【新冠肺炎・深度】跨境人士未獲雙向豁免　「粵港聯防」如虛設？

新冠肺炎疫情開始放緩，特區政府上周二（4月28日）延長由內地、澳門及台灣入境人士的強制檢疫令至6月7日，並豁免頻繁往返陸港的跨境學童及商務人士，但深圳當局同日宣布，所有入境人士必須集中隔離。面對有關人士能否獲得「雙向豁免」、病毒檢測結果可否獲得互相承認等等問題，食物及衛生局局長陳肇始表示仍有待粵港澳三地詳談，深圳口岸辦則指正針對港府的放寬研究相應措施——由此可見，兩地防控政策的銜接不佳，所謂「粵港澳聯防聯控」機制究竟意義何在？

豁免政策本是為了方便有需要的群體，但只由香港單向決定是無濟於事，反會徒增後患，造成更多混亂。據悉，政府經評估，現已開始研究下一階段放寬措施——陸路口岸出入境是其中之一。其中研究方向之一是規定所有港人在離港（首階段與內地及澳門試行）前，先在香港指定醫院進行病毒檢測，於「安全期」（如7日）內可自由穿梭口岸、往返兩地而無需隔離。不過，放寬措施同樣是在醞釀當中，具體仍然有待特區政府與內地及澳門當局協商。

儘管陳肇始強調，豁免政策是基於「粵港澳聯防聯控」，但從目前的操作而言，三地政府似乎未有因應疫情緊密配合，更像是缺少交流地亦步亦趨。究竟「粵港澳聯防聯控」機制是怎樣運作的？在防疫期間又有過什麼溝通、協商過什麼政策呢？

陳肇始強調，豁免政策是基於「粵港澳聯防聯控」。（資料圖片／梁鵬威攝）

粵港機制形同虛設？

《香港01》就此向特區政府查詢，但衛生署並沒有正面回應有關問題，僅稱衞生署衞生防護中心一直按機制與國家衞生健康委員會，廣東省衞生和計劃生育委員會和澳門衞生局保持密切聯繫和合作，三方定期交換傳染病監測數據；至於粵港澳三地如何回應互認檢疫結果的訴求，署方也只是表示香港政府正與相關部門商討。

事實上，早在2003年非典型肺炎（沙士）之後，粵之港間就決定傳染病的聯防聯控機制。問題是，雙方簽訂了不少協議，以往也召開過不少會議，但在新一波公共衛生危機爆發期間，似乎卻無法即時溝通、互相配合、緊密銜接。

例如2003年4月，粵港防治傳染性非典型肺炎專家組舉行首次會議，決定完善疫情通報機制，定期通報疫情最新情況和流行病學調查研究進展，建立兩地兩地衛生署、疾病預防部門、醫院、研究機構等之間的點對點交流機制。此後的每年，粵港澳三地都會輪流主辦「粵港澳防治傳染病聯席會議」，交流重大傳染病監測及防治資訊、分享應對傳染病防控工作的經驗、共同探討加強防控傳染病的能力，以及推動應對區域公共衞生緊急情況。

又如2005年，港府與前國家衞生部及澳門特區政府社會文化司簽署《關於突發公共衞生事件應急機制的合作協議 》。三方在公共衞生危機和傳染病疫情的資訊通報、應急處置的協調聯動、突發公共衞生事件應急的技術、培訓及科研等方面加強交流與合作。次年，本港衞生署也與前廣東省衞生廳和澳門衞生局簽訂《粵港澳三地突發公共衞生事件應急合作協議》以提高聯防聯控之能力。

只是，面對新冠肺炎疫情，粵港之間的聯防聯控機制好像未能發揮積極作用，甚至淪為「形式主義」。

（資料圖片／余俊亮攝）

珠澳積極利用「一國」優勢

然後，粵港澳聯防聯控機制並不總是失靈的，澳門和珠海之間的控防可謂其中典範。在廣東省還未啟動重大突發公共衛生事件一級響應前，澳門特首賀一誠於除夕前抵達珠海，與珠海市政府召開緊急會議，建立起聯防聯治的機制，每日多輪即時通報。珠澳的聯防聯治機制打通了兩地的橫縱雙向的溝通交流。縱向指從兩地政府機構乃至每個市民，自上而下的信息流通，橫向則是各個部門與領域，從口岸邊檢、警務合作到醫療轉診的溝通交流。2月2日，珠海市在新增確診人士中發現有澳門博彩從業者，當時立即通報澳門，三天后，澳門當局發佈了將博彩經營場所及其他娛樂設施關閉15日的決定。

疫情當前，沒有人是孤島，沒有人可以獨善其身。共享信息，通力合作才是防控之道。相比之下，本港特首林鄭月娥只在2月4日出席行政會議前表示，特區政府在防疫工作上與廣東省緊密配合，達致聯防聯控。其所言的聯防聯控具體措施，包括有包括實施暫停旅遊簽注及為過境旅客量體溫等。

已故的前醫學界立法會議員勞永樂曾撰文《港澳抗疫的雙城故事》點評港澳在沙士一疫中的表現。他在文中指出澳門當時表現可圈可點的關鍵，是更懂得利用一國之下，各地區間直接緊密聯繫的優勢，從而消除兩制下的種種繁文縟節。17年過去，沒有人預料「沙士」會重臨，更不料香港仍然未能掌握「一國」優勢與「兩制」便利，不但未能積極與相鄰內地城市共商辦法，反而等中央下令好坐享其成，甚至自我設限、畏手畏腳，絲毫不以保護市民利益為出發點。機制再好，不積極主動去實行、完善，都將淪為形同虛設。

（資料圖片）

除了要善用機制，「主動出擊」外，聯防聯控機制並非完美，這就需要三方的配合。例如廣東省政府突然於3月21日宣布對入境人士進行14天醫學隔離——此措施由出台到實施的時間很短，造成澳門大批市民、內地外僱、旅客於關口「衝關」的混亂場面。澳區全國人大代表、拱北海關及珠海邊檢總站特邀監督員劉藝良當時直言，廣東方面新措施實施太急且缺乏緩衝時間，望兩地政府在推出新措施時要提前達成共識，並做好各項準備措施，以免造成恐慌和混亂。由此看來，三方政府之間的配合與協作，在做三地相關決議時，也應充分考慮其他兩地的實際情況，這樣才能夠落實、完善聯防聯控機制。