲》，同樣號稱要幫性小眾人群平反，卻將異裝與LGBT混為一談，大量平庸的電影技法最終為死板的教條背書，結果同樣令人尷尬。這些電影選取的角度看似公平公正，卻高高在上，一味要教化觀眾但未想好究竟要說什麼。如果只是想講邊緣人群所面對的困難，這些觀點更適宜用最直接的紀錄片或新聞專題的方式呈現，它們很難變成影像藝術，至少很難變成出色的影像藝術。

劉俊謙和蔡思韵的表演都獲得香港電影金像獎獎提名的肯定。（《幻愛》劇照）

近年美劇《日常謎團》（Dispatches From Elsewhere），其中一位女主角是跨性別人士。劇集完全沒有解說這位角色為何要選擇另一個性別，也沒有聚焦在性別轉換對她的心理及身份認同產生什麼影響。無論是編導，還是劇中的人物，都直接將她視為女性，根本不想嘗試告訴觀眾她的「合理存在」。真正的公平對待，絕不是刻意解說，刻意教化，反而是用心塑造他們生而為人的立體性，《幻愛》就輸在它太想為觀眾帶來一場社會學教育了。

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上文刊登於第210期《香港01》周報（2020年4月20日）《《幻愛》刻意的憐憫也是高高在上》。

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